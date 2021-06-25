Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов
Государственная таможенная служба отказывается внедрять уже готовые ІТ-продукты, уже запущенные системы выключаются и удаляются. Кроме того, блокируется подписание контрактов на разработку новых продуктов, по которым доноры проводили полугодовые процедуры закупок.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.
"Наверное, это последний пост с тегом #що_там_у_ІТшників_Нової_Митниці, потому что эта история подходит к печальному концу. После года работы собралось огромное количество новых ІТ-продуктов, внедрение которых подвисло в воздухе - потому что эти системные изменения, конечно, не нужны ни руководству, ни Минфину:
Новая система управления рисками (которую, кстати, хотят себе взять несколько других ведомств)
Система таможенного оформления для деклараций общего транзита с ЕС
Морской журнал пункта пропуска
Реестр интеллектуальных прав собственности
12 автоматизированных админуслуг
Система таможенного аудита", - рассказал Нефьодов.
"Все эти уже готовые системы не внедряются под разным соусом, иногда уже абсолютно абсурдным, и время от времени с замечаниями в стиле "назва протоколу приймання неправильна". Мало того, блокируются подписания контрактов на разработку, по которым доноры проводили полугодовые процедуры закупок, а уже запущенные новые системы (например, калькулятор стоимости б / у автомобиля или интеграция NCTS с новой системой рисков и системой таможенного оформления) удаляются и выключаются", - акцентировал он.
"В этих условиях работать дальше "в стол" просто нет смысла. Евгений Ентис уже объявил, что не планирует оставаться на таможне, пишет заявления и команда. Павел Рябикин, Михаил Федоров, старая гвардия победила? Не зря же восстановлены на работе все таможенники, которые с такой помпой отстранял СНБО, да?", - резюмировал Нефьодов.
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"дай им волю они налог и на онанизм введут!"
это он про то что у зеленых нет денег и они меняют налоговое законодательство
в этой жизни мужчина должен иметь две вещи которые нельзя отдолжить или взять на время . (тут ведущая напряглась) - жизненный опыт и член и попытка отдолжить то или другое заканчивается плохо. у зеленского первого нет точно а со вторым большие проблемы
Вчера уже заблокировали оплату проезда во всем Киеве, хочется еще остановить таможню на пару суток?
Внедрение других принципов функционирования - саботаж и вредительство, за которое надо ставить к стенке.
функціонал, начебто, працює, але... останні пару етапів пройти неможливо, тобто, результат навіть не 0, а мінус час, витрачений на проходження попередніх етапів.
ЦЕ САБОТАЖ.