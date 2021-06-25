Прибывающие из России, Индии, Великобритании и Португалии должны будут сдать на границе экспресс-тест на COVID-19
Новые правила въезда начнут действовать со 2 июля.
Такое решение принял Кабинет министров Украины, сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Для пересечения государственной границы иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибыли из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14, нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля) экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. При наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину", - сказано в сообщении.
Если тест будет положительным, в страну их не пустят. Гражданам Украины, которые приезжают из России, Индии, Великобритании и Португалии, тоже нужно будет сдавать тест. В случае позитивного результата, их отправят на самоизоляцию или в обсервацию.
В Минздраве добавили, что список стран, при въезде из которых необходимо сдавать тест, будет обновляться в зависимости от ситуации.
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