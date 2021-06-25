Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец
В начале 2020 года Минюст подал около 50 исков против политических партий, решив обнулитьпартии, которые за 10 лет ни разу не баллотировались никуда или не создали нужного количества ячеек.
Об это замглавы Минюста Валерия Коломиец заявила в интервью Цензор.НЕТ.
По ее словам, часть дел Минюст выиграл, а по части еще идут судебные процессы.
"Не всегда суды решают дело в нашу пользу", - отметила замминистра.
"Каким-либо образом сейчас предотвратить то, что люди хотят регистрировать политические партии невозможно. И не совсем уместно. Это, как и право на мирное собрание, одно из основополагающих прав демократического общества. Право, через которое народ может реализовывать свою волю", - добавила Коломиец.
В то же время, замминистра отметила, что человек, попавший в реестр олигархов не сможет финансировать политическую партию.
"А зарегистрировать можно и на соседку. Дальше уже вопрос, смогут ли компетентные в этих вопросах государственные органы отследить, откуда деньги. Конечно, если они поступают с банковских счетов, а не идет о мешках наличности", - подчеркнула замглавы Минюста.
Интервью с заместителем министра юстиции Валерией Коломиец читайте здесь.
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Всего лишь.
А сигареты "Друг"?
То есть на самого инициатора закона.
Получается урист коломоец признает что на власть сегодня оказывают влияние олигархи. Но в таком случае какой "закон" про олигархов примет такая власть?
"Слугу народа" финансировали миллионами повара, продавцы и фирмы с орбиты Мангера.
Всего в третьем квартале 2019 года партии "Слуга народа" поступило почти 100 миллионов гривен от 12 физлиц и трех десятков фирм. Большинство компаний, которые финансировали партию, имеют признаки фиктивности, а их владельцы - повара и грузчики.
Один из жертвователей "Слуги народа" - ООО "Ярославова реклама" - перевел партии 3,3 миллиона гривен. Владелец фирмы - 22-летний Ярослав Кузка работает поваром в одном из киевских ресторанов, где лепит хинкали. По адресу, где якобы зарегистрировано ООО Кузки, о такой фирме никогда не слышали.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234401/
Реєструєш партію на довірене лице, переводиш гроші у крипту, крипту переводиш на гаманець довіреного лиця, довірене лице виводить гроші і фінансує створену партію. Відслідкувати звідки отримані кошти неможливо в принципі
Ну, я йому і кажу:
-Так а хто у нас олігархи? Ахмєтов, Коломойський- ну всі ж знають що Порошенко з ними не в ладах, тут уже брехати ж не варто.
-А при чьом тут Ахмєтов і Коломойський?- Вони не олігархи!
-Добре. Так а з ким тоді Порошенко домовився?
-Ну я ж сказав-починає нервувати- з олігархами!
-Так а з якими олігархами?
Так, ваш Порошенко Україну до ручки довів, Ви б ото мовчали!
І дав драпака, тільки п'ятки замигтіли.
И через подставных лиц не сможет ?