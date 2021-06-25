Рада рассмотрит на внеочередном заседании в четверг законопроекты о коренных народах, отмену экономической зоны "Крым" и расширение налоговой базы, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского о коренных народах в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании. Также нардепы должны рассмотреть проекты об отмене свободной экономической зоны "Крым".
Об этом рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы будем рассматривать на внеочередном заседании в четверг пакет, который касается Крыма и крымских татар. Речь о законопроекте о коренных народах, который подал президент. Он уже наделал много шума, и была истерика в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что в зале мы примем за основу и в целом в четверг, как и рекомендовал профильный комитет", - отметила нардеп.
По ее словам, на повестке дня и отмена свободной экономической зоны "Крым".
"Также будет пакет законопроектов, которые отменяют наконец свободную экономическую зону "Крым", которая, к сожалению, была ничем иным, как определенными лазейками для ухода от налогообложения. В четверг будет рассматриваться законопроект по налогам, поданный Кабинетом Министров, который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет", - сказала Кравчук.
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УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС В КРЫМУ
- Не секрет, что спустя четыре года после оккупации в Крыму остается украинский бизнес - заправки ОККО, переименованный в ПУД супермаркет АТБ, «Фуршет» и так далее. Как вы это оцениваете?
- Норма о регистрации бизнеса за пределами оккупированной территории и, кстати, продление действия закона о свободной экономической зоне в Крыму - это предательство своей страны. Этот закон появился в 2014 году по заказу украинских олигархов. Я знаю, как минимум, две стороны, которые оплачивали его принятие, еще две - были кровно заинтересованы, не знаю, финансировали ли…
- Какие это стороны?
- Первый - это Фирташ (Дмитрий Фирташ, - украинский бизнесмен, - ред.), у него есть заводы на севере Крыма. Второй - это Коломойский. Он придумал такую модель: все крымчане - нерезиденты, и им не возвращаются депозиты. Модель абсолютно абсурдная. Представьте, например, есть большой украинский банк, где-нибудь в Хацапетовке сгорело его отделение, и на этом основании вкладчикам из Хацапетовки не возвращают их депозиты! Абсурд! У банка же лицензия на всю Украину! Но это был сговор Национального банка Украины с менеджментом «Приватбанка», они обманули всех крымчан. Кто еще был выгодополучателями? Косюк с «Нашей рябой» и Ахметов с «Крымэнерго» и «Крымтелекомом». У «Нашей рябы» на полуострове огромный производственный комплекс, это бывший колхоз-миллионер «Дружба народов» в Красногвардейске, земли достаточно много. Фирташ наглым образом использовал «свободную зону», закон позволял и позволяет (!) ему поставлять на экспорт продукцию своих крымских заводов, тем самым поддерживая финансово оккупационный режим. Он фактически сэкономил Путину на содержании автономии деньги, которые тот потом направлял на убийство наших солдат на Донбассе. В какой-то момент времени «Титан» Фирташа был зарегистрирован и в Крыму, и в Москве, и в Киеве.
крым оккупированная территория а пишет он почему то про "норму о регистрации бизнеса за пределами оккупированной территории". при этом он топит за то чтобы крысенышам возвращали их депозиты.
в топку такие находки.
поинтересуйся для чего была создана СЭЗ "Крым" и если умный - все станет понятно
СЭЗ "Крым": особенности осуществления поставок, заключения договоров и рассмотрения споров
Согласно https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA007187# Закону Украины о СЭЗ на период временной оккупации поставки товаров из Крыма на территорию Украины осуществляются в таможенном режиме импорта, а с территории материковой Украины в Крым - в режиме экспорта. При этом ко ввозу товаров из Крыма применяются нормы законодательства о государственном санитарно-эпидемиологическом, ветеринарно-санитарном, фитосанитарном, экологическом, радиологическом контроле, другие меры тарифного и нетарифного регулирования.
Следует отметить, что на данный момент единственным законным пунктом пропуска в СЭЗ "Крым" является контрольный пункт на административной границе между материковой Украиной и СЭЗ "Крым", где и будут осуществляться таможенные формальности. Это означает, что любые поставки в Крым или из Крыма, которые будут производиться через другие пути (порты, аэропорты), могут расцениваться украинскими контролирующими органами как нарушение таможенных правил с соответствующими последствиями, до тех пор, пока и если не будут созданы соответствующие контрольные пункты в других местах.
На протяжении временной оккупации Крыма для целей осуществления таможенных формальностей нерезидентами признаются:
- юридические лица (и их обособленные подразделения) с местонахождением на временно оккупированной территории Украины (т. е. на Крымском полуострове);
- физические лица (иностранцы, лица без гражданства, граждане Украины), имеющие место жительства на временно оккупированной территории Украины, в том числе те, которые временно находятся на другой (т. е. материковой) территории Украины.
В целях налогообложения https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA007187# Закон Украины о СЭЗ также определяет статус налоговой резидентности физических и юридических лиц (их обособленных подразделений) в зависимости от налогового адреса таких лиц:
- в случае нахождения налогового адреса (места жительства) на территории СЭЗ "Крым" такое лицо приравнивается в целях налогообложения к нерезиденту;
- в случае нахождения налогового адреса (места жительства) на другой территории Украины такое лицо приравнивается в целях налогообложения к резиденту.
дальше просвещайся по ссылке
https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA007187
да, и там нет ни слова о регистрации или перерегистрации предприятий
Лохторат, побачивши слово "расширение" може подумати, що їхній цар робить для них щось добре. "73%" вони такі, кмітливі ...
Уход в тень, сворачивание инвестиций, звИзда экономике, а также проклёны людей в ваш адрес будут.