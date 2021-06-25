В случае вспышки "дельта"-штамма коронавируса медсистема Украины "продержится" месяц-полтора, - KSE

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко прогнозирует, что в Украине, в случае начала вспышки заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма "Дельта", система здравоохранения в нынешнем состоянии сможет месяц-полтора выдерживать нагрузки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Ганниченко, в Европе есть только три страны, в которых сильно растет заболеваемость COVID-19 - Великобритания, Португалия и РФ, больше 90% всех новых случаев - это вариант "Дельта". Там рост заболеваемости увеличивается в четыре раза за месяц.

"Сейчас у нас суточная госпитализация менее 500 пациентов с COVID-19 в сутки. До весенней волны у нас было 2 тысячи, то есть сейчас в четыре раза меньше. Если сейчас пойдет рост - это не будет страшная нагрузка на систему здравоохранения в быстрое время. Ближайший месяц-полтора система здравоохранения должна выдержать

Напомним, ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в Украине.

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