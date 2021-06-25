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погода (2724) ГСЧС (4842)

На выходных в Украине ожидаются сильные ливни, грозы и шквальный ветер, - ГСЧС

В ближайшие дни погода в Украине существенно изменится, из-за чего в большинстве регионов страны ожидаются грозы, град и ливни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"По информации УкрГидрометцентра, 26 июня в западных, днем в северных и южных областях, а 27 июня в Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что днем 26 июня в западных, 27 июня в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни.

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На выходных в Украине ожидаются сильные ливни, грозы и шквальный ветер, - ГСЧС 01
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Надеюсь в Ялте, Керчи и других городах Крыма тожи
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25.06.2021 14:15 Ответить
А у них и не прекращаются. Вопрос с водой, по крайней мере в этом году, практически решен для всей территории Крыма.
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25.06.2021 14:18 Ответить
еще не пробили дно...бурение откладывается, пошел сбор стоков
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25.06.2021 14:35 Ответить
Йде мужик біля озера і бачить: якийсь хлопець черпає рукою воду з озера і п'є. Мужик кричить:
- Нащо ти п'єш цю ***** воду, сюди всі гандони кидають, заводи ***** зливають, зі всього села дрисня сюди виходить!
- Что ты сказал?
- Та я кажу: Двума руками черпай!
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25.06.2021 18:04 Ответить
 
 