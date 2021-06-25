Заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о "подделке диплома" закрыто по решению суда, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев. ДОКУМЕНТ
Киевский апелляционный суд постановил закрыть уголовное производство о фальшивом дипломе в отношении эксглавы ГАСИ Кудрявцева из-за истечения срока давности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев сообщил на странице в сети Facebook.
"Как я и предполагал, заказанное строительной мафией против меня фейковое дело о "подделке диплома" заканчивается абсолютно логично - ее закрытием. Соответствующие инстанции наконец-то смогли разобраться в безосновательности любых обвинений. Как следствие, на этой неделе я наконец-то получил судебное решение, в котором суд, исследовав материалы дела и доводы моих адвокатов, пришел к важным и очевидным выводам - дело нужно закрыть. Именно тот случай, когда победили здравый смысл и справедливость. Спасибо всем за поддержку!" - рассказал Кудрявцев.
Ранее в Офисе Генерального прокурора сообщали, что, по данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные, а после его получения обратился в Минобразования с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал поддельный диплом при назначении на должность главы ГАСИ.
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Шикарный план!!! (с)
Злочин вчинено, покарання призначено, але звільнено від відбування у зв'язку із закінченням строків давності.