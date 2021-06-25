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воздух (171) загрязнение (250) экология (1577) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (69)

"2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным атмосферным воздухом", - Министерство защиты окружающей среды

В промышленных регионах общий уровень заболеваемости населения, в том числе и среди детей выше на 25-40%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии.

"Статистика говорит о том, что в Украине: только 1/3 промышленных гигантов провели модернизацию за последние 10 лет, 2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным атмосферным воздухом; наиболее распространенными компонентами, которые загрязняют воздух, является диоксид серы, мелкодисперсная пыль, оксиды азота в различных соединениях; в промышленных регионах на 25-40% выше общий уровень заболеваемости населения, в том числе и среди детей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра охраны окружающей среды и природных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрельца, Украина должна комплексно подходить к экологизации нашей среды жизни, чтобы не иметь такие досадные статистические данные.

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Это типа намёк на то, что промки в городах под застройку сносить - то є добре?..
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25.06.2021 17:14 Ответить
Начиная с Киева. Разместить среди спальных микрорайонов проспект Бажана, через который идут сотни тысяч транзитного автотранспорта (с тысячами тонн канцерогенных выбросов) ...
Чернобыль отдыхает. Тому ублюдку, который это придумал, за это только персональная пенсия и хатынка в Конча-Заспе. А новые ублюдки про Окружную вокруг Киева только хрюкают А надо бы строить. Но тут нужен ум, а откуда у нашей власти ум?!
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25.06.2021 17:26 Ответить
Нахрена такие министерства существуют? чтобы расказать мне, почему у меня астма? Я и без вас мудаков это знаю! Что вы сделали, чтобы воздух стал чище? Взятки взяли и завалили своё рыло?
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25.06.2021 17:27 Ответить
"...2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным атмосферным воздухом..."

А чи не вони завжди голосували за :комуняк, ригів, жопоблок, олігархів, Кучму, Овоча...?
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25.06.2021 20:41 Ответить
 
 