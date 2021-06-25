РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4028 посетителей онлайн
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
1 351 37
Иран (1734) компенсации (475) Минюст (1720) Валерия Коломиец (7)

Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец

Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец

В начале 2020 года Минюст подал около 50 исков против политических партий, решив обнулитьпартии, которые за 10 лет ни разу не баллотировались никуда или не создали нужного количества ячеек.

Об это замглавы Минюста Валерия Коломиец заявила в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, часть дел Минюст выиграл, а по части еще идут судебные процессы.

"Не всегда суды решают дело в нашу пользу", - отметила замминистра.

"Каким-либо образом сейчас предотвратить то, что люди хотят регистрировать политические партии невозможно. И не совсем уместно. Это, как и право на мирное собрание, одно из основополагающих прав демократического общества. Право, через которое народ может реализовывать свою волю", - добавила Коломиец.

В то же время, замминистра отметила, что человек, попавший в реестр олигархов не сможет финансировать политическую партию.

"А зарегистрировать можно и на соседку. Дальше уже вопрос, смогут ли компетентные в этих вопросах государственные органы отследить, откуда деньги. Конечно, если они поступают с банковских счетов, а не идет о мешках наличности", - подчеркнула замглавы Минюста.

Интервью с заместителем министра юстиции Валерией Коломиец читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря "антиколомойскому" закону какой-либо возможности вернуть "ПриватБанк" бывшим владельцам просто нет, - замглавы Минюста Коломиец

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Ишаки, для борьбы с алегархами нужно всего лишь перестать брать у них деньги в конвертах.
Всего лишь.
показать весь комментарий
25.06.2021 14:45
+10
бєня, ахметка, фірташ, пінчук де юре нікого не фінансують...лише барига праклятая
показать весь комментарий
25.06.2021 14:49
+8
а реестр юужет составлять шестерка назначенная клоуном, который сам ставленник олигарха
Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць - Цензор.НЕТ 8498
показать весь комментарий
25.06.2021 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ишаки, для борьбы с алегархами нужно всего лишь перестать брать у них деньги в конвертах.
Всего лишь.
показать весь комментарий
25.06.2021 14:45 Ответить
Нужна проста пєрєстать ̶с̶т̶р̶є̶л̶я̶т̶ь̶ брать дєньхі?
показать весь комментарий
25.06.2021 14:47 Ответить
да, нужно, всего лишь пару зе- депутатов поймать за руку, когда они деньги в конверте берут (разумеется с фиксацией всего процесса), и олигархат будет закончен. Конечно, надо иметь желание его закончить
показать весь комментарий
25.06.2021 15:33 Ответить
Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец - Цензор.НЕТ 2745
показать весь комментарий
25.06.2021 14:56 Ответить
а кэш вы как отследите ?
Если человек попадет в реестр олигархов, то не сможет финансировать деятельность партии, - замглавы Минюста Коломиец - Цензор.НЕТ 8490
показать весь комментарий
25.06.2021 14:47 Ответить
А биткоины?
А сигареты "Друг"?
показать весь комментарий
25.06.2021 15:03 Ответить
биткоин не экологичен ...а вот сигареты норм тема
показать весь комментарий
25.06.2021 15:05 Ответить
"Служки" в Раде напряглись насчет своих конвертов
показать весь комментарий
25.06.2021 14:47 Ответить
бєня, ахметка, фірташ, пінчук де юре нікого не фінансують...лише барига праклятая
показать весь комментарий
25.06.2021 14:49 Ответить
а якщо президент зливає спецоперацію ворогу?
показать весь комментарий
25.06.2021 14:49 Ответить
То это госизмена. Ждемс новой редакции статьи УК Украины о смягчении наказания если подсудимый был накуренный легальным каннабисом.
показать весь комментарий
25.06.2021 15:29 Ответить
Все хотят в реестр олигархов, кроме олигархов
показать весь комментарий
25.06.2021 14:50 Ответить
а реестр юужет составлять шестерка назначенная клоуном, который сам ставленник олигарха
Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць - Цензор.НЕТ 8498
показать весь комментарий
25.06.2021 15:02 Ответить
чтобы избавиться о олигархов, нужно лишить их источников доходов. И им просто не на что будет финансировать партии и платить взятки депутатам за нужные законы.
показать весь комментарий
25.06.2021 14:52 Ответить
Логіка кроліка.
показать весь комментарий
25.06.2021 14:54 Ответить
олигарх перестанет быть олигархом как только лишится влияния на власть.
То есть на самого инициатора закона.
Получается урист коломоец признает что на власть сегодня оказывают влияние олигархи. Но в таком случае какой "закон" про олигархов примет такая власть?
показать весь комментарий
25.06.2021 15:00 Ответить
Группа Коломойского, группа Ахметова,. Новинский, Медведчук депутаты - олигархи. И эти гниды нам что-то рассказывают про борьбу с олигархами. Они конкретно воюют с оппозицией, чтобы и дальше предавать и грабить страну
показать весь комментарий
25.06.2021 14:53 Ответить
по факту они не нуждаются в государстве, для них этого территория для зарабатывания денег ...с таким баблом они граждане мира , могут вложится в любую страну , где готовы закрыть глаза на происхождение этого капитала , поэтому олигарх = враг государства
показать весь комментарий
25.06.2021 14:57 Ответить
Могут. Теоретически. Но чтобы зарабатывать большие деньги нужна власть в конкретной стране. Что-то Бене в Израиле не сиделось, потому что там Закон. Так что не надо отмазывать продажную зе-шушеру
показать весь комментарий
25.06.2021 15:05 Ответить
Хто давав мільйони кухарям, продавцям, вантажникам, які фінансували "слуг"?

