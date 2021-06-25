Франция и Германия пообещали обсуждать вопросы возобновления саммитов с РФ с Украиной, - МИД
Послы Франции и Германии были приглашены в МИД для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС-РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", - говорится в комментарии МИД Украины.
Отмечается, что главы иностранных дипмиссий заявили, что это была только идея для обсуждения.
Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины и продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.
"Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их оглашением", - добавили в ведомстве.
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, который САМ имеет бизнес в параше, торгует с парашей и ни разу не назвал парашу оккупантом, а *****--убийцей!
Почему вы от Запада требуете больше, чем от оманского осла и его 73% стада???
Это в Грузии оккупировано 20% территории, у нас --7%.
Да Украина потеряла больше 3 тысяч своих защитников, но гнусное зеленое болото , "уставшее ат вайны"выбрало предателя, идиота и вора под лозунгом "какая разница", "хуже не будет" и "лишь бы не Порошенко"! Это зеленое ничтожество сейчас продает на россию свои тупые фильмы и передачи, покупает у кацапов электрику, нефть и пр.---а Европе нельзя????Эти 73% в ЧЬИХ интересах действовали? Украины? Нет! в СВОИХ личных--лишь бы их не напрягали новостями о войне, погибших, пленных, не мешали им смотреть идиотские "скоты" и 95 тупик под пивасик и летом в Египет и Турцию кататься и спокойно там с кацапней отдыхать! Эти гниды НЕ СОБИРАЮТСЯ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ! Им насрать и на Украину, и на армию, и на мову, и на веру! КОМУ помогать?
Запад помогает только тем, кто сам борется! Зебил не боец, а уклонист, трус, предатель( как и его избиратель)--ему НИКТО помогать не будет, он со всеми нашими западными друзьями испортил отношения, как идиот, носится с идеей "посмотреть в глаза" и встретится с ******---он сознательно ссорит нас с Западом---ему там НИКТО не верит и помощи, пока на банковой сидит эта гнида, будет по самому минимуму!
Почему ты требуешь от Запада больше, чем от зебилов????
Идешь в спам)))