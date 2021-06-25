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Новости Санкции против России
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ЕС готов вводить санкции против РФ каждый раз, когда это необходимо, - Мишель

ЕС готов вводить санкции против РФ каждый раз, когда это необходимо, - Мишель

Лидеры Евросоюза на саммите подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом есть необходимость. При этом ЕС не откажется от поддержки российского гражданского общества.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы готовы принимать санкции (против РФ. - Ред.) каждый раз, когда это необходимо, и можем рассматривать разные варианты ограничительных мер", - сказал Мишель.

По его словам, на саммите лидеры ЕС подчеркнули необходимость вводить санкции против России. "Также (обсуждалась. - Ред.) важность взаимодействия на межличностном уровне, взаимодействия с российским гражданским обществом, о поддержке наших ценностей и наших фундаментальных прав", - добавил он.

Глава Евросовета также добавил, что обсуждались условия политического диалога с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ

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Топ комментарии
+2
...и строить "потоки" тоже!
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25.06.2021 15:16
+1
Санкції запаребріку тільки на користь. Насипайте!
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25.06.2021 15:18
+1
Да вы даже против Белоруссии побоялись вводить реальные санкции, как оказалось большую часть калия с содержанием свыше 40% ЕС продолжит покупать. Нефть и бензин ЕС тоже продолжит покупать, отказ лишь от битума и парафина а их доля там ерундовая.
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25.06.2021 15:18
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Буду бить аккуратно, но сильно
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25.06.2021 15:15 Ответить
...и строить "потоки" тоже!
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25.06.2021 15:16 Ответить
Самим то не смешно?
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25.06.2021 15:17 Ответить
Санкції запаребріку тільки на користь. Насипайте!
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25.06.2021 15:18 Ответить
Да вы даже против Белоруссии побоялись вводить реальные санкции, как оказалось большую часть калия с содержанием свыше 40% ЕС продолжит покупать. Нефть и бензин ЕС тоже продолжит покупать, отказ лишь от битума и парафина а их доля там ерундовая.
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25.06.2021 15:18 Ответить
А старая галоша меркель вкупе со слизняком макроном хотят с путлером пагаварить
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25.06.2021 15:19 Ответить
Вводите, он им на пользу
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25.06.2021 15:22 Ответить
мон ами а когда и кому необходимо? огласите весь список пожалуста....(С)
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25.06.2021 15:25 Ответить
так сегодня уже необходимо и вчера было необходимо
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25.06.2021 15:37 Ответить
«» При этом ЕС не откажется от поддержки российского гражданского общества. «»
Барани !! Хто ж курва на руках припьор до Кремля того гєбнявого кондома та його зграю як не о то гражданское общество ?? В першу чергу іх треба ..як би то культурно сказати.. « любити « на повну !
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25.06.2021 16:07 Ответить
"ЕС готов вводить санкции против РФ каждый раз, когда это необходимо, - Мишель..."

Та не кожний раз, а кожний день!
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25.06.2021 20:03 Ответить
 
 