Чиновник Фонда соцстрахования задержан на Львовщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура
Правоохранители задержали на взятке начальника одного из отделов Львовского отделения Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
"Установлено, что чиновник требовал у представителя физического лица предпринимателя, осуществляющего деятельность в деревообработке 3 тыс долл. За это он обещал не вносить в акт специального расследования несчастного случая на производстве, в результате которого погиб человек, сведения о нарушении трудового законодательства, которых на самом деле и не было", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины при получении взятки.
Решаются вопросы сообщение задержанному о подозрении , избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
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