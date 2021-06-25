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Молдова (1831) похищение (1659) суд (24810) Чаус Николай (329) Мая Санду (205)

Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд

Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд

Депутаты от Партии социалистов утверждают, что к похищению Чауса причастны государственные ведомства Молдовы, а Санду была в курсе. Президент отрицает.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я слышала эту ложь уже несколько раз, и социалисты продолжают на ней настаивать. Я обращусь в суд, так как не принимала в этом участия и ничего не знала. Мне очень жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом и предотвратить похищение", - сказала Майя Санду.

Она пояснила, что ей было известно о присутствии Чауса в стране, но президент Молдовы отрицает, что обсуждала эту тему со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Впервые я услышала о том, что в Молдове находится украинский судья в 2019 году, когда была премьер-министром. Тогда об этом мне сказал президент Зеленский. Я сказала, что изучу это. После этого у меня не было разговоров с господином Зеленским на эту тему", - сказала Санду.

Читайте: Перед похищением Чауса было несколько встреч между спецслужбами Украины и Молдовы: это может быть совместной операцией, - молдавский депутат Новак

На пресс-конференции накануне депутаты ПСРМ Адриан Лебединский и Григорий Новак заявили, что специальная парламентская комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств похищения в Кишинёве бывшего украинского судьи Николая Чауса, установила причастность к случившемуся некоторых государственных ведомств Молдовы. По их словам, Служба информации и безопасности, которая подчиняется президенту, оперативно проинформировала Майю Санду о произошедшем похищении, но не предприняла никаких мер для задержания похитителей по горячим следам.

Также читайте: Похищение Чауса: Группа депутатов парламента Молдовы требует отставки главы Службы безопасности республики Есауленко

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

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Топ комментарии
+12
лошара зеленский подосрал единственного антипутинского и прозападного президента за все время независимости Молдовы. в фсб уже приготовили медальку для квартального клоуна за успешную операцию.
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25.06.2021 17:32
+9
Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд - Цензор.НЕТ 9197
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25.06.2021 17:59
+8
Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд - Цензор.НЕТ 2495
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25.06.2021 17:33
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лошара зеленский подосрал единственного антипутинского и прозападного президента за все время независимости Молдовы. в фсб уже приготовили медальку для квартального клоуна за успешную операцию.
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25.06.2021 17:32 Ответить
Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд - Цензор.НЕТ 2495
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25.06.2021 17:33 Ответить
он вам НЕлошара...!
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25.06.2021 17:55 Ответить
И в это время украинский президент прикидывается полным тупицей-наивняком. Обратите внимание на тонкость игры его и дерьмака.
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25.06.2021 18:18 Ответить
Зеублюдок , ты подонок ,организовал это тупейшее похищение , угадился взять трубку , когда Майя хотела разобраться в вашем преступлении
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25.06.2021 18:32 Ответить
Зеленский прикинулся падалью. Подоляк ночами не спит, придумывая легенду.
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25.06.2021 17:33 Ответить
У них Подоляк типа минстеця? Отвечает за агитпроп?
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25.06.2021 17:46 Ответить
Молдаване Санду с зелей перепутали))))
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25.06.2021 17:38 Ответить
Нічого вони не перепутали: ця Санду все більше нагадує "раннього" Зеленського - та же популістська євроПЕЙСька демагогія, розпуск парламенту (щоб були розв"язані руки на вседозволеність), той же Крим і Придністрянщина, і та же робота на румунські спецслужби (як у "нашого" на московські) з генеральним планом на "аншлюс". 1:1. Невелика різниця і корекція лише на те, що Зеленський УЖЕ ОБІСРАВСЯ, а Санду ЛИШЕ ПОЧИНАЄ.
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25.06.2021 18:18 Ответить
Всіх соціалістів в парашу.
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25.06.2021 17:38 Ответить
Тоже мне нашли молдавского Гонгадзе.
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25.06.2021 17:38 Ответить
"Впервые я услышала о том, что в Молдове находится украинский судья в 2019 году, когда была премьер-министром. Тогда об этом мне сказал президент Зеленский."

Спалился Зе, что уже тогда был крайне заинтересован. Возможно надеялся, что нашептав Санду на ушко, она поможет в темном деле, но не последовало и Зе-мафия решили действовать сами. Теперь голову в песок прячет, боясь не то сказать.
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25.06.2021 17:45 Ответить
В чому саме був заінтересований Зеленський? У поверненні громадянина України Чауса - безпосередньо до України? Так це ж добре, що він був у цьому заінтересований.
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25.06.2021 17:52 Ответить
Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд - Цензор.НЕТ 9197
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25.06.2021 17:59 Ответить
Санду виновата только в том. что она покрывает бубочку. А марионетку Коломойского приличному европейскому политику покрывать нечего. Пусть буочка оправдывается: "Чьё повеление исполняли спецслужбы выкрадывая Чауса ? "
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25.06.2021 17:48 Ответить
і в чиїх інтересах діяли викрадаючи чауса з компроматом на мародерного гетьмана
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25.06.2021 18:22 Ответить
не надо называть гетьманом, осла оманского.
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25.06.2021 18:34 Ответить
До чого тут віслюк оманський? гетьман-мародер при владі у нас один був, який тишком-нишком спровадив його в Молдову під опіку товариша по службі. Яке діло Оманському до Чауса, як не в інтересах мародера викрадати?
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25.06.2021 19:31 Ответить
Это тот мародёр который украл ситуационную комнату? Или Роттердам? Не стесняйтесь, выложите ваши источники
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25.06.2021 20:26 Ответить
Це було і дурневі відомо: М. Санду пробує зробити добру міну при поганій грі. Чауса ніхто не "викрадав", він сам себе "викрав", заплативши молдаванам з "наколядованого". Обпудившись, молдавські силовики спробували "перевести стрілки" на Україну. Пам"ятаємо їхню белеберду про арендовані машини біля чаусівського під"їзду, якісь паспорти з українськими розвідниками (ба! навіть з бійцями укр. добробатів!), необшуканий багажник машини українського посла( ), висновки комісії якогось Нестасе (котрих ніхто не бачив...) та вимоги порушити карну справу (невідомо лише проти кого?) і т.п. М. Санду для підтримки своєї добряче підпорченої репутації відверто бреше, що "державні структури" про це "викрадення" не знали. Вони не тільки знали, але й приймали участь у "викраденні" Чауса - отримали бабло, виробили йому документи і лазівку кудись у "теплі краї". де він зараз ніжиться на пляжі з молдавським аусвайсом на якогось ЧАУСеску...
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25.06.2021 18:08 Ответить
молодець, гарно праціюш, зайдеш потім в ОП, Подоляк підкине тобі грошенят на полторашку.
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25.06.2021 18:27 Ответить
Гниду подолячную сразу в спам !
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25.06.2021 18:36 Ответить
Сове больно.
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25.06.2021 18:44 Ответить
В Зеленського була хоч одна справа, якою він займався і не обісрався по повній?
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25.06.2021 18:19 Ответить
Да. Дерибан бюджета.
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25.06.2021 18:46 Ответить
Вот что происходит тогда, когда клоун из дружественного государства имеет зуб на предшественника
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26.06.2021 07:40 Ответить
 
 