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поезд (1022) Укрзализныця (2686)

Поезд "Укрзализныци" уехал с чемоданами пассажиров, оставив их самих на промежуточной станции

Поезд

Пассажиров выпустили из поезда, так как машинист ждал прицепной вагон. Им обещали, что отправятся через час, но на деле поезд уехал раньше, увозя с собой их багаж.

Об этом инциденте рассказала пассажирка Екатерина Сметанюк, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "Буквы".

По словам женщины, перед прибытием во Львов проводник предупредил всех пассажиров о том, что ожидается стоянка "минимум на час" в связи с опозданием прицепного вагона.

"Сказал: идите, гуляйте. Перед тем, как выйти, я подошла и уточнила информацию дважды, уверен ли он. Сказал, точно", - рассказала Екатерина.

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Пассажирка оставила в вагоне чемодан, прихватив лишь сумку. При этом женщина попросила номер телефона проводника, но тот отказал, порекомендовав прийти на 15 минут раньше.

Она вернулась еще раньше, но поезд с ее чемоданом уже уехал.

Оператор справочной линии "Укрзализныци" посоветовал пассажирке обратиться к дежурному вокзала. Однако у его кабинет уже собралась толпа возмущенных пассажиров, оказавшихся в такой же ситуации.

"Сначала с нами вообще не хотели говорить и говорили: "Обращайтесь к дежурному вокзала в Киеве". Я там угрожала и требовала больше всех. Потом меня позвала дежурная в кабинет. Я подробно описала ситуацию, и она пообещала решить вопрос с билетами", - добавила женщина.

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Однако билетов не нашлось. "Укрзализныця" предложила пассажирам бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда.

При этом Сметанюк возмущена действиями работников "УЗ" по возврату ее вещей. По ее словам, дежурная договорилась с Киевом, чтобы ее коллега забрал вещи пассажиров.

"Записали наши номера вагона и места. И все. Ни номеров телефона, ни паспортных данных. То есть приезжает поезд в Киев - подходите, люди, разбирайте это", - возмутилась женщина.

Ответ "Укрзализныци" не заставила себя ждать. Руководитель пассажирского департамента Александр Перцовский заявил, что поезд остановили, чтобы дождаться 16 пассажиров с рейса из Вены из-за задержки с австрийской стороны.

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"Пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули: следите за объявлением нового времени. Время задержки удалось сократить, объявлено оно было, все сели и поехали, "потерялись" два пассажира-студента. Такое бывает, но ждать каждого, к сожалению, поезд тоже не может", - заявил Перцовский.

При этом пассажирка Екатерина Сметанюк - не студентка. К тому же она утверждает, что поезд оставил гораздо больше людей, чем "двух пассажиров-студентов".

По словам Перцовского, с запоздалыми пассажирами есть связь, вещи им передадут в ближайшее время. Он пообещал наладить систему объявления времени задержки, чтобы подобные ситуации больше не попадались.

Сметанюк пока не получила свои вещи.

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Топ комментарии
+17
Вот это сервис)))
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25.06.2021 16:47
+15
ага и отмазки в лучших совковых традициях - сами виноваты и идите откуда пришли или лучше пишите жалобы в спортлото...
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25.06.2021 16:51
+11
Надо еще цены на билеты поднять. Мало как-то. Не соответствуют уровню
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25.06.2021 16:49
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Вот это сервис)))
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25.06.2021 16:47 Ответить
ага и отмазки в лучших совковых традициях - сами виноваты и идите откуда пришли или лучше пишите жалобы в спортлото...
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25.06.2021 16:51 Ответить
какие беспечные пассажиры...
и как они поняли слово машиниста "гуляйте"?...
похоже, отправились рассматривать достопримечательности в окрестностях...фу, аж вымолвить трудно это
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25.06.2021 18:13 Ответить
В конце 90-ых теща летала к младшей дочери в Бейрут, по возвращению мы поехали встречать ее в Борисполь. Приехали с запасом, а борт уже на земле, тещи нигде не видно. Подходит таксист и спрашивает, не ищем ли мы пожилую женщину? Оказалось, она уже уехала к нам домой на такси. В общем, когда в Бейруте все пассажиры прошли регистрацию, дали разрешение на посадку в самолет, с последующим взлетом почти на два часа раньше расписания.
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25.06.2021 17:13 Ответить
Это вы еще не знаете, что вытворяет SkyUp, там вообще полный беспредел, самолеты уходят в рейсы неподготовленные к полету, куча неполадок, которые некритичны, но которые в воздухе становятся критичными. Систематические опоздания на несколько часов, нарушения расписания.
Будь это в нормальной стране, эту позорную "авиакомпанию" давно лишили бы лицензии, но не в Украине, стране третьего мира, где ни законов, ни государства, ни совести у чиновников...
Поїзд "Укрзалізниці" виїхав з валізами пасажирів, залишивши їх самих на проміжній станції - Цензор.НЕТ 4917
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25.06.2021 17:14 Ответить
Поїзд "Укрзалізниці" виїхав з валізами пасажирів, залишивши їх самих на проміжній станції - Цензор.НЕТ 7793
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25.06.2021 17:19 Ответить
Летать SkyUp - это лотерея, но пассажиры почему-то всегда в проигрыше. Потерянное время, скотское отношение к клиентам. Есть брать с кого пример. С МАУ, например. Но та хотя бы соблюдает расписание.
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25.06.2021 17:21 Ответить
а як там мау поживає?
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25.06.2021 17:32 Ответить
Бензион эту МАУ готовит к сбагриванию на "новую государственную авиакомпанию, которую Найвэлычнийшый дал команду срочно создать.
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25.06.2021 17:38 Ответить
Вся в долгах, как в шелках. Причем, платить никому не собирается. Суды за долги Украэроруху тянутся годами, и нет им конца. А вопросы там на миллиарды, считайте, беспроцентеый кредит.
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25.06.2021 17:50 Ответить
так ахметов порожняк не гонет. лошары должен страдать.
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25.06.2021 17:35 Ответить
Ага, соблюдает, соблюдает. Ты в МАУ у Коломойского на побегушкам случаем не подрабатываешь? Бензион спит и видит новую монопольку в авиации забабахать. А потом через "Оманского" государству сбагрить по тройной цене
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25.06.2021 17:36 Ответить
Виноват. Вчитался. Приношу извинения.
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25.06.2021 18:28 Ответить
Мир Вам, коллега.
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25.06.2021 19:27 Ответить
Вы это серьезно? МАУ соблюдает расписание?)))))))))))))))))))))))))))))))))

