"Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца
В Пентагоне также отрицают обстрел эсминца британских ВМС в Черном море. Заявление РФ по данному инциденту - это пример дезинформации.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
Он напомнил, что в Британии уже опровергнули ситуацию с обстрелом корабля Россией.
"Этого просто не было", - сказал Кирби, отвечая на вопрос одного из журналистов.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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а когда бздят, это "Пук"
рассеяне бздели по тихому, поэтому такой тип предупредительной стрельбы называется "Шептун"
Вата в экстазе, они же уже англосаксов победили, фигня, что только в своей наглуго отшибленной голове, ну а в кремле преследовали одну цель, сорвать Си Бриз, хер вам, клованы!
чтобы не путались под ногами во время "Си Бриз"
а в общем, то что наши ВМФ куруют англичане просто замечательно !
более компетентных и зубастых морских волков в мире нет !
https://twitter.com/sashkof2
https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenko
Британці показали замість нас що Крим це Україна ! А де наша нинішня влада? - Володимир Балух
https://twitter.com/i/status/1408073162105884676 https://twitter.com/i/status/1408073162105884676
Севастополь - британська база
треба було дотискати каців після Кримськї війни і арендувати Севастополь років на 100
і так виберуть!
Щас ***** мультик продемонстрирует!😆
брыхливые *********** самые мерзкие существа на планете
о походе самого дорогого в мире английского эсминца в Черное море. Стоимость офигительная 2 млрд фунтов стерлингов! Хорошо помню как английский капитан
сказал : "Если русские думают что Азовское море их озеро, то они ошибаются."
И ещё когда возле эсминца начали облёт кацапские корыта,то моряки дали пре-
дупреждение:" Не улетите, то дадим своими радарами такой импульс, что вся
авионика накроется интимным женским местом!" Кацапов-летучих как ветром сдуло.
Если не ошибаюсь то в 1856 году британцы и французы влепили русне хороших
люлей в Крыму. А ведь могут повторить!!!
Раисся вперде!
Ведь могли же это сразу продемонстрировать, буквально тогда же, когда и заявили о событии.
Выдают желаемое за действительное.