В случае вспышки "дельта"-штамма коронавируса медсистема Украины "продержится" месяц-полтора, - KSE
Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко прогнозирует, что в Украине, в случае начала вспышки заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма "Дельта", система здравоохранения в нынешнем состоянии сможет месяц-полтора выдерживать нагрузки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По словам Ганниченко, в Европе есть только три страны, в которых сильно растет заболеваемость COVID-19 - Великобритания, Португалия и РФ, больше 90% всех новых случаев - это вариант "Дельта". Там рост заболеваемости увеличивается в четыре раза за месяц.
"Сейчас у нас суточная госпитализация менее 500 пациентов с COVID-19 в сутки. До весенней волны у нас было 2 тысячи, то есть сейчас в четыре раза меньше. Если сейчас пойдет рост - это не будет страшная нагрузка на систему здравоохранения в быстрое время. Ближайший месяц-полтора система здравоохранения должна выдержать
Напомним, ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в Украине.
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у Индии есть хоть священная Ганга, а нам что делать.....
То есть, россияне отказываются от путевок, лишь бы не ширяться этим гуано. А это значит, что российские власти уперлись рогом в свои замечательные вакцины и плевать хотели на последствия. И в общем, нам от этого только профит, поскольку потери противника, не важно по какой причине, всегда идут в плюс, но незакрытая граница почти гарантированно даст нам то же самое.
https://defence-line.org/2021/06/delta-ili-poshla-zhara/