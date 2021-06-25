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Войска РФ с начала суток семь раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток семь раз нарушили режим

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе Водяного, на Приазовье, враг дважды осуществил обстрел позиций Объединенных сил из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Катериновка и Авдеевка зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов.

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ВАЗеленському пофуй.
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25.06.2021 18:09 Ответить
тихої ночки, синочки !
Війська РФ з початку доби сім разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9739

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25.06.2021 20:23 Ответить
 
 