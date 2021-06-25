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Минфин (1549) таможня (1925) реформы (3945) ІТ-индустрия (33) Нефьодов (236) Рябикин (69) Федоров Михаил (492) Государственная таможенная служба (162)

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов

Государственная таможенная служба отказывается внедрять уже готовые ІТ-продукты, уже запущенные системы выключаются и удаляются. Кроме того, блокируется подписание контрактов на разработку новых продуктов, по которым доноры проводили полугодовые процедуры закупок.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Наверное, это последний пост с тегом #що_там_у_ІТшників_Нової_Митниці, потому что эта история подходит к печальному концу. После года работы собралось огромное количество новых ІТ-продуктов, внедрение которых подвисло в воздухе - потому что эти системные изменения, конечно, не нужны ни руководству, ни Минфину:

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Новая система управления рисками (которую, кстати, хотят себе взять несколько других ведомств)

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Система таможенного оформления для деклараций общего транзита с ЕС

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Морской журнал пункта пропуска

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Реестр интеллектуальных прав собственности

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 12 автоматизированных админуслуг

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Система таможенного аудита", - рассказал Нефьодов.

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"Все эти уже готовые системы не внедряются под разным соусом, иногда уже абсолютно абсурдным, и время от времени с замечаниями в стиле "назва протоколу приймання неправильна". Мало того, блокируются подписания контрактов на разработку, по которым доноры проводили полугодовые процедуры закупок, а уже запущенные новые системы (например, калькулятор стоимости б / у автомобиля или интеграция NCTS с новой системой рисков и системой таможенного оформления) удаляются и выключаются", - акцентировал он.

"В этих условиях работать дальше "в стол" просто нет смысла. Евгений Ентис уже объявил, что не планирует оставаться на таможне, пишет заявления и команда. Павел Рябикин, Михаил Федоров, старая гвардия победила? Не зря же восстановлены на работе все таможенники, которые с такой помпой отстранял СНБО, да?", - резюмировал Нефьодов.

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Топ комментарии
+9
Только что Поярков на "Прямом"
"дай им волю они налог и на онанизм введут!"
это он про то что у зеленых нет денег и они меняют налоговое законодательство
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25.06.2021 14:11
+8
Ні. Це перемогли нові обличчя з 95 кварталу. А з ними 73% виборців.
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25.06.2021 14:03
+7
А не тобі, дурник, казали - тікай і не бруднись об зелену владу? І кому ти тепер потрібен?
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25.06.2021 14:05
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ахахаха
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25.06.2021 13:55 Ответить
Система сопротивляется и часто побеждает.
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25.06.2021 13:59 Ответить
Вы хотели сказать - мафия? Таки да. Это когда мафия сдавалась или прищемлялась? Только, наверно, когда приходили к власти Ли Куан Ю..
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25.06.2021 18:58 Ответить
Ждут вундерзевафлю, анонсированную Разумковым.
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25.06.2021 14:02 Ответить
Ні. Це перемогли нові обличчя з 95 кварталу. А з ними 73% виборців.
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25.06.2021 14:03 Ответить
ну же не дураки пилить сук на которых сидят
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25.06.2021 14:03 Ответить
А не тобі, дурник, казали - тікай і не бруднись об зелену владу? І кому ти тепер потрібен?
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25.06.2021 14:05 Ответить
да ...рали они на ваши ІТ технологии. они берут пример с президента. все в ручном режиме. если сам зе предатель и завербованій. то что им, грешным. передать единолично врагу все данные по спецоперации которую готовили в секрете спецслужбы нескольких стран и остаться президентом, это нонсонс. за такое, даже трамп, байден меркель макрон и тд селиб в тюрьму.
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25.06.2021 14:10 Ответить
Пиар закончился и начались типичные серые будни "новой власти"...
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25.06.2021 14:10 Ответить
Только что Поярков на "Прямом"
"дай им волю они налог и на онанизм введут!"
это он про то что у зеленых нет денег и они меняют налоговое законодательство
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25.06.2021 14:11 Ответить
Поярков жжет
в этой жизни мужчина должен иметь две вещи которые нельзя отдолжить или взять на время . (тут ведущая напряглась) - жизненный опыт и член и попытка отдолжить то или другое заканчивается плохо. у зеленского первого нет точно а со вторым большие проблемы

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25.06.2021 14:27 Ответить
Ваши технологии разработаны криворукими безмозглыми прыщавыми дебилами.
Вчера уже заблокировали оплату проезда во всем Киеве, хочется еще остановить таможню на пару суток?
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25.06.2021 14:19 Ответить
Повертаємося взад до зкріпних гросбухів, рахівниць та ґарифмометрів?
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25.06.2021 14:34 Ответить
Система не может зависеть от расположенных за тридевять земель ресурсов и должна обеспечивать автономную работу конечного оборудования, в случае сбоя на коммуникациях, тем более, в условиях войны.
Внедрение других принципов функционирования - саботаж и вредительство, за которое надо ставить к стенке.
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25.06.2021 14:42 Ответить
а це, нещось, не хоче розказати, чому, як тільки цього чмиря призначили перестав працювати калькулятор розмитнення для авто?
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25.06.2021 14:31 Ответить
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25.06.2021 14:47 Ответить
що ти пінку розкидуєш зі свого пика???? То ж твій друг таке саме дєрьмо як і ти!!!!!!
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25.06.2021 14:47 Ответить
а дядька Гувер в тридцатые преодолел мафию за пару лет ... позже некого уже было отстреливать , все срочно " перевоспитались " ... но эл стул все же не везде отменили :надо же где то исправлять демократическую демагогию ....
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25.06.2021 15:05 Ответить
Відповідь на запитання у цій статті: ТАК, ЦЕ нахабний самовпевнений САБОТАЖ.
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25.06.2021 22:23 Ответить
Подібні явища є і в інших державних органах, наприклад, у Міністерстві праці та соціальної політики:
функціонал, начебто, працює, але... останні пару етапів пройти неможливо, тобто, результат навіть не 0, а мінус час, витрачений на проходження попередніх етапів.
ЦЕ САБОТАЖ.
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25.06.2021 22:26 Ответить
 
 