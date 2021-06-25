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США и Германия обсуждают меры по предотвращению использования Россией "Северного потока 2" с целью шантажа, - Блинкен

США и Германия обсуждают меры по предотвращению использования Россией

Вашингтон обсуждает с Германией меры, с помощью которых возможно предотвратить использование газопровода "Северный поток 2" в целях принуждения или шантажа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию "Шпигель", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На данный момент мы ведем очень активные обсуждения с правительством Германии, рассматриваем возможные шаги, действия, меры, которые мы можем предпринять, чтобы убедиться в том, что газопровод не используют в негативных целях, например, в качестве средства принуждения или шантажа", - приводит Госдеп выдержки из интервью Блинкена.

Кроме того, по словам Блинкена, Вашингтон и Берлин рассматривают действия по обеспечению "экономической и стратегической защиты таких стран, как Украина".

Госсекретарь США ожидает, что США и ФРГ "согласуют важные меры, которые, опять-таки, смогут смягчить любой урон", который может нанести газопровод. При этом он допустил возможность отмены санкций против "Северного потока-2".

"Важно показать конкретными действиями..., что мы можем предотвратить или снизить ущерб, который может нанести трубопровод", - сказал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что он заработает. У США есть механизмы для остановки проекта, - Витренко

По словам госсекретаря США, когда в Белый дом пришла нынешняя администрация, строительство газопровода "Северный поток 2" уже было завершено более чем на 90%. Поэтому перед Вашингтоном стоит вопрос не остановки проекта, а о том, какие действия можно предпринять по смягчению потенциального ущерба.

"Да, президент Байден говорил, что газопровод - плохая идея, что он, вероятно, станет средством российского экономического и стратегического принуждения, средством, которое могут использовать не только против Украины, но и против Европы в целом по мере того, как будет увеличиваться ее зависимость от российского газа", - напомнил Блинкен.

"Но перед нами стоит вопрос относительно того, что мы действительно можем сделать, чтобы смягчить или предотвратить ущерб, который может нанести газопровод, если президент Путин и Россия будут использовать его неправильным образом. Это то, о чем мы как раз ведем разговор с Германией", - пояснил глава Госдепа США.

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США окончательно признали что проиграли, теперь лишь остается попытаться сохранить лицо.
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25.06.2021 16:55 Ответить
Вот просто тупо исходите из того, что хло в разгар зимних холодов в ойропе остановило СП-2 (украинская труба переплавлена на метизы), и цены на газ для тамошнего населения взлетели в 8 раз...
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25.06.2021 16:59 Ответить
Это он вряд ли сделает, на самом деле. Потому как путлер конечно х-ло, но не идиот. А вот наиболее вероятен такой расклад: после окончания строительства СП-2, Украине будет поставлен ультиматум - вода в Крым или газ в Украину. Или же выполнение минских договорняков по Донбассу (особый статус в Конституции, амнистия сепарам, выплата всех пенсий за 7 лет и т.д.).
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25.06.2021 21:00 Ответить
Европа, край непуганых наивных идиотов. Надоело уже увещевать этих блаженных. Пусть делают, как хотят. А мы поаплодируем. Потом...
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25.06.2021 17:07 Ответить
Нікому б не було гірше, якби в Європу поступало побільше газу з США, з РФ, з Близького Сходу, Норвегії, - з усіх сторін світу. Не було б гірше!
Однак! Однак, однак... "В Европы нет желания, нет политической воли ввести в действие свое же антимонопольное, рыночное ЕС-законодательство в "секторе газа", которое перевело б природный газ из ВНЕРЫНОЧНОГО ресурса/товара, из современного вида оружия по завоеванию Европы, - для начала! Еще большевики пытались завоевать Европу, а потом и всю планету? - превращение природного газа в обычный товар, отслеживаемый цивизационными, рыночными, антидемпинговыми и антикоррупционными механизмами, включающие защиту прав потребителей на свободу выбора поставщика. "Schröder-изация Европы продолжается, расширяется, углубляется, выходит все на более высокие орбиты. Коррупция в Европе более "технологичнее", дьявольски изощрённее". В Европе бал правит коррупция .... - цитирую самого себя.

*********Вовочка утром идет в спальню к родителям, но дверь заперта. - «Марина, двигай пипой, давай не залипай" - слышит голос папы.
Вовочка смотрит в замочную скважину, и наблюдает активную фазу процесса - родители
занимаются любовью. Потрясенный увиденным, он возвращается к себе:
- И эти люди! И эти люди еще будут мне запрещать ковыряться в носу! ************ Договорится о должности: Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС? Лучшие места разберут, позанимают... Меркель уже... кончает свое канцлерство. И эти люди еще будут нас наставлять...
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25.06.2021 17:32 Ответить
Бомбардировка глубинными бомбами в международных водах, трассы прохождения. Ото и все...
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25.06.2021 17:32 Ответить
Сам задум:" поставити Україну на коліна" був і є шантажом, про який відверто говорили Кремлівські постояльці і пропагандистські ЗМІ Росії. Зараз заткнулись. Стало небезпечно. Санкції змусили вдаватися до хитрощів. Байден повірив Меркель, повівся на брехню. Ніяких гарантій, стосовно недопущення втрат України, Путін дотримуватися не буде. Будапештського меморандуму - не достатньо? Навколо Північного потоку - 2 розгорнулося справжнє політичне шулерство, тепер вже з участю США.
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25.06.2021 18:02 Ответить
Теперь уже поздно обсуждать . Абсолютно бездарная политика байденовской администрации поставила союзников Америки , Польшу Украину и Чехию в крайне опасное положение . Кроме того обеспечила россии экономические рычаги влияния на политику ЕС. Не говоря уже о том что продажа американского газа в Европу через Польшу сорвалась .
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25.06.2021 21:29 Ответить
 
 