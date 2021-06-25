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Новости Агрессия России против Украины
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контрразведка (494) Ровно (519) СБУ (19456) ФСБ (1907)

Завербованный спецслужбами РФ житель Ривного пытался вывезти из Украины товары для военно-промышленного комплекса страны-агрессора, - контрразведка СБУ

Завербованный спецслужбами РФ житель Ривного пытался вывезти из Украины товары для военно-промышленного комплекса страны-агрессора, - контрразведка СБУ

Житель Ривного, которого завербовали спецслужбы РФ, пытался вывезти из Украины в РФ критически необходимые для российского ВПК электронные изделия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мужчина был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник совершил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, применяемых в изготовлении вооружения и военной техники, в т.ч. ракетных носителей.

После этого завербованный агент имел задание переправить изделия в Российскую Федерацию. В случае успешной реализации замысла, иностранной стороной планировалось наладить постоянный канал перемещения товаров военного назначения и двойного использования в РФ.

Сотрудники контрразведки СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом российских спецслужб для вывоза из Украины.

Следователями органов безопасности сообщено гражданину Украины о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия. В настоящее время злоумышленник дает обличительные показания и способствует досудебному расследованию.

Читайте: Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт из Украины товаров военного назначения. ФОТО

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к стенке собаку!
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25.06.2021 15:55 Ответить
та в нас тут преЗЕдент спецоперацію росіянам здав і йому за це нікуя не буде, я чкогось радіолюбителя на зону за пару плат закатають.
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25.06.2021 16:00 Ответить
Тобто ти виправдовуєш того продавана???
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25.06.2021 16:06 Ответить
за яйцы гниду и на смереку !
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25.06.2021 16:01 Ответить
За такое расстреливают на месте и без объяснений!
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25.06.2021 16:19 Ответить
Під час війни зрадника потрібно повісити. із за війни можна ввести страту для зрадників і їм подібним .
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25.06.2021 16:27 Ответить
а чем этот завербованный отличаеться от президента? кто из них нанес больше вреда государству? под какую статью попадают действия президента? случайно не под ту же?
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25.06.2021 16:51 Ответить
сбу брехло крыша
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25.06.2021 17:51 Ответить
 
 