Лично со мной был случай, когда МАУ ПРОСТО ТАК БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН отменило рейс Одесса-Борисполь и из-за этого посыпалась вся цепочка дальнейших рейсов (3 штуки на минуточку, летел в Филадельфию). И случай этот, увы, не единичный. Я-то зарекся больше летать этой чмошной компанией, но слышал от знакомых, что тот случай был, увы, не первый и не последний. Это все было до ковида, если что...
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25.06.2021 21:59 Ответить
И Вы правы! Все относительно. Я вовсе не адвокат МАУ, скорее, наоборот, но число рейсов МАУ по расписанию несоизмеримо больше, чем хронические сбои Скай Ап.
А вот по скотству эти "компании" - лидеры. Не пробовали выбить у МАУ компенсацию по протоколу ЕС261？
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26.06.2021 05:30 Ответить
Билеты брал агент, менял тоже. Так что попал на деньги он, выбил или нет компенсацию, не знаю. Но у меня и в Филадельфии было дальнейшее расписание на другой вид транспорта), и если бы пропустил там, пришлось бы лететь совсем в другую часть света)))
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26.06.2021 14:17 Ответить
у нас везде так сейчас.
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25.06.2021 17:23 Ответить
европа
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25.06.2021 17:26 Ответить
******, кацап. пнх. это твой совок еще не добитый
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25.06.2021 21:10 Ответить
А по якій причині затримали потяг в Австрії? Теж совок?
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25.06.2021 23:07 Ответить
йди проспись
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25.06.2021 23:35 Ответить
пояснюю - збої в графіку руху залізниці можуть трапитися будь-де і коли завгодно. навіть у такої фірми як DB (не про австрію мова) таке трапляється. але коли кацапи (або прикацаплені хохли) починають вити що "це европа" - тільки нах посилати і якщо хто хоче то і в спам.
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25.06.2021 23:56 Ответить
Кацапе, в передовій розвиненій Європі ніяких збоїв бути не може! Тим більше в такій дисциплінованій і пунктуальній країні, як Австрія. Згинь, наволоч кремлівська.
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26.06.2021 01:09 Ответить
ще один підкацаплений до списку. скажи "паляниця".
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26.06.2021 01:34 Ответить
Схиблений лапоть, ти ще мене збираєшся вчити української мови? Щезни, недолуге, я нею все життя розмовляю...
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26.06.2021 02:13 Ответить
Надо еще цены на билеты поднять. Мало как-то. Не соответствуют уровню
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25.06.2021 16:49 Ответить
цены на товары и услуги зависят только от спроса, уровень/качество тут непричем
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25.06.2021 17:16 Ответить
все верно. но как быть если УЗ монополист?
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25.06.2021 21:13 Ответить
Чим менша платоспроможність потенційних покупців - тим вищі ціни. Коли попит низький або його немає зовсім - послуги перестають надавати, вже вироблений товар, якщо він має обмежений термін придатності - знищують. Читай Маркса і вчи закони ринку.
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25.06.2021 23:17 Ответить
"Стервис"!!!
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25.06.2021 16:50 Ответить
Укрзализныця - герой сегодняшнего дня, бьют рекорды по идиотизму при постоянно повышающихся тарифах
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25.06.2021 16:50 Ответить
Так бубочка - неизлечимый идиот, вот и команда у ЗЕбанька такая-же. Найвелычнишый лично подбирал. Чего только стоит заслуженный железнодорожник, лысый Мустафа, который работал(вовремя смылся) советником. Вот и насоветовал.
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25.06.2021 16:56 Ответить
Ждем, когда говорящая кукла Каломойши начнет кредитовать МАУ и списывать ее многомиллиардные долги перед бюджетом.
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25.06.2021 17:15 Ответить
А нафига Укрзализныци пассажиры? Главное, чемоданы хапнули, в них наыверное есть чем поживиться.
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25.06.2021 16:52 Ответить
"Укрзализныця" предложила пассажирам бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда

