Депутаты в Молдове обвинили президента Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд
Депутаты от Партии социалистов утверждают, что к похищению Чауса причастны государственные ведомства Молдовы, а Санду была в курсе. Президент отрицает.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я слышала эту ложь уже несколько раз, и социалисты продолжают на ней настаивать. Я обращусь в суд, так как не принимала в этом участия и ничего не знала. Мне очень жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом и предотвратить похищение", - сказала Майя Санду.
Она пояснила, что ей было известно о присутствии Чауса в стране, но президент Молдовы отрицает, что обсуждала эту тему со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Впервые я услышала о том, что в Молдове находится украинский судья в 2019 году, когда была премьер-министром. Тогда об этом мне сказал президент Зеленский. Я сказала, что изучу это. После этого у меня не было разговоров с господином Зеленским на эту тему", - сказала Санду.
На пресс-конференции накануне депутаты ПСРМ Адриан Лебединский и Григорий Новак заявили, что специальная парламентская комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств похищения в Кишинёве бывшего украинского судьи Николая Чауса, установила причастность к случившемуся некоторых государственных ведомств Молдовы. По их словам, Служба информации и безопасности, которая подчиняется президенту, оперативно проинформировала Майю Санду о произошедшем похищении, но не предприняла никаких мер для задержания похитителей по горячим следам.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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НЕлошара...!
Спалился Зе, что уже тогда был крайне заинтересован. Возможно надеялся, что нашептав Санду на ушко, она поможет в темном деле, но не последовало и Зе-мафия решили действовать сами. Теперь голову в песок прячет, боясь не то сказать.