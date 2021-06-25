США и Германия обсуждают меры по предотвращению использования Россией "Северного потока 2" с целью шантажа, - Блинкен

Вашингтон обсуждает с Германией меры, с помощью которых возможно предотвратить использование газопровода "Северный поток 2" в целях принуждения или шантажа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию "Шпигель", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На данный момент мы ведем очень активные обсуждения с правительством Германии, рассматриваем возможные шаги, действия, меры, которые мы можем предпринять, чтобы убедиться в том, что газопровод не используют в негативных целях, например, в качестве средства принуждения или шантажа", - приводит Госдеп выдержки из интервью Блинкена.

Кроме того, по словам Блинкена, Вашингтон и Берлин рассматривают действия по обеспечению "экономической и стратегической защиты таких стран, как Украина".

Госсекретарь США ожидает, что США и ФРГ "согласуют важные меры, которые, опять-таки, смогут смягчить любой урон", который может нанести газопровод. При этом он допустил возможность отмены санкций против "Северного потока-2".

"Важно показать конкретными действиями..., что мы можем предотвратить или снизить ущерб, который может нанести трубопровод", - сказал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что он заработает. У США есть механизмы для остановки проекта, - Витренко

По словам госсекретаря США, когда в Белый дом пришла нынешняя администрация, строительство газопровода "Северный поток 2" уже было завершено более чем на 90%. Поэтому перед Вашингтоном стоит вопрос не остановки проекта, а о том, какие действия можно предпринять по смягчению потенциального ущерба.

"Да, президент Байден говорил, что газопровод - плохая идея, что он, вероятно, станет средством российского экономического и стратегического принуждения, средством, которое могут использовать не только против Украины, но и против Европы в целом по мере того, как будет увеличиваться ее зависимость от российского газа", - напомнил Блинкен.

"Но перед нами стоит вопрос относительно того, что мы действительно можем сделать, чтобы смягчить или предотвратить ущерб, который может нанести газопровод, если президент Путин и Россия будут использовать его неправильным образом. Это то, о чем мы как раз ведем разговор с Германией", - пояснил глава Госдепа США.