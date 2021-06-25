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Великобритания (4716) корабль (2012) обстрел (25742) Пентагон (1410) Черное море (1433) Кирби (447)

"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца

В Пентагоне также отрицают обстрел эсминца британских ВМС в Черном море. Заявление РФ по данному инциденту - это пример дезинформации.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

Он напомнил, что в Британии уже опровергнули ситуацию с обстрелом корабля Россией.

"Этого просто не было", - сказал Кирби, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Читайте также: Мы поддерживаем Великобританию и Украину в противодействии российской агрессии, - посольство США

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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Топ комментарии
+30
"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 3932
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25.06.2021 14:18
+17
обстрелы были - виртуальные и в противоположную сторону, что бы не дай то Бог не задеть корабль Ее Величества
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25.06.2021 14:19
+17
Наверно первый случай в исории когда "обстреляные" говорят что обстрелявшие врут)
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25.06.2021 14:19
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Правила форума Совет форумчан
солдаты - ихтамнеты, а обстрелы - ихтамести.
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25.06.2021 14:15 Ответить
обстрелы были - виртуальные и в противоположную сторону, что бы не дай то Бог не задеть корабль Ее Величества
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25.06.2021 14:19 Ответить
С зеркальным отворотом, не по эсминцу, а себе в "ногу".
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27.06.2021 15:17 Ответить
Там просто нарисованная супер-гипер ракета пролетала, а глупые британцы не заметили. Наверно местный капитан не любитель мультиков.
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25.06.2021 14:37 Ответить
обстрел и предупредительная стрельба - таки разные вещи
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25.06.2021 14:16 Ответить
в любом случае, когда стреляют это "Бах",
а когда бздят, это "Пук"
рассеяне бздели по тихому, поэтому такой тип предупредительной стрельбы называется "Шептун"
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25.06.2021 14:23 Ответить
кацапошваль пишет именно про обстрел
"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця - Цензор.НЕТ 3809
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25.06.2021 14:28 Ответить
нипапал.
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25.06.2021 14:39 Ответить
ну ни то чтобы и открыл, и не то что бы и огонь, и не совсем по эсминцу, тем более не по британскому...
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25.06.2021 14:49 Ответить
та яка різниця, якщо нічого не було, крім вибухів кацапських пердаків
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25.06.2021 14:50 Ответить
москали утверждают что и стреляли и бимбы бросали . не удивлюсь если да же имеют погибших и раненных . но англичане этот морской бой не заметили
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25.06.2021 14:16 Ответить
погибшие и раненые будут, конечно же, с русской стороны и, конечно же, все и-за Дефендера
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25.06.2021 14:34 Ответить
Уже никто, никуда не стрелял... .
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25.06.2021 14:16 Ответить
"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 3932
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25.06.2021 14:18 Ответить
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25.06.2021 14:24 Ответить
та то перед приїздом найвеличнiшого штик-ножi повiдбирали.
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25.06.2021 14:25 Ответить
Наверно первый случай в исории когда "обстреляные" говорят что обстрелявшие врут)
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25.06.2021 14:19 Ответить
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25.06.2021 14:25 Ответить
Кацапи хотіли повоювати з британцями, але забули відправити їм запрошення, тому британці на війну не прийшли.
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25.06.2021 14:19 Ответить
Все снаряды улетели на Воронеж.. о понесенных потерях пока не сообщают.
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25.06.2021 14:21 Ответить
Как это "не было"? Было. И даже попали!
"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 1731
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25.06.2021 14:22 Ответить
Британский корабль спокойно плывет по намеченному маршруту, шавки немного тявкают, но корабль не обращает внимание и идет дальше, когда корабль уже ушел из оны оккупации, шавки решили показать себе и вате, какие они бравые херои, дали команду обстрелять, что они обстреливали, только им известно, после этого появляются победоносные заголовки, вот такие.
"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 4142

Вата в экстазе, они же уже англосаксов победили, фигня, что только в своей наглуго отшибленной голове, ну а в кремле преследовали одну цель, сорвать Си Бриз, хер вам, клованы!
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25.06.2021 14:23 Ответить
мне тоже кажется, что Дефендер сделал профилактическую выволочку рашке,
чтобы не путались под ногами во время "Си Бриз"

а в общем, то что наши ВМФ куруют англичане просто замечательно !
более компетентных и зубастых морских волков в мире нет !
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25.06.2021 14:29 Ответить
самое смешное, что 20 самолётов против корабля ПВО. он же мог отправить слушать хор Александрова вдвое больше летающего металлолома.
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25.06.2021 14:32 Ответить
https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2

https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko

Британці показали замість нас що Крим це Україна ! А де наша нинішня влада? - Володимир Балух

