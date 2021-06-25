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Великобритания (4716) граница (5142) Индия (394) Кабмин (13505) карантин (16728) Минздрав (4883) Португалия (191) россия (92990) тестирование (441) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Прибывающие из России, Индии, Великобритании и Португалии должны будут сдать на границе экспресс-тест на COVID-19

Прибывающие из России, Индии, Великобритании и Португалии должны будут сдать на границе экспресс-тест на COVID-19

Новые правила въезда начнут действовать со 2 июля.

Такое решение принял Кабинет министров Украины, сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Для пересечения государственной границы иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибыли из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14, нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля) экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. При наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину", - сказано в сообщении.

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Если тест будет положительным, в страну их не пустят. Гражданам Украины, которые приезжают из России, Индии, Великобритании и Португалии, тоже нужно будет сдавать тест. В случае позитивного результата, их отправят на самоизоляцию или в обсервацию.

В Минздраве добавили, что список стран, при въезде из которых необходимо сдавать тест, будет обновляться в зависимости от ситуации.

Также читайте: В Украине могут начать COVID-вакцинацию несовершеннолетних: "дельта"-штамм может быстро поражать молодежь, - Минздрав

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прибывающие из роSSии должны становится уйопывающими в роSSию,
автоматически. т.е. прямо на границе
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25.06.2021 15:55 Ответить
А огурчики чем удобрять? На компост их!
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25.06.2021 16:02 Ответить
Из них и компост бестолку делать, токсичный получается.
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25.06.2021 16:17 Ответить
а ордло а белорусь
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25.06.2021 16:03 Ответить
Индия понятно, срассея понятно. Почему Англия и Северная Ирландия? За обсер тупина в Черном море? Это зеледент так спрашивает "почему мы не в НАТО?". Португалия, видимо, в списке из-за придания солидности количеству стран в списке (хотя еще солиднее и загадочнее звучал бы Занзибар, например).
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25.06.2021 16:16 Ответить
Зебилы мля !!! Закрывайте границы иначе если пойдет очередная вспышка вирусняка - то у вас кроме глухого локдауна никаких мер в плане борьбы с ним нет, и не было, и как видно по вас и вашей борьбе и не будет !!
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25.06.2021 16:35 Ответить
Для вїзду в ЄС потрібен негативний ПЛР тест, а в Україну недостовірний китайський експрес тест?
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25.06.2021 18:33 Ответить
мабуть хтось хоче непогано заробити на цих непотрібних тестах
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25.06.2021 18:40 Ответить
 
 