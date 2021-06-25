Поезд "Укрзализныци" уехал с чемоданами пассажиров, оставив их самих на промежуточной станции

Пассажиров выпустили из поезда, так как машинист ждал прицепной вагон. Им обещали, что отправятся через час, но на деле поезд уехал раньше, увозя с собой их багаж.

Об этом инциденте рассказала пассажирка Екатерина Сметанюк, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Буквы".

По словам женщины, перед прибытием во Львов проводник предупредил всех пассажиров о том, что ожидается стоянка "минимум на час" в связи с опозданием прицепного вагона.

"Сказал: идите, гуляйте. Перед тем, как выйти, я подошла и уточнила информацию дважды, уверен ли он. Сказал, точно", - рассказала Екатерина.

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Пассажирка оставила в вагоне чемодан, прихватив лишь сумку. При этом женщина попросила номер телефона проводника, но тот отказал, порекомендовав прийти на 15 минут раньше.

Она вернулась еще раньше, но поезд с ее чемоданом уже уехал.

Оператор справочной линии "Укрзализныци" посоветовал пассажирке обратиться к дежурному вокзала. Однако у его кабинет уже собралась толпа возмущенных пассажиров, оказавшихся в такой же ситуации.

"Сначала с нами вообще не хотели говорить и говорили: "Обращайтесь к дежурному вокзала в Киеве". Я там угрожала и требовала больше всех. Потом меня позвала дежурная в кабинет. Я подробно описала ситуацию, и она пообещала решить вопрос с билетами", - добавила женщина.

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Однако билетов не нашлось. "Укрзализныця" предложила пассажирам бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда.

При этом Сметанюк возмущена действиями работников "УЗ" по возврату ее вещей. По ее словам, дежурная договорилась с Киевом, чтобы ее коллега забрал вещи пассажиров.

"Записали наши номера вагона и места. И все. Ни номеров телефона, ни паспортных данных. То есть приезжает поезд в Киев - подходите, люди, разбирайте это", - возмутилась женщина.

Ответ "Укрзализныци" не заставила себя ждать. Руководитель пассажирского департамента Александр Перцовский заявил, что поезд остановили, чтобы дождаться 16 пассажиров с рейса из Вены из-за задержки с австрийской стороны.

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"Пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули: следите за объявлением нового времени. Время задержки удалось сократить, объявлено оно было, все сели и поехали, "потерялись" два пассажира-студента. Такое бывает, но ждать каждого, к сожалению, поезд тоже не может", - заявил Перцовский.

При этом пассажирка Екатерина Сметанюк - не студентка. К тому же она утверждает, что поезд оставил гораздо больше людей, чем "двух пассажиров-студентов".

По словам Перцовского, с запоздалыми пассажирами есть связь, вещи им передадут в ближайшее время. Он пообещал наладить систему объявления времени задержки, чтобы подобные ситуации больше не попадались.

Сметанюк пока не получила свои вещи.