"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 3959"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца - Цензор.НЕТ 3959
https://twitter.com/i/status/1408073162105884676 https://twitter.com/i/status/1408073162105884676
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25.06.2021 14:23 Ответить
Крим це Україна, а
Севастополь - британська база

треба було дотискати каців після Кримськї війни і арендувати Севастополь років на 100
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25.06.2021 14:31 Ответить
выборы у Дудуму..Кужеготовичу нужна была картинка на выборный ролик вот и вся история причина "типа обстрелов того чего не было по факту"....
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25.06.2021 14:23 Ответить
ви вважаєте, що путєноїди будуть обтяжувати себе такими дрібницями, як піар під вибори?
і так виберуть!
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25.06.2021 14:28 Ответить
"Все, батьку, на***діли ви" (с)
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25.06.2021 14:26 Ответить
Как это "не было"?!
Щас ***** мультик продемонстрирует!😆
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25.06.2021 14:28 Ответить
уже демонстрировал... там, правда, нет никаких "бомбометаний", есть видео идущего своим курсом Дефендера... но под кацапошвальные "победные" реляции, что "англичане удирают"
брыхливые *********** самые мерзкие существа на планете
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25.06.2021 14:32 Ответить
Год или два назад на одном из каналов Украины демонстрировался док. фильм
о походе самого дорогого в мире английского эсминца в Черное море. Стоимость офигительная 2 млрд фунтов стерлингов! Хорошо помню как английский капитан
сказал : "Если русские думают что Азовское море их озеро, то они ошибаются."
И ещё когда возле эсминца начали облёт кацапские корыта,то моряки дали пре-
дупреждение:" Не улетите, то дадим своими радарами такой импульс, что вся
авионика накроется интимным женским местом!" Кацапов-летучих как ветром сдуло.
Если не ошибаюсь то в 1856 году британцы и французы влепили русне хороших
люлей в Крыму. А ведь могут повторить!!!
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25.06.2021 15:08 Ответить
Бухую маньку захерову белка схватит.
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25.06.2021 14:28 Ответить
ФСБ опубликовали запись предупредительных выстрелов ..На Нехта есть видео смотрим обсуждаем ..В чем прикол ..кац дает команду Огонь но избежать попадания в Дефендер ,и сделали 3 выстрела из 45 мм пукалки
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25.06.2021 14:34 Ответить
из стартового пистолета было бы дешевле
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25.06.2021 14:37 Ответить
Бачиш на горізонті корму есмінця? І куди свинособаки пуляли?

"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця - Цензор.НЕТ 4131
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25.06.2021 14:50 Ответить
Пряма па курсу нарушытеля границ!
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25.06.2021 15:01 Ответить
Тільки ззаду в кількох кілометрах. Королева в шоці!
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25.06.2021 15:06 Ответить
Эта рсуцкие воены его так прагнали с родены!
Раисся вперде!
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25.06.2021 15:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_NS5elmFGYY ФСБ опубликовала видеоматериалы по нарушению госграницы РФ британским эсминцем Defender
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25.06.2021 15:08 Ответить
То для сого лохторату кацапсячого, шоб тіпа вЯлічіє свойо по мухосранськам чуствовалі
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25.06.2021 16:42 Ответить
Если проверить файл, то это наверное будет как и Су-25 над МН17 прифотошопленный.
Ведь могли же это сразу продемонстрировать, буквально тогда же, когда и заявили о событии.
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25.06.2021 17:56 Ответить
Ви всьо врьоті! Попали в Мі-8 під пітером!
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25.06.2021 14:46 Ответить
Было. Просто рабсияне из лука стреляли.
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25.06.2021 14:49 Ответить
I'll be fire! Угрожали кацапы (я буду огнём)
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25.06.2021 15:34 Ответить
"После драки кулаками не машут"? Оказываеться машут...стреляют вдогонку,так чтоб никто не заметил.
Выдают желаемое за действительное.
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25.06.2021 15:47 Ответить
Це кацапи для ось таких свою тіпа моШЧь розповідають
"Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця - Цензор.НЕТ 4234
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25.06.2021 16:41 Ответить
Это просто Хуженетыч ноздри раздувает перед своими лаптежниками,-такие мы вяликие,шо даже по кораблям безбоязненно пуляем натовским.
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25.06.2021 16:43 Ответить
 
 