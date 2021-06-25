РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11835 посетителей онлайн
Новости
9 379 20
Днепр город (3933) проезд (299) транспорт (1651) цены (2229) подорожание (131)

В Днепре с завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте, - горсовет

В Днепре с завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте, - горсовет

В Днепре с 26 июня повысят тарифы на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает Днепровский городской совет, передает Цензор.НЕТ

С субботы, 26 июня, проезд на большинстве автобусных маршрутов в Днепре будет стоить 10 грн, на маршрутах до Таромского – 12 грн, на коротких маршрутах (№25 и №56) – 9 грн, №85 – 8 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проезд в Виннице подорожал до 10 грн

С 3 июля до 8 грн поднимется стоимость проезда на трамваях, троллейбусах и метро.

Поднимется и стоимость проездных билетов: месячный на один вид электротранспорта будет стоить 340 грн, на два вида – 500 грн, на все виды – 750 грн.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
растет все кроме члена и зарплаты
показать весь комментарий
25.06.2021 16:56
+11
В Днепре с завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте, - горсовет - Цензор.НЕТ 8441
показать весь комментарий
25.06.2021 16:58
+9
от, тока нєнада отета от
хуже нє стало, просто проєзд падаражал
вєрім зєлєнскаму!
показать весь комментарий
25.06.2021 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Днепре с 26 июня повысят тарифы на проезд в общественном транспорте. Источник: https://censor.net/ru/n3273569

З чим Дніпро і поздоровляю ...
показать весь комментарий
25.06.2021 16:54 Ответить
растет все кроме члена и зарплаты
показать весь комментарий
25.06.2021 16:56 Ответить
от, тока нєнада отета от
хуже нє стало, просто проєзд падаражал
вєрім зєлєнскаму!
показать весь комментарий
25.06.2021 17:07 Ответить
Так цены на проезд Филатов поднял. Вспомните как вы все ему дифирамбы пели.
показать весь комментарий
25.06.2021 22:33 Ответить
Ну как раз зарплаты членов наблюдательных советов и членов правления растут в геометрической прогрессии.
показать весь комментарий
25.06.2021 17:22 Ответить
Ключове слово члєнов. В них завжди росте зарплата
показать весь комментарий
25.06.2021 18:00 Ответить
В Днепре с завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте, - горсовет - Цензор.НЕТ 8441
показать весь комментарий
25.06.2021 16:58 Ответить
люблю тебя, днепропетра творенье
показать весь комментарий
25.06.2021 17:09 Ответить
о, москалик
ще не різаний
показать весь комментарий
25.06.2021 17:13 Ответить
Когда работодатели о повышении зарплат будут в новостях писать?
А то мне покращення в виде роста цен не очень нравятся.
показать весь комментарий
25.06.2021 17:19 Ответить
Ну так Днепр галасавал за « хуженебудет». У меня утырошные соседи в 8 утра выбегали из дома к урнам по голосованию . Так надеялись, так надеялись и упсссс
показать весь комментарий
25.06.2021 17:20 Ответить
По горсовету "слуги" ничего не решают вообще. Их там 9 из 64.
показать весь комментарий
25.06.2021 19:02 Ответить
Ага, теж згадую квітень 2019 і люмпенське "за зе-е-елю!"
Аж встидно було за наш Дніпро-Сіті (((
показать весь комментарий
25.06.2021 19:46 Ответить
Дуже дякую, пілять...
показать весь комментарий
25.06.2021 17:31 Ответить
Сулиме привет. Пользуйся плодами своей глупости.
показать весь комментарий
25.06.2021 17:36 Ответить
Правильно Владимир Александрович так им ЗЕбилам!
показать весь комментарий
25.06.2021 18:28 Ответить
Горсовет Днепра, состав:
22 Пропозиция
13 Оппозиционная платформа - За жизнь
9 Слуга народа
8 Громадская сила
7 Европейская солидарность
6 Блок Вилкула

Для принятия решений нужно от 33 голосов.
показать весь комментарий
25.06.2021 19:06 Ответить
 
 