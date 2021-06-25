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В случае вспышки "дельта"-штамма коронавируса медсистема Украины "продержится" месяц-полтора, - KSE

В случае вспышки

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко прогнозирует, что в Украине, в случае начала вспышки заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма "Дельта", система здравоохранения в нынешнем состоянии сможет месяц-полтора выдерживать нагрузки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Ганниченко, в Европе есть только три страны, в которых сильно растет заболеваемость COVID-19 - Великобритания, Португалия и РФ, больше 90% всех новых случаев - это вариант "Дельта". Там рост заболеваемости увеличивается в четыре раза за месяц.

"Сейчас у нас суточная госпитализация менее 500 пациентов с COVID-19 в сутки. До весенней волны у нас было 2 тысячи, то есть сейчас в четыре раза меньше. Если сейчас пойдет рост - это не будет страшная нагрузка на систему здравоохранения в быстрое время. Ближайший месяц-полтора система здравоохранения должна выдержать

Напомним, ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в Украине.

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Топ комментарии
+10
При всём при этом границы с росией никто закрывать не собирается! Феерично.
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25.06.2021 15:43
+2
а потом?
у Индии есть хоть священная Ганга, а нам что делать.....
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25.06.2021 15:50
+1
и с ордилой и белорусией
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25.06.2021 16:01
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При всём при этом границы с росией никто закрывать не собирается! Феерично.
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25.06.2021 15:43 Ответить
и с ордилой и белорусией
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25.06.2021 16:01 Ответить
Так мудрий нарід возмутіцца! Ніззя, треба тримати "рейтинг".
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25.06.2021 16:34 Ответить
а потом?
у Индии есть хоть священная Ганга, а нам что делать.....
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25.06.2021 15:50 Ответить
Вся надежда на зелю...
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25.06.2021 16:12 Ответить
А у нас мусоросжигательный завод "Энергия" и озеро Вырлица
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25.06.2021 22:39 Ответить
А пятый по счету Ковидный фонд снова зарыт в оманский асфальт.
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25.06.2021 16:28 Ответить
А в греческом алфавите дохрена буковок!
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25.06.2021 17:16 Ответить
Это не действие "дельта" штамма, это боком вылезет летняя расслабуха и желание заработать побольше разной форме бизнеса.. Но всем скажут что виноват новый штамм.. Все это лишь прикрытие.
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25.06.2021 17:37 Ответить
Потом будет альфа и омега штамм, и все это будет , пока не втюхают всю вакцину.)))
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25.06.2021 19:05 Ответить
«Россияне начали массово аннулировать туры на курорты Краснодарского края после того, как губернатор региона Вениамин Кондратьев запретил пускать в гостиницы непривитых постояльцев.Сразу же начался вал заявок на аннуляцию туров».

То есть, россияне отказываются от путевок, лишь бы не ширяться этим гуано. А это значит, что российские власти уперлись рогом в свои замечательные вакцины и плевать хотели на последствия. И в общем, нам от этого только профит, поскольку потери противника, не важно по какой причине, всегда идут в плюс, но незакрытая граница почти гарантированно даст нам то же самое.
https://defence-line.org/2021/06/delta-ili-poshla-zhara/
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25.06.2021 23:10 Ответить
 
 