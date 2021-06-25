В Украине могут начать COVID-вакцинацию несовершеннолетних: "дельта"-штамм может быстро поражать молодежь, - Минздрав

Министерство здравоохранения рассматривает вариант иммунизации от коронавируса несовершеннолетних из-за того, что штамм дельта, как говорят в МОЗ, может быстро поражать молодежь.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии Cуспільному, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ближайшее время состоится заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещения возрастных норм по вакцинации к более ранним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет

"Вакцина, которая сейчас есть в Украине рекомендована для граждан в возрасте от 18 лет, однако на конец месяца уже запланировано заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещения этих возрастных норм к более ранним, поскольку мы уже получили данные, что молодые люди переносят довольно неплохо эту вакцину. В ближайшее время это может быть рекомендовано", - рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Журналисты отмечают, что препарат от Pfizer защищает от дельта-штамма коронавируса на 90-91%. Сообщается, что по эффективности других вакцин Минздрав пока собирает данные.