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ВР (27371) Крым (26001) налоги (3204) СЭЗ (38) нацменьшинства (231) крымские татары (2709) Кравчук Евгения (367)

Рада рассмотрит на внеочередном заседании в четверг законопроекты о коренных народах, отмену экономической зоны "Крым" и расширение налоговой базы, - "слуга народа" Кравчук

Рада рассмотрит на внеочередном заседании в четверг законопроекты о коренных народах, отмену экономической зоны

Верховная Рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского о коренных народах в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании. Также нардепы должны рассмотреть проекты об отмене свободной экономической зоны "Крым".

Об этом рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем рассматривать на внеочередном заседании в четверг пакет, который касается Крыма и крымских татар. Речь о законопроекте о коренных народах, который подал президент. Он уже наделал много шума, и была истерика в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что в зале мы примем за основу и в целом в четверг, как и рекомендовал профильный комитет", - отметила нардеп.

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По ее словам, на повестке дня и отмена свободной экономической зоны "Крым".

"Также будет пакет законопроектов, которые отменяют наконец свободную экономическую зону "Крым", которая, к сожалению, была ничем иным, как определенными лазейками для ухода от налогообложения. В четверг будет рассматриваться законопроект по налогам, поданный Кабинетом Министров, который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет", - сказала Кравчук.

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Топ комментарии
+4
"... и расширение налоговой базы"

Лохторат, побачивши слово "расширение" може подумати, що їхній цар робить для них щось добре. "73%" вони такі, кмітливі ...
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25.06.2021 15:08
+4
А что вы хотели в стране где 73% населения, не под дулами автоматов а добровольно выбрали президентом клоуна-наркомана? Глупо ждать чего то адекватного после такого выбора...
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25.06.2021 15:14
+3
который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет

Уход в тень, сворачивание инвестиций, звИзда экономике, а также проклёны людей в ваш адрес будут.
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25.06.2021 15:16
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Правила форума Совет форумчан
зебобики, вам будут расширять. Но вы держитесь и хорошего настроения.
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25.06.2021 15:03 Ответить
Не пройшло і восьми років як вирішили відмінити ВЕЗ для Криму.
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25.06.2021 15:05 Ответить
а чия була ідея її створити?
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25.06.2021 15:07 Ответить
ХЗ.
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25.06.2021 15:10 Ответить
трохи на цю тему знайшов

УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС В КРЫМУ
- Не секрет, что спустя четыре года после оккупации в Крыму остается украинский бизнес - заправки ОККО, переименованный в ПУД супермаркет АТБ, «Фуршет» и так далее. Как вы это оцениваете?
- Норма о регистрации бизнеса за пределами оккупированной территории и, кстати, продление действия закона о свободной экономической зоне в Крыму - это предательство своей страны. Этот закон появился в 2014 году по заказу украинских олигархов. Я знаю, как минимум, две стороны, которые оплачивали его принятие, еще две - были кровно заинтересованы, не знаю, финансировали ли…
- Какие это стороны?
- Первый - это Фирташ (Дмитрий Фирташ, - украинский бизнесмен, - ред.), у него есть заводы на севере Крыма. Второй - это Коломойский. Он придумал такую модель: все крымчане - нерезиденты, и им не возвращаются депозиты. Модель абсолютно абсурдная. Представьте, например, есть большой украинский банк, где-нибудь в Хацапетовке сгорело его отделение, и на этом основании вкладчикам из Хацапетовки не возвращают их депозиты! Абсурд! У банка же лицензия на всю Украину! Но это был сговор Национального банка Украины с менеджментом «Приватбанка», они обманули всех крымчан. Кто еще был выгодополучателями? Косюк с «Нашей рябой» и Ахметов с «Крымэнерго» и «Крымтелекомом». У «Нашей рябы» на полуострове огромный производственный комплекс, это бывший колхоз-миллионер «Дружба народов» в Красногвардейске, земли достаточно много. Фирташ наглым образом использовал «свободную зону», закон позволял и позволяет (!) ему поставлять на экспорт продукцию своих крымских заводов, тем самым поддерживая финансово оккупационный режим. Он фактически сэкономил Путину на содержании автономии деньги, которые тот потом направлял на убийство наших солдат на Донбассе. В какой-то момент времени «Титан» Фирташа был зарегистрирован и в Крыму, и в Москве, и в Киеве.
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25.06.2021 15:20 Ответить
сенченко идиот
крым оккупированная территория а пишет он почему то про "норму о регистрации бизнеса за пределами оккупированной территории". при этом он топит за то чтобы крысенышам возвращали их депозиты.
в топку такие находки.
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25.06.2021 15:47 Ответить
можливо, а інші манси теж гуано і теж у топку?
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25.06.2021 15:50 Ответить
какие "другие мансы"?
поинтересуйся для чего была создана СЭЗ "Крым" и если умный - все станет понятно
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25.06.2021 16:16 Ответить
і для чого?
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25.06.2021 16:21 Ответить
а для того чтобы все перемещения через линию оккупацуии подпадали под тамиоженное законодательство

