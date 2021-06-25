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29 июня на Майдане Незалежности в Киеве стартует акция "Похороны микробизнеса" с требованием принять законопроекты по защите "упрощенки"

29 июня на Майдане Незалежности в Киеве стартует акция

Во вторник, 29 июня, в центре Киева на Майдане Незалежности стартует акция "Похороны микробизнеса". Представители малого бизнеса будут требовать от Верховной Рады принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности.

Об этом говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ.

"29 июня 2021 года, 10-00 – в Киеве, на Майдане Незалежности, начнётся акция движения "SaveФОП" "Похороны микробизнеса". Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности", - говорится в анонсе.

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Топ комментарии
+10
Жри-те... А ми вас попереджали...
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25.06.2021 14:50
+9
Угу..А ведь большинство протестующих голосовало за бубочку,только теперь стыдно признаться.
Вот бы сейчас менты с помощью эбонитовых палочек начали добывать электричество-ото поржали бы,правда?А чё,ведь на концерте квартала ржали.
Как написали выше-жрите-не обляпайтесь.
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25.06.2021 15:13
+7
Пора бы уже пианисту смычок крышкой прихлопнуть...
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25.06.2021 14:41
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Пора бы уже пианисту смычок крышкой прихлопнуть...
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25.06.2021 14:41 Ответить
Жри-те... А ми вас попереджали...
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25.06.2021 14:50 Ответить
Угу..А ведь большинство протестующих голосовало за бубочку,только теперь стыдно признаться.
Вот бы сейчас менты с помощью эбонитовых палочек начали добывать электричество-ото поржали бы,правда?А чё,ведь на концерте квартала ржали.
Как написали выше-жрите-не обляпайтесь.
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25.06.2021 15:13 Ответить
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25.06.2021 15:26 Ответить
Согласна с каждым словом!
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25.06.2021 15:41 Ответить
Фопы- только с кассовыми аппаратами!..хватит дурака включать, пора уже и налоги платить, а не карманы лишь набивать и СЭЙВ!, НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ, ДЕРЖА ДУЛЮ В КАРМАНЕ, ВОПИТЬ ..
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25.06.2021 14:58 Ответить
Позавчера прогуливался, как обычно. Возле музей воды стоит будка на колёсах с кофе и т.д. Покупаю мороженое. Цена в магазине 28 гр., у них, в будке 45 гр. Вода без бульбашок Бонаква 0,5 - 40 гр. Задаю вопрос, - почему так накрутили аж 2 цены? Отвечает деваха, что типа это самый центр Киева. Терминала нет. Приняла кэш. Сказал, что позвоню в налоговую и в защиту потребителей. Вчера появился терминал, Бонаква 1 литр - 25 гр. Мороженого не покупал. Сегодня зайду. Чаевые более решил среднему бизнесу в кафе и ресторациях более не оставлять. Пускай им писюанист чаевые даёт.
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25.06.2021 15:17 Ответить
да сплошняком эта наглота беспредельная, так себя ведет, еще и наемных работников как кидает на з\платы!!!!... гоните этих барыг с улиц и площадей ссаными тряпками!..а им же еще непритомные урядники и помощь. вместо пенсов и безработных выдает под ихонный же беспредельшиков бухой ржач в кулачки!!!...конченные уроды, что те упыри хитровы..банные, что урядники дубоголовые!
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25.06.2021 15:31 Ответить
Вообще совести у людей нет! Барыги нет, торговли на крови и Мальдив нет, все как хотели а они все равно недовольны! Хуже не будет?
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25.06.2021 14:58 Ответить
А шо же такое случилось с этим микробизнесом повально проголосовавшим в 2019 году за зеленского и партейку "Слуга народа"?
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25.06.2021 15:08 Ответить
Вовочка уже не такой смешной.
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25.06.2021 15:16 Ответить
Он жалок, мерзок и противен.
29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція "Похорон мікробізнесу" з вимогою ухвалити законопроєкти щодо захисту "спрощенки" - Цензор.НЕТ 3826
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25.06.2021 15:18 Ответить
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25.06.2021 15:20 Ответить
мікро бізнес, малий бізнес, спрощенка, але касові апарати мають бути у всіх і нєфіг. касові апарати не у таком вигляді як хоче податкова, але мають бути.
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25.06.2021 15:14 Ответить
https://twitter.com/goloborodyko
https://twitter.com/goloborodyko
https://twitter.com/goloborodyko


https://twitter.com/goloborodyko
https://twitter.com/goloborodyko

Голобородько

@goloborodyko

·

Кінець епохи брехні!
Кінець епохи жадібності! Кінець епохи бідності!
Ні обіцянок, ні пробачень!
Зробимо це разом!
Зробимо їх разом!
Зробимо їх ще раз разом!
Весна прийде - саджати будемо
Все буде зашибісь!
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25.06.2021 15:31 Ответить
Там ничего особо интересного нет
Ну кроме как хотят лекарствами и техникой барыжыть без касс
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25.06.2021 15:33 Ответить
Об этих похоронах хитрожопых оптимизаторов подписали план BEPS ещё при яныке. Пора бы уже поминки по ним справлять, а они ещё живы. Власти сцат - общество не развивается
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25.06.2021 15:34 Ответить
+
Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан: 2,9 млрд грн акцизу на тютюн та 5 млрд грн плати за землю заберуть у місцевих бюджетів - саме це передбачає урядовий законопроєкт змін до ПКУ №5600 та 7 йому альтернативних проєктів.
29 червня на Майдані Незалежності в Києві стартує акція "Похорон мікробізнесу" з вимогою ухвалити законопроєкти щодо захисту "спрощенки" - Цензор.НЕТ 8796Таке рішення позбавить українські муніципалітети мільярдів гривень.
Закликаємо народних депутатів, членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики підтримати законопроєкти №5600-1 (Ярослав Железняк), 5600-2 (Рубльов Вячеслав Володимирович), 5600-6 (Ніна Южаніна), 5600-7 (Олександр Дануца), які є допустими для місцевого самоврядування.
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25.06.2021 15:42 Ответить
Теперешняя власть характеризуется полным отсутствием мозга. Два примера. Первый - кто может объяснить разницу учета ФОП 2 формы по книге учета и кассовому аппарату? Кому продаётся в чеке не указывается , только существенно вырос потолок- собирай фантики или электронную отчетность и радуйся жизни. Зачем внедрять ничего не меняя? Показать свою тупость - и так все видят. Второй вопрос - зачем ,, отдавать даром ,, на псевдотендере одну из крупнейших в мире компаний по добыче титановой руды ?Компания суперрентабельная при нормальной голове. Кому такой коррупционный подарок?
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25.06.2021 15:59 Ответить
 
 