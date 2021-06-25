Следком Беларуси подтвердил домашний арест Протасевича и Сапеги: обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием

Следственный комитетом Беларуси подтвердил информацию о переводе россиянки Софьи Сапеги и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича под домашний арест.

Об этом говорится в сообщении Следкома Беларуси в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственным комитетом Беларуси продолжается расследование уголовных дел в отношении Софьи Сапеги и Романа Протасевича. Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, - СМИ

В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.