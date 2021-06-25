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Новости Задержание Протасевича
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Следком Беларуси подтвердил домашний арест Протасевича и Сапеги: обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием

Следком Беларуси подтвердил домашний арест Протасевича и Сапеги: обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием

Следственный комитетом Беларуси подтвердил информацию о переводе россиянки Софьи Сапеги и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича под домашний арест.

Об этом говорится в сообщении Следкома Беларуси в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственным комитетом Беларуси продолжается расследование уголовных дел в отношении Софьи Сапеги и Романа Протасевича. Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, - СМИ

В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
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Топ комментарии
+11
Протасевич сознался, что копал туннель Лондон-Токио, из Лондона,
а подруга Сапега созналась, что заклала портал туннеля в Токио

пусть "сознаются"! бред "показаний" от КГБ Белоруси не стоит ничего
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25.06.2021 15:48
+6
После паяльника по пузу - каждый пойдет, у белосрашки других методов нет.
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25.06.2021 15:47
+5
Хто в Білорусі не зрадив своїм поглядам , той сидить в тюрмі. Хто всрався, або бу провокатором - під домашнім арештом. Назвіть скільки там людей під домашнім арештом ?
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25.06.2021 16:00
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Правила форума Совет форумчан
После паяльника по пузу - каждый пойдет, у белосрашки других методов нет.
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25.06.2021 15:47 Ответить
Н3 вот, домашний арест. А вы- деспот, деспот. Он уже умрет.
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25.06.2021 17:03 Ответить
мабуть вже "вишка" не світить?
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25.06.2021 15:48 Ответить
Протасевич сознался, что копал туннель Лондон-Токио, из Лондона,
а подруга Сапега созналась, что заклала портал туннеля в Токио

пусть "сознаются"! бред "показаний" от КГБ Белоруси не стоит ничего
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25.06.2021 15:48 Ответить
Туннель Лондон - Токио через центр Земли получается короче, чем лететь самолётом в 3,14/2, то есть в 1,57 раза.
Вот хитренькие...
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25.06.2021 15:53 Ответить
Странно было, если бы агентов ФСБ долго мучали.
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25.06.2021 15:53 Ответить
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25.06.2021 16:20 Ответить
Когда в Беларуси начались демонстрации, я все время на этом форуме задавпл вопрос а кто эти Нехта , откуда взялись эти мальчики, не суворовских ли училищ? Вот сейчас эти впросы еще боленн актуализировались. Не было бы Нехта и Тихановской, не факт что Лукашенео сейчас был бы презом, могло все немирным путем пойти.
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25.06.2021 15:55 Ответить
Вопрос уже решён. Беларусь в течении нескольких лет войдёт в состав РФ.
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25.06.2021 15:59 Ответить
Не горячитесь.Этой песне уже 27 лет...притом более 20 куйло решалой был.Не всегда дурак тот...кого за дурака держат.
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25.06.2021 16:18 Ответить
стареет лука, раньше эскадроны смерти по пущам оппозиционеров разбрасывали, а сейчас домашние аресты, сделки со следствием)
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25.06.2021 15:58 Ответить
это он юлит задом перед Европой и миром - типа он хороший и не тронет Протасевича.. боится санкций, которых уже туча
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25.06.2021 21:39 Ответить
Хто в Білорусі не зрадив своїм поглядам , той сидить в тюрмі. Хто всрався, або бу провокатором - під домашнім арештом. Назвіть скільки там людей під домашнім арештом ?
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25.06.2021 16:00 Ответить
Только сейчас новость. "Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал выдать задержанных бойцов российской частной военной компании «Вагнера» главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк."
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25.06.2021 16:02 Ответить
Булаг там детка - рулят вертухаи ,
он брат Рулага, каждый в мире знает,
Рулаг - террор наследников Гулага,
их жизнь и смерть с кроваво - красным флагом.
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25.06.2021 16:15 Ответить
Да гэбэшники недоработали. Могли бы и признания в убийстве Кеннеди выжать.
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25.06.2021 17:23 Ответить
Samozvanec dumal sto zaxvatit samoliot i ES ozobocenostiu uspokojitisia ,no vyslo sovsem po inomu Sankciji veli takyje sto malo ne pokazalos, tut rec mozet idti do 10 miliardov evro poter v god.
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25.06.2021 17:00 Ответить
 
 