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В Украине могут начать COVID-вакцинацию несовершеннолетних: "дельта"-штамм может быстро поражать молодежь, - Минздрав

В Украине могут начать COVID-вакцинацию несовершеннолетних:

Министерство здравоохранения рассматривает вариант иммунизации от коронавируса несовершеннолетних из-за того, что штамм дельта, как говорят в МОЗ, может быстро поражать молодежь.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии Cуспільному, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ближайшее время состоится заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещения возрастных норм по вакцинации к более ранним.

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"Вакцина, которая сейчас есть в Украине рекомендована для граждан в возрасте от 18 лет, однако на конец месяца уже запланировано заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещения этих возрастных норм к более ранним, поскольку мы уже получили данные, что молодые люди переносят довольно неплохо эту вакцину. В ближайшее время это может быть рекомендовано", - рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Журналисты отмечают, что препарат от Pfizer защищает от дельта-штамма коронавируса на 90-91%. Сообщается, что по эффективности других вакцин Минздрав пока собирает данные.

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Топ комментарии
+2
Те, кто имеет мозг, не будут колоть себе не пойми что не пойми зачем,
чувствуют себя хорошо.
Кому плохо - пусть колет себе что хочет и куда хочет. В тот же мозг.
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25.06.2021 22:19
+1
В Украине могут начать COVID-вакцинацию несовершеннолетних: "дельта"-штамм может быстро поражать молодежь, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8347
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25.06.2021 15:37
+1
Раніше це називалось ГРВІ. Та й зараз так називається.
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25.06.2021 16:07
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В Украине могут начать COVID-вакцинацию несовершеннолетних: "дельта"-штамм может быстро поражать молодежь, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8347
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25.06.2021 15:37 Ответить
Те, кто имеет мозг, с этой хренью не шутят. Но антипрививочникам можно - заодно поредеет прокацапский электорат.
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25.06.2021 16:04 Ответить
Те, кто имеет мозг, не будут колоть себе не пойми что не пойми зачем,
чувствуют себя хорошо.
Кому плохо - пусть колет себе что хочет и куда хочет. В тот же мозг.
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25.06.2021 22:19 Ответить
А никто и не предлагает колоть кацапский скотомицин. Ног когда станет плохо, будет "поздно пить Боржоми" и колоть уже надо будет совсем другие препараты, и не факт, что с успешным результатом.
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27.06.2021 14:43 Ответить
Раніше це називалось ГРВІ. Та й зараз так називається.
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25.06.2021 16:07 Ответить
Билл Гейтс знает как это называть. Оптимизация числа лишних людей.
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25.06.2021 22:21 Ответить
Эти кацапские "теории заговора" хороший тест на скудоумие - практически 100% точности результат.
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27.06.2021 15:48 Ответить
Так может это обычный COVID-19 а не разновидность штамм "Дельта".
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25.06.2021 16:08 Ответить
Ты такой особенный один.
Вот и не заййобывай остальных своей уникальностью.
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25.06.2021 22:20 Ответить
 
 