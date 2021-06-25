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У стен посольства Польши в Киеве протестовали против монополизации рынка трудоустройства. ФОТОрепортаж

У стен посольства Польши в Киеве протестовали против монополизации рынка трудоустройства. ФОТОрепортаж

Под посольством Польши в Киеве состоялся пикет против угроз монополизации польского рынка трудоустройства для украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".

В протесте приняли участие более 30 человек разного возраста, которые уже работали в Польше собираются туда поехать.

Активисты передали посольству резолюцию, в которой выразили обеспокоенность планами допустить к процессу выдачи рабочих виз рекрутинговые компании, несмотря на то, что это создает конфликт интересов.

"Как известно, польское правительство выдает рабочие визы украинцам через визовые центры. Обычно это специализированные независимые компании, не занимающиеся трудоустройством. Это позволяет обеспечить конкуренцию между рекрутинговыми фирмами и гарантирует предоставление лучших предложений для работы гражданам Украины, которые ищут работу в Польше", - говорится в обращении.

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"Однако в июне Посольство Республики Польша сообщило о планах передать право на сбор и обработку визовых данных украинцев консорциуму из пяти компаний, две из которых профессионально занимаются трудоустройством украницев в Польше. Очевидно, что для рекрутингового бизнеса это существенное экономическое преимущество, что несет риски искажения конкуренции между польскими работодателями за украинских рабочих. В дальнейшем это приведет, с большой вероятностью, к монополизации рынка, ухудшению условий трудоустройства и подорожанию услуг", - добавили активисты.

Протестующие заявили, что кроме того, увеличиваются риски несанкционированного использования личных данных украинцев "учитывая сообщения польских СМИ о возможной связи одного из участников консорциума с пророссийским польским бизнесменом с сомнительной репутацией".

Своим митингом активисты хотят привлечь внимание общественности и руководства Польши к проблеме и призвать принять необходимые меры для недопущения любых непрозрачных схем в процессе выдачи виз гражданам Украины для выезда в Польшу.

В декабре 2020 года посольство Польши объявило тендер на обслуживание выдачи виз на три года ожидаемой стоимостью до 38 млн евро. В нем приняли участие 5 компаний, 3 из которых с самой низкой ценой не прошли отбор. 11 июня посольство объявило о планах утвердить победителем консорциум из 5 компаний, в том числе польской и украинской, занимающихся трудоустройством украинцев в Польше.

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У стен посольства Польши в Киеве протестовали против монополизации рынка трудоустройства 01
У стен посольства Польши в Киеве протестовали против монополизации рынка трудоустройства 02
У стен посольства Польши в Киеве протестовали против монополизации рынка трудоустройства 03

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Опять схематоз, мутки-шмутки, вечные посредники, непонятные тендеры, персональные данные, расейский криминал. Когда уже будем подвязывать с этим деструктивом и переходить к прозрачности и зрозумилости?
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25.06.2021 17:15 Ответить
кто будет переходить - мид польши?
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25.06.2021 17:23 Ответить
Мы будем переходить вместе с МИДом Польши. Вроде же наши граждане едут туда работать и жить или всё-таки жители Гондураса ломятся в Штаты?
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25.06.2021 17:27 Ответить
митингующие - яркий пример породы быдла. тут даже не идет речь о том, что кроме польской курвы есть куча более интерестных стран для гастербайтерства, а в том, что их кидонули пшеки, а они продолжают верить, что их не кидонут еще раз. неудивительно, что сортиромои в польше единогласно проголосовали за зеленского - тупорылое и необучаемое население.
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25.06.2021 17:28 Ответить
а я думал, что на избирательных пунктах в польше процент проголовавших за одноразового выше был, чем в среднем по Украине. еще подумал: они то ,вследствие сортиромойных условий труда, лучше разбираются в дерьме, потому так и голосуют
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25.06.2021 21:22 Ответить
"Сообщения польских СМИ о возможной связи одного из участников консорциума с пророссийским польским бизнесменом с сомнительной репутацией". РФ успевает везде, а власти Украины ...?
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25.06.2021 17:37 Ответить
Короче на наших трудягах заработать хотят все.
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25.06.2021 17:42 Ответить
Я більше б довіряв уряду Польші, ніж шахрайським компаніям, що через одного кидають заробітчан. Особливо шкода, що ці шахрайські компанії, як правило, створюються українцями, щоб обдирати своїх же.
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25.06.2021 18:23 Ответить
 
 