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Голубовская рассказала, как сама возила в лабораторию анализы "дельта-штамма" COVID-19

Голубовская рассказала, как сама возила в лабораторию анализы

Пациенты, у которых диагностировали коронавирус этой мутации, лечились в столичной частной клинике. Инфекционист через СНБО добилась, чтобы их материал отправили на анализ в Институт молекулярной биологии и генетики.

Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала в интервью UNN, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, после осмотра пациентов у нее возникло подозрение, что у них может быть штамм коронавируса "Дельта". Голубовская через СНБО обратилась к директору Института молекулярной биологии и генетики, профессору Михаилу Тукало с просьбой определить вариант вируса.

"Эти больные лежали на тот момент в одной из частных клиник города Киева, и, чтобы не терять время, потому что это было перед праздниками, я набрала материал и увезла его в институт... Сама в своей машине. Потому что вопрос надо было решать быстро", - рассказала Голубовская.

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Образцы исследовали в Институте молекулярной биологии и генетики и пришли к выводу, что это действительно штамм "Дельта".

Голубовская обратила внимание, что сейчас в Украине наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом, больницы закрывают "ковидные" отделения.

"Это, конечно, слава Богу! Но плохо, если под эту ситуацию быстро могут лишить финансирования ключевые инфекционные стационары в Украине, меня это всегда беспокоит", - сказала она.

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Топ комментарии
+2
Голубовская рассказала, как сама возила в лабораторию анализы "дельта-штамма" COVID-19 - Цензор.НЕТ 6604
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25.06.2021 16:16
+2
В последней фразе весь смысл посыла
"Но плохо, если под эту ситуацию быстро могут лишить финансирования , меня это всегда беспокоит""
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25.06.2021 16:30
+2
так не за лікування питання, а за виявлення - вірус вже в країні.
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25.06.2021 17:39
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Голубовская рассказала, как сама возила в лабораторию анализы "дельта-штамма" COVID-19 - Цензор.НЕТ 6604
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25.06.2021 16:16 Ответить
Потому что вопрос надо было решать быстроИсточник: https://censor.net/ru/n3273555

І як це вплинуло на тактику лікування? ><
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25.06.2021 16:21 Ответить
так не за лікування питання, а за виявлення - вірус вже в країні.
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25.06.2021 17:39 Ответить
І шо?
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25.06.2021 19:37 Ответить
а шо? далі у тебе фантазія іссякла?
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25.06.2021 22:47 Ответить
Дельта это вишенка на торте.
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25.06.2021 16:22 Ответить
а там и яблочный спас впереди...сбор винограда опять же .
так шо тортики могут быть на любой вкус
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25.06.2021 16:47 Ответить
Нагнетають
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25.06.2021 16:29 Ответить
В последней фразе весь смысл посыла
"Но плохо, если под эту ситуацию быстро могут лишить финансирования , меня это всегда беспокоит""
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25.06.2021 16:30 Ответить
ну хоть кого то волнует пртивоковидное финансирование...
ведь прастый нарит и кацапню его подзузывающую это меньше всего беспокоит.
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25.06.2021 16:48 Ответить
Ох, Голубовская, "наше всё" от медицины..


Что ж ты делала в частной клинике и почему в ОБЫЧНЫХ коммунальных клиниках нет таких услуг как доставка анализов в лабораторию лично главным инфекционистом страны?


коррупция как она есть.
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25.06.2021 16:39 Ответить
При такому зниженні захворюваності є шанс взяти розповсюдження під контроль: виявляти хворих і контактних з ними та відразу ізолювати, запровадити контроль вїзду на кордонах з обовязковим плр тестом для всіх, ізоляцією у разі позитивного результату.
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25.06.2021 18:46 Ответить
ПЛР-тести - хрінь недостовірна, отямся вже.
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25.06.2021 22:41 Ответить
та невже? до чого ти хилиш? В усьому світі корону тестують лише ПЛР, нічого кращого поки що не існує.
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25.06.2021 22:45 Ответить
а тобі неясно? повторюю по буквах: плр-тести - фуфло, це науково встановлений факт
https://cormandrostenreview.com/report/

"нічого кращого поки що не існує"

це хіба аргумент на користь того, щоб використовувати відвертий непотріб?
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25.06.2021 22:49 Ответить
це аргумент щоб взагалі не тестувати нікого? Китайські експресс тести ще більше фуфло, якими пропонують тестувати.
Читав декілька місяців тому про винахід Ковід тестування диханням в трубку.
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25.06.2021 23:10 Ответить
так
якщо тести у чоловіків знаходять вагітність, то нафіга тести потрібні?
якщо тести показують у здорової людини вірус, то нафіга такі тести потрібні?
експрес-тести - ще більше фуфло, тут згоден
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25.06.2021 23:40 Ответить
Всі ці варіанти т. з. мутацій ковіду теж розвод. Минулого року ковід поступово природньо мутував у протилежну сторону, стаючи менш агресивним. Такої справжньої миттєвої мутації не буває, як невідомо звідки з'являються нові більш агресивні і заразні штами.
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26.06.2021 17:06 Ответить
Малюють ці штами. Головна мета - наколоти людей отрутою. Це вже робили 100 років тому. Наслідки відомі, як "епідемія іспанки".
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26.06.2021 18:38 Ответить
Как этот лохотрон уже достал!!
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25.06.2021 19:11 Ответить
"...По ее словам, после осмотра пациентов у нее возникло подозрение, что у них может быть штамм коронавируса "Дельта". ..."

Тобто, в Україні ніхто не має зеленого поняття скільки людей на даний момент хворіє цим штамом. Мабуть буде "вибух" так само як в кацапії, ось тільки через який проміжок часу?
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25.06.2021 20:58 Ответить
Гарантирую, что в Институте молекулярной биологии и генетики нет никакой возможности определять штаммы.
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25.06.2021 22:41 Ответить
 
 