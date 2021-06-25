Поезд "Укрзализныци" уехал с чемоданами пассажиров, оставив их самих на промежуточной станции
Пассажиров выпустили из поезда, так как машинист ждал прицепной вагон. Им обещали, что отправятся через час, но на деле поезд уехал раньше, увозя с собой их багаж.
Об этом инциденте рассказала пассажирка Екатерина Сметанюк, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Буквы".
По словам женщины, перед прибытием во Львов проводник предупредил всех пассажиров о том, что ожидается стоянка "минимум на час" в связи с опозданием прицепного вагона.
"Сказал: идите, гуляйте. Перед тем, как выйти, я подошла и уточнила информацию дважды, уверен ли он. Сказал, точно", - рассказала Екатерина.
Пассажирка оставила в вагоне чемодан, прихватив лишь сумку. При этом женщина попросила номер телефона проводника, но тот отказал, порекомендовав прийти на 15 минут раньше.
Она вернулась еще раньше, но поезд с ее чемоданом уже уехал.
Оператор справочной линии "Укрзализныци" посоветовал пассажирке обратиться к дежурному вокзала. Однако у его кабинет уже собралась толпа возмущенных пассажиров, оказавшихся в такой же ситуации.
"Сначала с нами вообще не хотели говорить и говорили: "Обращайтесь к дежурному вокзала в Киеве". Я там угрожала и требовала больше всех. Потом меня позвала дежурная в кабинет. Я подробно описала ситуацию, и она пообещала решить вопрос с билетами", - добавила женщина.
Однако билетов не нашлось. "Укрзализныця" предложила пассажирам бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда.
При этом Сметанюк возмущена действиями работников "УЗ" по возврату ее вещей. По ее словам, дежурная договорилась с Киевом, чтобы ее коллега забрал вещи пассажиров.
"Записали наши номера вагона и места. И все. Ни номеров телефона, ни паспортных данных. То есть приезжает поезд в Киев - подходите, люди, разбирайте это", - возмутилась женщина.
Ответ "Укрзализныци" не заставила себя ждать. Руководитель пассажирского департамента Александр Перцовский заявил, что поезд остановили, чтобы дождаться 16 пассажиров с рейса из Вены из-за задержки с австрийской стороны.
"Пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули: следите за объявлением нового времени. Время задержки удалось сократить, объявлено оно было, все сели и поехали, "потерялись" два пассажира-студента. Такое бывает, но ждать каждого, к сожалению, поезд тоже не может", - заявил Перцовский.
При этом пассажирка Екатерина Сметанюк - не студентка. К тому же она утверждает, что поезд оставил гораздо больше людей, чем "двух пассажиров-студентов".
По словам Перцовского, с запоздалыми пассажирами есть связь, вещи им передадут в ближайшее время. Он пообещал наладить систему объявления времени задержки, чтобы подобные ситуации больше не попадались.
Сметанюк пока не получила свои вещи.
Пожалуйста, подождите...
и как они поняли слово машиниста "гуляйте"?...
похоже, отправились рассматривать достопримечательности в окрестностях...фу, аж вымолвить трудно это
Будь это в нормальной стране, эту позорную "авиакомпанию" давно лишили бы лицензии, но не в Украине, стране третьего мира, где ни законов, ни государства, ни совести у чиновников...
Лично со мной был случай, когда МАУ ПРОСТО ТАК БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН отменило рейс Одесса-Борисполь и из-за этого посыпалась вся цепочка дальнейших рейсов (3 штуки на минуточку, летел в Филадельфию). И случай этот, увы, не единичный. Я-то зарекся больше летать этой чмошной компанией, но слышал от знакомых, что тот случай был, увы, не первый и не последний. Это все было до ковида, если что...
А вот по скотству эти "компании" - лидеры. Не пробовали выбить у МАУ компенсацию по протоколу ЕС261？
ХААХАХАХАХАХАХА
А попростому взяти їх за хобот з класичним "За базар - надо отвечать!"
Тобто 16 пасажирів з Відня поїзд може чекати, тих що запізнились, не може. В правилах є записано через відсутність скількох пасажирів поїзд не може їхати дальше? Якийсь дебілізм!