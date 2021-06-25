Голубовская рассказала, как сама возила в лабораторию анализы "дельта-штамма" COVID-19
Пациенты, у которых диагностировали коронавирус этой мутации, лечились в столичной частной клинике. Инфекционист через СНБО добилась, чтобы их материал отправили на анализ в Институт молекулярной биологии и генетики.
Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала в интервью UNN, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, после осмотра пациентов у нее возникло подозрение, что у них может быть штамм коронавируса "Дельта". Голубовская через СНБО обратилась к директору Института молекулярной биологии и генетики, профессору Михаилу Тукало с просьбой определить вариант вируса.
"Эти больные лежали на тот момент в одной из частных клиник города Киева, и, чтобы не терять время, потому что это было перед праздниками, я набрала материал и увезла его в институт... Сама в своей машине. Потому что вопрос надо было решать быстро", - рассказала Голубовская.
Образцы исследовали в Институте молекулярной биологии и генетики и пришли к выводу, что это действительно штамм "Дельта".
Голубовская обратила внимание, что сейчас в Украине наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом, больницы закрывают "ковидные" отделения.
"Это, конечно, слава Богу! Но плохо, если под эту ситуацию быстро могут лишить финансирования ключевые инфекционные стационары в Украине, меня это всегда беспокоит", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
І як це вплинуло на тактику лікування? ><
так шо тортики могут быть на любой вкус
"Но плохо, если под эту ситуацию быстро могут лишить финансирования , меня это всегда беспокоит""
ведь прастый нарит и кацапню его подзузывающую это меньше всего беспокоит.
Что ж ты делала в частной клинике и почему в ОБЫЧНЫХ коммунальных клиниках нет таких услуг как доставка анализов в лабораторию лично главным инфекционистом страны?
коррупция как она есть.
https://cormandrostenreview.com/report/
"нічого кращого поки що не існує"
це хіба аргумент на користь того, щоб використовувати відвертий непотріб?
Читав декілька місяців тому про винахід Ковід тестування диханням в трубку.
якщо тести у чоловіків знаходять вагітність, то нафіга тести потрібні?
якщо тести показують у здорової людини вірус, то нафіга такі тести потрібні?
експрес-тести - ще більше фуфло, тут згоден
Тобто, в Україні ніхто не має зеленого поняття скільки людей на даний момент хворіє цим штамом. Мабуть буде "вибух" так само як в кацапії, ось тільки через який проміжок часу?