ХААХАХАХАХАХАХА
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25.06.2021 16:52 Ответить
странно что не на крыше или в тамбуре))
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25.06.2021 17:27 Ответить
як ще не об"явила це екскурсією і не срубила за послугу
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25.06.2021 17:33 Ответить
лещенко превзошел сам себя
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25.06.2021 16:53 Ответить
в стране полный трындец. во всем.....
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25.06.2021 16:54 Ответить
Не, ну с Укрзалізницей" все и так понятно))) Но уровень доверия пассажиров))) Они наверное и всем надписям на заборе доверяют?))) Хотя... После выборов 2019, уже сложно чему либо удивляться)))
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25.06.2021 16:55 Ответить
но когда-то, если говорили, что поезд отправиться через час, он через час и отправлялся. А теперь как повезет.
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25.06.2021 17:27 Ответить
Обычный день УкрЗЕлезницi
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25.06.2021 16:57 Ответить
Новая метла, метёт по новому
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25.06.2021 17:16 Ответить
"Укрзализныця" предложила пассажирам бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда". Спасибо, что не на крыше.
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25.06.2021 17:28 Ответить
Це Колю "Котлету" рейси чекають, поки він відосик запише, а простим українцям слід бути уважними!
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25.06.2021 17:31 Ответить
Оператор справочной линии "Укрзализныци" посоветовал пассажирке обратиться к дежурному вокзала.Источник: https://censor.net/ru/n3273566

А попростому взяти їх за хобот з класичним "За базар - надо отвечать!"
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25.06.2021 17:43 Ответить
Есть время отправления укзанное в расписании, а не в мозгах проводника. А то что проводник наболтал своим дурным языком, то ему за это конечно нужно "всыпать" хотя я не исключаю что пассажиры что то и привирают.
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25.06.2021 17:50 Ответить
Провідника цигани намовили, щоб почистити багаж, Я таке пережив, при Кучмі, на Львів - Сімферополь.
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25.06.2021 18:05 Ответить
Серлящ так рехвормував залізницю на ютубі, так рехвормував!!!! Але ж молодець сучий син, потрібно йому сьогодні лайк поставити,постійно виклянчує лайк!!!
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25.06.2021 17:51 Ответить
Така ситуація в стилі всіх державних підприємств і установ України. На жаль. Укрзалізниця, Укрпошта, Укргазбанк тощо. Їх безліч. Мені здається, що в державні компанії приймають на роботу тих, хто більш відморожений. Якщо на співбеседі на безглузде питання: "Ким ви бачите себе через 5 років?" претендент на роботу відповідає: "Ніким", то його 100 % приймуть, якщо хтось ініціативнивний попадеться, то такого не приймуть на роботу в державне підприємсиво. "Ваше звернення зафіксовано і буде розглянуто" і так можуть повторювати сотні разів на питання "Коли буде вирішена проблема?". Чи робота на держпідприємстві робить з людей упирів, чи такі упирі туди йдуть, поки що не зрозуміла. Звісно, трапляються нормальні люди, але рідко. Коротше, після всіх моїх спілкувань цього тижня з державними службами, в тому числі, і з Укрзалізницею, я зневірилася у державі і я більше не патріот своєї країни... На жаль...
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25.06.2021 20:32 Ответить
"...Время задержки удалось сократить, объявлено оно было, все сели и поехали, "потерялись" два пассажира-студента. Такое бывает, но ждать каждого, к сожалению, поезд тоже не может..."

Тобто 16 пасажирів з Відня поїзд може чекати, тих що запізнились, не може. В правилах є записано через відсутність скількох пасажирів поїзд не може їхати дальше? Якийсь дебілізм!
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25.06.2021 20:46 Ответить
Ну лично меня как-то поезд в Харькове ждал полчаса. Интерсити Киев-Харьков шел с опозданием. А других поездов до Лисичанска в этот день не было
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26.06.2021 06:26 Ответить
Ну вам же доехать нужно было, и вы "подняли" всех кого нужно, чтобы у вас это получилось) А здесь людям захотелось приключений)))
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28.06.2021 02:53 Ответить
 
 