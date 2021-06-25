Пыльная буря в Украине закончится в выходные с приходом дождей, - метеоролог

Пыльная буря "Астраханский суховей" на левобережной части Украины закончится после дождей, которые ожидаются в эти выходные.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ситуация значительно улучшилась, хотя несколько повышенная концентрация пыли все еще наблюдается в атмосфере. Дожди, которые ожидаются в субботу и воскресенье, очистят атмосферу от этих примесей, а циклон, который принесет влагу - снизит температуру воздуха на несколько градусов на следующей неделе", - cказала эксперт.

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В то же время она отметила, что ночная температура воздуха в украинских городах и областях на следующей неделе будет оставаться на уровне - выше 20° C.

Балабух напомнила, что пылевая буря наблюдалась в Прикаспийском регионе на протяжении 19-20 июня.

"Пыль, которая поднялась на значительную высоту с территории Калмыкии через Ставропольский край и Азовское море в системе воздушных течений попала в Украину. Поэтому на протяжении нескольких дней мы наблюдали такое явление, как дымка и ухудшение видимости", - объяснила она.

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Как сообщалось, по данным космических наблюдений, над левобережной частью Украины зафиксирована пыльная буря "Астраханский суховей". Явление затронуло Киев и стало причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга.