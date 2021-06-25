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Германия (6725) МИД (6803) россия (92990) Франция (3348)

Франция и Германия пообещали обсуждать вопросы возобновления саммитов с РФ с Украиной, - МИД

Франция и Германия пообещали обсуждать вопросы возобновления саммитов с РФ с Украиной, - МИД

Послы Франции и Германии были приглашены в МИД для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС-РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", - говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что главы иностранных дипмиссий заявили, что это была только идея для обсуждения.

Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины и продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

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"Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их оглашением", - добавили в ведомстве.

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Топ комментарии
+3
#изголодавшиеся европутаны
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25.06.2021 18:01
+2
Підкинуть бубачці баблішка і він погодиться.
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25.06.2021 17:54
+1
Германия и Франция являются неизменным друзьями оккупанта Украины и они есть враги Украины
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25.06.2021 19:45
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Підкинуть бубачці баблішка і він погодиться.
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25.06.2021 17:54 Ответить
#изголодавшиеся европутаны
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25.06.2021 18:01 Ответить
Германия и Франция являются неизменным друзьями оккупанта Украины и они есть враги Украины
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25.06.2021 19:45 Ответить
Почему это они враги? Они работают в интересах СВОИХ стран и не обязаны ими поступаться, если в самой Украине мудрый нарид выбрал вместо президента идиота, барыгу, вора и предателя.
, который САМ имеет бизнес в параше, торгует с парашей и ни разу не назвал парашу оккупантом, а *****--убийцей!
Почему вы от Запада требуете больше, чем от оманского осла и его 73% стада???
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25.06.2021 21:11 Ответить
тоесть ,Ты впариваешь туфту,что нарезка в Минске фрицами и жабоедами ,суверенной части украинского Донбасса,под создание територий(ордло) ,подконтрольных оккупанту Украины, и которые создавались этими врагами Украины, именно для войны с Украиной,дабы недопустить украинский народ ни в ЕС ни в НАТО .как и строительство газопровода для того,что бы рашист имел деньги для ведения войны с Украиной ,есть интересы Германии и Франции?Ты слеп,как крот
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26.06.2021 08:59 Ответить
Судя по названиям "фрицы и жабоеды" ---ты кацап, только пиндосов не хватило в твоем опусе)))
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26.06.2021 21:34 Ответить
Они работают в интересах СВОИХ стран и не обязаны ими поступаться- це видає кацапа,адже саме за ці інтереси Україна вже втратила більше 14000 тисяч людських життів і окуповано 20% української території і все це створено для України і її народу тими.(которые работают в интересах СВОИХ стран)
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27.06.2021 00:39 Ответить
тролль, у тебя в голове каша)))
Это в Грузии оккупировано 20% территории, у нас --7%.
Да Украина потеряла больше 3 тысяч своих защитников, но гнусное зеленое болото , "уставшее ат вайны"выбрало предателя, идиота и вора под лозунгом "какая разница", "хуже не будет" и "лишь бы не Порошенко"! Это зеленое ничтожество сейчас продает на россию свои тупые фильмы и передачи, покупает у кацапов электрику, нефть и пр.---а Европе нельзя????Эти 73% в ЧЬИХ интересах действовали? Украины? Нет! в СВОИХ личных--лишь бы их не напрягали новостями о войне, погибших, пленных, не мешали им смотреть идиотские "скоты" и 95 тупик под пивасик и летом в Египет и Турцию кататься и спокойно там с кацапней отдыхать! Эти гниды НЕ СОБИРАЮТСЯ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ! Им насрать и на Украину, и на армию, и на мову, и на веру! КОМУ помогать?
Запад помогает только тем, кто сам борется! Зебил не боец, а уклонист, трус, предатель( как и его избиратель)--ему НИКТО помогать не будет, он со всеми нашими западными друзьями испортил отношения, как идиот, носится с идеей "посмотреть в глаза" и встретится с ******---он сознательно ссорит нас с Западом---ему там НИКТО не верит и помощи, пока на банковой сидит эта гнида, будет по самому минимуму!
Почему ты требуешь от Запада больше, чем от зебилов????
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27.06.2021 01:28 Ответить
рашистский троль - (((Да Украина потеряла больше 3 тысяч своих защитников, указывает именно на рашистского троля)- https://hromadske.ua/ru/posts/v-oon-podschitali-kolichestvo-zhertv-boevyh-dejstvij-na-donbasse .
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27.06.2021 14:41 Ответить
Тролль, ты еще и тупой??? В 13 тыс посчитанных в ООН входят 7 тыс боевиков + мирняк, а ЗАЩИТНИКОВ Украины больше 3 тысяч!
Идешь в спам)))
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27.06.2021 20:58 Ответить
"це видає кацапа,адже саме за ці інтереси Україна вже втратила більше 14000 тисяч людських життів "- сибірський валянок ,
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27.06.2021 21:59 Ответить
Да, ты прав:в усьому винні Зебили
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26.06.2021 21:26 Ответить
Франція і Німеччина пообіцяли обговорювати питання відновлення самітів з РФ з Україною, - МЗС - Цензор.НЕТ 2182
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26.06.2021 21:27 Ответить
то-то
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25.06.2021 21:37 Ответить
 
 