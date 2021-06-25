Завербованный спецслужбами РФ житель Ривного пытался вывезти из Украины товары для военно-промышленного комплекса страны-агрессора, - контрразведка СБУ

Житель Ривного, которого завербовали спецслужбы РФ, пытался вывезти из Украины в РФ критически необходимые для российского ВПК электронные изделия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мужчина был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник совершил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, применяемых в изготовлении вооружения и военной техники, в т.ч. ракетных носителей.

После этого завербованный агент имел задание переправить изделия в Российскую Федерацию. В случае успешной реализации замысла, иностранной стороной планировалось наладить постоянный канал перемещения товаров военного назначения и двойного использования в РФ.

Сотрудники контрразведки СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом российских спецслужб для вывоза из Украины.

Следователями органов безопасности сообщено гражданину Украины о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия. В настоящее время злоумышленник дает обличительные показания и способствует досудебному расследованию.

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