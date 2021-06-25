Саммит ЕС-Россия был бы наградой для Путина за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику, - Моравецкий

Проведение саммита ЕС-Россия было бы преждевременным шагом, подарком для российского президента Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Брюсселе заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Европейский Совет отверг предложение в определенной степени перезагрузить отношения с Россией и организовать встречу на высшем уровне без прекращения агрессивной, провокационной политики России в отношении ближайших соседей и стран ЕС", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что Франция и Германия предложили провести саммит ЕС-Россия, но многие другие лидеры, в частности Польши, стран Балтии и других считают, что такая встреча была бы "очень преждевременной".

"Сегодня это было бы своего рода наградой для президента России за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику провоцирования соседей, разного рода атаки", - подчеркнул польский премьер.

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Он признал, что дискуссия на тему России поделила страны ЕС. Однако Варшава решительно отвергла предложение Берлина, поскольку это было бы своеобразным одобрением действий президента Путина, а не наказанием за агрессивную политику.

Моравецкий отметил, что Европейский Совет осудил хакерские атаки на страны ЕС, в частности Польшу и Ирландию.

По его словам, во время разговоров с генсеком ООН Антонио Гутеррешем и другими лидерами он подчеркнул, что хакерские атаки с территории РФ должны быть немедленно прекращены. По его убеждению, цель этих атак - дестабилизация и ослабление ЕС.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.