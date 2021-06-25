"13 часов в аду вам обеспечены": "Слуга народа" Гришина предложила набсовету "Укрзализныци" покататься в поезде без кондиционеров

Глава ВСК по вопросам критического состояния "Укрзализныци", нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина рассказала об условиях в поездах компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом парламентарий сообщила в Facebook.

"Почитала интересные рекомендации "Укрзализныци": как выжить в вагонах-душегубках в аномальную жару. Среди прочего украинцам советуют покупать билеты в вагонах с кондиционерами, а где кондиционера нет - должны (здесь как-то не уверенно сказано в релизе) открываться окна. Кроме того в "Укрзализныце" отметили, что максимальная температура в вагонах с кондиционерами не должна превышать 26 градусов, но может быть больше в начале путешествия, поскольку кондиционеры включаются при отправке и вагонам нужно время, чтобы остыть - примерно 20 минут", - отметила нардеп.

Гришина рассказала, что вчера нардепы из ВСК побывали в пассажирском депо в Харькове.

"Все, что рассказывает "Укразлизныця" - немного не так. Во-первых, только в этом депо 110 вагонов с кондиционерами. Но 36 из них до сих пор не заправлены газом для охлаждения, то есть каждый 3 вагон имеет кондиционер, но едет, как душегубка. Во-вторых, вот эти 20 минут, которые нужны якобы для охлаждения вагонов - это тоже довольно странная вещь. Наша ВСК установила, что ни один вагон не был подключен к охлаждающим колонкам перед рейсами, хотя их достаточно для того, чтобы каждый пассажир сел в прохладный вагон. У меня вопрос-предложение к членам Наблюдательного Совета "Укрзализныци": не хотите покататься длинным ж/д маршрутом Ужгород -Лисичанск в вагоне без кондиционера и желательно с теми деревянными рамами, которые не открываются? 13 часов в аду Вам обеспечены", - добавила парламентарий.

Гришина обратилась к руководителям "Укрзализныци": "Поднимите людям зарплату, прекратите коррупцию, обеспечьте людей спецодеждой и материалами для работы, проверьте заправку кондиционеров, подключение вагонов к охлаждающим колонкам перед рейсами".

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