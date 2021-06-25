29 июня на Майдане Незалежности в Киеве стартует акция "Похороны микробизнеса" с требованием принять законопроекты по защите "упрощенки"
Во вторник, 29 июня, в центре Киева на Майдане Незалежности стартует акция "Похороны микробизнеса". Представители малого бизнеса будут требовать от Верховной Рады принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности.
Об этом говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ.
"29 июня 2021 года, 10-00 – в Киеве, на Майдане Незалежности, начнётся акция движения "SaveФОП" "Похороны микробизнеса". Требование акции: принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности", - говорится в анонсе.
Топ комментарии
+10 Ан Мур
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+7 Valery Greff
показать весь комментарий25.06.2021 14:41
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Вот бы сейчас менты с помощью эбонитовых палочек начали добывать электричество-ото поржали бы,правда?А чё,ведь на концерте квартала ржали.
Как написали выше-жрите-не обляпайтесь.
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Голобородько
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Кінець епохи брехні!
Кінець епохи жадібності! Кінець епохи бідності!
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Зробимо це разом!
Зробимо їх разом!
Зробимо їх ще раз разом!
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Все буде зашибісь!
Ну кроме как хотят лекарствами и техникой барыжыть без касс
Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан: 2,9 млрд грн акцизу на тютюн та 5 млрд грн плати за землю заберуть у місцевих бюджетів - саме це передбачає урядовий законопроєкт змін до ПКУ №5600 та 7 йому альтернативних проєктів.
Таке рішення позбавить українські муніципалітети мільярдів гривень.
Закликаємо народних депутатів, членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики підтримати законопроєкти №5600-1 (Ярослав Железняк), 5600-2 (Рубльов Вячеслав Володимирович), 5600-6 (Ніна Южаніна), 5600-7 (Олександр Дануца), які є допустими для місцевого самоврядування.