"Слугу народа" финансировали миллионами повара, продавцы и фирмы с орбиты Мангера.



Всего в третьем квартале 2019 года партии "Слуга народа" поступило почти 100 миллионов гривен от 12 физлиц и трех десятков фирм. Большинство компаний, которые финансировали партию, имеют признаки фиктивности, а их владельцы - повара и грузчики.
Один из жертвователей "Слуги народа" - ООО "Ярославова реклама" - перевел партии 3,3 миллиона гривен. Владелец фирмы - 22-летний Ярослав Кузка работает поваром в одном из киевских ресторанов, где лепит хинкали. По адресу, где якобы зарегистрировано ООО Кузки, о такой фирме никогда не слышали.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234401/
показать весь комментарий
25.06.2021 14:54 Ответить
а єслі у чєловєка фамілія каломойський, ілі ахмєтов, то можна?
показать весь комментарий
25.06.2021 14:54 Ответить
Схема фінансування:
Реєструєш партію на довірене лице, переводиш гроші у крипту, крипту переводиш на гаманець довіреного лиця, довірене лице виводить гроші і фінансує створену партію. Відслідкувати звідки отримані кошти неможливо в принципі
показать весь комментарий
25.06.2021 14:58 Ответить
ой, столько схем можно придумать, как это все обойти. Это все чепуха! Они борьбой с олигархами узаконят олигархов и сделают их еще сильнее, а облапогенный будет как всегда - народ Украины!
показать весь комментарий
25.06.2021 15:08 Ответить
Ну,тогда просто профинансируют парикмахерши...зесрань знает)))
показать весь комментарий
25.06.2021 15:09 Ответить
Единственный вид борьбы с олигархами есть - это посадить этих бандитов в тюрьму и конфисковать все, а все другое - это лапша на уши народу и народ опять одурачат!
показать весь комментарий
25.06.2021 15:10 Ответить
"Отнять і подєліть!"
показать весь комментарий
26.06.2021 00:09 Ответить
У нас сьогодні агітатор від СН- він на Гузенка працював під вибори- розповідав що тарифи на газ, світло- то все через Порошенка, бо він сам олігарх, от і домовився з олігархами, щоб підставити Зеленського.
Ну, я йому і кажу:
-Так а хто у нас олігархи? Ахмєтов, Коломойський- ну всі ж знають що Порошенко з ними не в ладах, тут уже брехати ж не варто.
-А при чьом тут Ахмєтов і Коломойський?- Вони не олігархи!
-Добре. Так а з ким тоді Порошенко домовився?
-Ну я ж сказав-починає нервувати- з олігархами!
-Так а з якими олігархами?
Так, ваш Порошенко Україну до ручки довів, Ви б ото мовчали!
І дав драпака, тільки п'ятки замигтіли.
показать весь комментарий
25.06.2021 15:12 Ответить
Визначати хто олігарх буде тряпошна лялька з рукою олігарха в дупі.
показать весь комментарий
25.06.2021 15:14 Ответить
А які критерії визнання олігархом і хто буде їх визнавати?
показать весь комментарий
25.06.2021 15:15 Ответить
Даже дефективный ребёнок вам назовёт кто какую партию создавал а значит и финансировал и финансирует. Помните ПР? Всем известно что главным хозяином этой банды был РЫЖИЙ ТАТАРИН,он же её и финансировал. Сейчас это ОП,ЗЖ. Беня создад с нуля "СН" и выстругал Буратино а теперь ещё одну шарагу создал и финансирует. Хитрый татарин с Фирташем так же клепают ещё одну банду которая будет решать им вопросы. Даже конченый зелебот понимает что все партии с депутатами и даже их стульями это имущество олигархов и единственная цель этой "деолигархизации" это всё тот же Порох ,единственный кто им мешает продать страну оптом и в розницу и который видит их насквозь с ихней мышиной вознёй.
показать весь комментарий
25.06.2021 15:18 Ответить
Тобто, Порох не голосував за продаж землі? При ньому не проводилась "велика прихватизація"?
показать весь комментарий
26.06.2021 00:12 Ответить
Ох и дура, конченная тупая дура. Пожалуйста вот пример обходного пути. Некая якобы левая фирма оказывает допустим юридические, консалтинговые или иные услуги предприятиям олигарха. Предприятия олигарха платят этой фирме за услуги. Фирма спонсирует партию. Закон соблюден, потому что формально олигарх не платит партии, а платит какая то фирма. А на самом деле олигарх спонсирует партию через фирму прокладку. Поэтому все это фикция и профанация.
показать весь комментарий
25.06.2021 16:03 Ответить
Дивні ці зебіли... Де вони бачили, щоб олігархи фінансували партію імєні ахмєтки чи імєні бєні? Який дурень буде на такі вєШЧі давати гроші під своїм прізвищем?
показать весь комментарий
25.06.2021 16:38 Ответить
Смешная новость. Олигархи говорят, что они запретят сами себе финансировать партии. Этот закон очень полезный инструмент против опонентов. Боятся конкуренции.
показать весь комментарий
25.06.2021 18:15 Ответить
Глупышка, всегда можно платить наликом депутатам верховной рады за голосование за нужные поправки и законы, на которых эти олигархи зарабатывают. Приведу пример СОЕВЫХ законов, Возврат НДС, дотации агрохолдингам ( СВОИМ пацанам) ит.д
показать весь комментарий
25.06.2021 19:12 Ответить
Не сможет финансировать партии?
И через подставных лиц не сможет ? Якщо людина потрапить до реєстру олігархів, то не зможе фінансувати діяльність партії, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць - Цензор.НЕТ 4292
показать весь комментарий
25.06.2021 22:23 Ответить
 
 