Франция и Германия пообещали обсуждать вопросы возобновления саммитов с РФ с Украиной, - МИД

Послы Франции и Германии были приглашены в МИД для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС-РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", - говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что главы иностранных дипмиссий заявили, что это была только идея для обсуждения.

Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины и продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Читайте: Евросоюз продлил санкции против России

"Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их оглашением", - добавили в ведомстве.