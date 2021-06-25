В Днепре с завтрашнего дня подорожает проезд в общественном транспорте, - горсовет
В Днепре с 26 июня повысят тарифы на проезд в общественном транспорте.
Об этом сообщает Днепровский городской совет, передает Цензор.НЕТ,
С субботы, 26 июня, проезд на большинстве автобусных маршрутов в Днепре будет стоить 10 грн, на маршрутах до Таромского – 12 грн, на коротких маршрутах (№25 и №56) – 9 грн, №85 – 8 грн.
С 3 июля до 8 грн поднимется стоимость проезда на трамваях, троллейбусах и метро.
Поднимется и стоимость проездных билетов: месячный на один вид электротранспорта будет стоить 340 грн, на два вида – 500 грн, на все виды – 750 грн.
Топ комментарии
+15 Болунгарвік Віталій
показать весь комментарий25.06.2021 16:56
+11 Bogdan_
показать весь комментарий25.06.2021 16:58
+9 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий25.06.2021 17:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
З чим Дніпро і поздоровляю ...
хуже нє стало, просто проєзд падаражал
вєрім зєлєнскаму!
ще не різаний
А то мне покращення в виде роста цен не очень нравятся.
Аж встидно було за наш Дніпро-Сіті (((
22 Пропозиция
13 Оппозиционная платформа - За жизнь
9 Слуга народа
8 Громадская сила
7 Европейская солидарность
6 Блок Вилкула
Для принятия решений нужно от 33 голосов.