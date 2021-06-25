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диплом (124) фальшивый диплом (21) Кудрявцев (33)

Заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о "подделке диплома" закрыто по решению суда, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев. ДОКУМЕНТ

Заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о

Киевский апелляционный суд постановил закрыть уголовное производство о фальшивом дипломе в отношении эксглавы ГАСИ Кудрявцева из-за истечения срока давности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев сообщил на странице в сети Facebook.

"Как я и предполагал, заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о "подделке диплома" заканчивается абсолютно логично - ее закрытием. Соответствующие инстанции наконец-то смогли разобраться в безосновательности любых обвинений. Как следствие, на этой неделе я наконец-то получил судебное решение, в котором суд, исследовав материалы дела и доводы моих адвокатов, пришел к важным и очевидным выводам - дело нужно закрыть. Именно тот случай, когда победили здравый смысл и справедливость. Спасибо всем за поддержку!" - рассказал Кудрявцев.

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Заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о подделке диплома закрыто по решению суда, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев 01
Заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о подделке диплома закрыто по решению суда, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев 02

Ранее в Офисе Генерального прокурора сообщали, что, по данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные, а после его получения обратился в Минобразования с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал поддельный диплом при назначении на должность главы ГАСИ.

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Топ комментарии
+9
Другими словами, по истечении срока давности поддельный диплом становится норм?

Шикарный план!!! (с)

Суд закрыл дело о поддельном дипломе в отношении экс-главы ГАСИ Кудрявцева из-за истечения срока давности - Цензор.НЕТ 7190
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25.06.2021 16:13
+6
другими словами, диплом, купленный в подземном переходе, автоматически становится подлинным по истечении срока исковой давности?
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25.06.2021 16:30
+4
Шикарный план - дорогостоящий план. Надо же было со следаком порешать "ничегонеделание". И с прокуратурой о "невозражаем"
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25.06.2021 16:27
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Другими словами, по истечении срока давности поддельный диплом становится норм?

Шикарный план!!! (с)

Суд закрыл дело о поддельном дипломе в отношении экс-главы ГАСИ Кудрявцева из-за истечения срока давности - Цензор.НЕТ 7190
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25.06.2021 16:13 Ответить
Шикарный план - дорогостоящий план. Надо же было со следаком порешать "ничегонеделание". И с прокуратурой о "невозражаем"
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25.06.2021 16:27 Ответить
Судья в суде : "Фальшивый диплом превращается (пачка денег на стол).... фальшивый диплом превращается ( ещё пачка).... превращается фальшивый диплом (ещё пачка)... в действительный !!! Простите, маленькая техническая неувязка."
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25.06.2021 16:53 Ответить
Так це нереабілітуюча обставина.
Злочин вчинено, покарання призначено, але звільнено від відбування у зв'язку із закінченням строків давності.
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25.06.2021 16:16 Ответить
цікаво...це лише мені здається що в нього на лобі написано великими літарами "ХАБАРНИК"?))
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25.06.2021 16:29 Ответить
другими словами, диплом, купленный в подземном переходе, автоматически становится подлинным по истечении срока исковой давности?
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25.06.2021 16:30 Ответить
кому это всем спасибо за поддержку, кто вообще поддерживал этого петуха?
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25.06.2021 16:37 Ответить
Какой маразм! Вместо создания ОПГ упырю шьют поддельный диплом
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25.06.2021 16:44 Ответить
В нашей стране всегда расследования против воров заканчиваются, если не их оправданием, то порицанием типа за курение в неположеном месте, за покупку газа дороже его стоимости ( пользу третьих лиц), неправильно оформление купли продажи неизвестным нотариусом, и т.п. Вспомните хотя бы суды над Юлей или проба притянуть Порошенко. После этого в народе появляется легенда о неподкупной честности и наклёпе на данных персонажей. На самом деле власть придержащие боятся, что следствие выйдет на них.
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25.06.2021 18:01 Ответить
От этого диплом не сал настоящим.
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25.06.2021 17:55 Ответить
С такой харей не может быть нормальным чиновник...
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25.06.2021 18:52 Ответить
 
 