СЭЗ "Крым": особенности осуществления поставок, заключения договоров и рассмотрения споров
Согласно https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA007187# Закону Украины о СЭЗ на период временной оккупации поставки товаров из Крыма на территорию Украины осуществляются в таможенном режиме импорта, а с территории материковой Украины в Крым - в режиме экспорта. При этом ко ввозу товаров из Крыма применяются нормы законодательства о государственном санитарно-эпидемиологическом, ветеринарно-санитарном, фитосанитарном, экологическом, радиологическом контроле, другие меры тарифного и нетарифного регулирования.
Следует отметить, что на данный момент единственным законным пунктом пропуска в СЭЗ "Крым" является контрольный пункт на административной границе между материковой Украиной и СЭЗ "Крым", где и будут осуществляться таможенные формальности. Это означает, что любые поставки в Крым или из Крыма, которые будут производиться через другие пути (порты, аэропорты), могут расцениваться украинскими контролирующими органами как нарушение таможенных правил с соответствующими последствиями, до тех пор, пока и если не будут созданы соответствующие контрольные пункты в других местах.
На протяжении временной оккупации Крыма для целей осуществления таможенных формальностей нерезидентами признаются:
- юридические лица (и их обособленные подразделения) с местонахождением на временно оккупированной территории Украины (т. е. на Крымском полуострове);
- физические лица (иностранцы, лица без гражданства, граждане Украины), имеющие место жительства на временно оккупированной территории Украины, в том числе те, которые временно находятся на другой (т. е. материковой) территории Украины.
В целях налогообложения https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA007187# Закон Украины о СЭЗ также определяет статус налоговой резидентности физических и юридических лиц (их обособленных подразделений) в зависимости от налогового адреса таких лиц:
- в случае нахождения налогового адреса (места жительства) на территории СЭЗ "Крым" такое лицо приравнивается в целях налогообложения к нерезиденту;
- в случае нахождения налогового адреса (места жительства) на другой территории Украины такое лицо приравнивается в целях налогообложения к резиденту.

дальше просвещайся по ссылке
https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA007187

да, и там нет ни слова о регистрации или перерегистрации предприятий
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25.06.2021 16:31 Ответить
Дяки.
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25.06.2021 16:33 Ответить
та цим питанням взагалі то повинні компетентні органи займатись, але не вірю у здатність системи до самоочищення. та мої хвилювання не мають ніякого значення. вони лише посилюють розуміння хибності шляху країни.
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25.06.2021 16:26 Ответить
"... и расширение налоговой базы"

Лохторат, побачивши слово "расширение" може подумати, що їхній цар робить для них щось добре. "73%" вони такі, кмітливі ...
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25.06.2021 15:08 Ответить
Как так, что полиция граждан подставляет и крышует криминалитет? Даунгейт какой-то по Украински
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25.06.2021 15:08 Ответить
А что вы хотели в стране где 73% населения, не под дулами автоматов а добровольно выбрали президентом клоуна-наркомана? Глупо ждать чего то адекватного после такого выбора...
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25.06.2021 15:14 Ответить
Кто ущерб возместит? А хотят вернуть Крым и прочие пространные територии
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25.06.2021 15:21 Ответить
Какой такой ущерб? Вы что, еще не в курсе что это барыга все у всех украл???
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25.06.2021 15:25 Ответить
В нормальных странах за такое ответственность, у нас кто крадет - тех народ ссытся и любит, а вотвсем Путин виноват?
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25.06.2021 15:34 Ответить
все барыжные законы и тарифные подъёмы , как и заведено долгие годы в нашем государстве , происходят в разгар летнего периода , чтобы поменьше шуму было ...
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25.06.2021 15:10 Ответить
Почему-то в перечне коренных народов не упомянут такой народ как урумы. Они себя считают греками, потомками тех, кто жил в Херсонесе еще в V веке до н.э. Но всегда жили обособленно от греков-румейцем и не смешиваются с ними, несмотря на православную религию и многие греческие традиции, а также то, что при Сталине вместе с остальными греками подвергались гонениям, особенно потому, что их язык не греческий, а тюркский, очень близкий к крымчакскому и крымскотатарскому. Еще при Екатерине Второй они были переселены в Донбасс, но все равно сохранили свою самобытность. Кроме Украины этот народ не живет нигде и нигде не имеет автономной государственности.
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25.06.2021 15:14 Ответить
о коренных народах/ Это интересно."Автохтон: народ, принадлежащий по происхождению данной территории, местный, коренной по происхождению. Евреи - автохтоны на этой (Украины) территории, принадлежащие ей по происхождению. Короче - местные. Может быть, даже более местные, чем современные украинцы. Все бегут, евреи остаются".- «Украина для евреев»?-Киевский Телеграфъ.
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25.06.2021 15:15 Ответить
который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет

Уход в тень, сворачивание инвестиций, звИзда экономике, а также проклёны людей в ваш адрес будут.
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25.06.2021 15:16 Ответить
кроме ренты они здорово прижимают средний и мелкий бизнес
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25.06.2021 15:44 Ответить
Це все добре ,але народ чекає на імпічмент припіздента! Зрадник не повинен бути главою нашої Неньки.🤬🤬🤬
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25.06.2021 15:36 Ответить
не "налоговой базы" а кормовой. для вас. никак не нажретесь
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25.06.2021 15:44 Ответить
 
 