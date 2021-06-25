Войска РФ с начала суток семь раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС
С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе Водяного, на Приазовье, враг дважды осуществил обстрел позиций Объединенных сил из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра.
В районе населенных пунктов Катериновка и Авдеевка зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов.
Пожалуйста, подождите...
...