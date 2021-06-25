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ВСК (457) жара (390) Укрзализныця (2686) Гришина Юлия (34)

"13 часов в аду вам обеспечены": "Слуга народа" Гришина предложила набсовету "Укрзализныци" покататься в поезде без кондиционеров

Глава ВСК по вопросам критического состояния "Укрзализныци", нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина рассказала об условиях в поездах компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом парламентарий сообщила в Facebook.

"Почитала интересные рекомендации "Укрзализныци": как выжить в вагонах-душегубках в аномальную жару. Среди прочего украинцам советуют покупать билеты в вагонах с кондиционерами, а где кондиционера нет - должны (здесь как-то не уверенно сказано в релизе) открываться окна. Кроме того в "Укрзализныце" отметили, что максимальная температура в вагонах с кондиционерами не должна превышать 26 градусов, но может быть больше в начале путешествия, поскольку кондиционеры включаются при отправке и вагонам нужно время, чтобы остыть - примерно 20 минут", - отметила нардеп.

Гришина рассказала, что вчера нардепы из ВСК побывали в пассажирском депо в Харькове.

"Все, что рассказывает "Укразлизныця" - немного не так. Во-первых, только в этом депо 110 вагонов с кондиционерами. Но 36 из них до сих пор не заправлены газом для охлаждения, то есть каждый 3 вагон имеет кондиционер, но едет, как душегубка. Во-вторых, вот эти 20 минут, которые нужны якобы для охлаждения вагонов - это тоже довольно странная вещь. Наша ВСК установила, что ни один вагон не был подключен к охлаждающим колонкам перед рейсами, хотя их достаточно для того, чтобы каждый пассажир сел в прохладный вагон. У меня вопрос-предложение к членам Наблюдательного Совета "Укрзализныци": не хотите покататься длинным ж/д маршрутом Ужгород -Лисичанск в вагоне без кондиционера и желательно с теми деревянными рамами, которые не открываются? 13 часов в аду Вам обеспечены", - добавила парламентарий.

Гришина обратилась к руководителям "Укрзализныци": "Поднимите людям зарплату, прекратите коррупцию, обеспечьте людей спецодеждой и материалами для работы, проверьте заправку кондиционеров, подключение вагонов к охлаждающим колонкам перед рейсами".

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Топ комментарии
+17
Пора уже давно понять, тем кто в танке, руководство Укрзалицныци не ездит в вагонах своей кампании, они же не лохи вам
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25.06.2021 16:19
+14
"Гришина обратилась к руководителям "Укрзализныци": "Поднимите людям зарплату...." Руководство "Укрзалiзницi" сразу же прислушалось к требованиям Гришиной и подняла зарплату членам набсовета и персонально Лещенку до 500 тысяч гривен в месяц.
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25.06.2021 16:20
+7
нє нада, Сєрлєщ достатньо заробляє, щоб не їздити у лоховозах
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25.06.2021 16:20
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25.06.2021 16:17 Ответить
Головне, щоб дебіли вікна не зачиняли, тоді норм.
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25.06.2021 16:18 Ответить
Пора уже давно понять, тем кто в танке, руководство Укрзалицныци не ездит в вагонах своей кампании, они же не лохи вам
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25.06.2021 16:19 Ответить
они за это себе такие премии выпишут , что все на дрезины пересядут
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25.06.2021 16:20 Ответить
Всех вас в "Трускавец" со всеми наемами, лещенками, шефки Аджунерами, Залищучками и шоблой Зе.......в товарняках и в ржавых баржах....
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25.06.2021 16:20 Ответить
нє нада, Сєрлєщ достатньо заробляє, щоб не їздити у лоховозах
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25.06.2021 16:20 Ответить
"Гришина обратилась к руководителям "Укрзализныци": "Поднимите людям зарплату...." Руководство "Укрзалiзницi" сразу же прислушалось к требованиям Гришиной и подняла зарплату членам набсовета и персонально Лещенку до 500 тысяч гривен в месяц.
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25.06.2021 16:20 Ответить
Всю эту зелёную шоблу вместе с коврово-кабинетным слизнячком спикером необходимо так покатать пару раз
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25.06.2021 16:31 Ответить
Серегу Леща с диджейкой опправте))
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25.06.2021 16:31 Ответить
Так и представлется картина-Серлещ и прочая шобла отказались от премий и повышения заплат и тут же бросилась заправлять кондицонеры.
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25.06.2021 16:35 Ответить
Гришина, видимо, не слышала о новой программе зеледента "кондиционер в смартфоне".
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25.06.2021 16:35 Ответить
жара говорите.... мне в 90-х пришлось зимой ехать в вагоне с сталактитами то есть сосульки
свисали с потолка.... ехал из Харькова в мацквабад но поезд не помню чей или крымский или
прикавказье.... проводников в вагоне не было ушли греться в другой вагон и тема простая не
хочешь не едь....
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25.06.2021 16:57 Ответить
Так Леща еще никто не вялил...
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25.06.2021 17:11 Ответить
Конечно, пусть прокатятся. И еще бывшего министра Омеляна пусть с собой захватят, который когда-то говорил, что в плацкарте поезда Днепр - Киев отлично ехать. Почему же тогда он не доверяет украинским врачам и его жена рожала в Америке, а не в Украине? Если в плацкарте чудесно ехать, то и медицина в Украине его вполне должна была устроить.
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25.06.2021 20:38 Ответить
 
 