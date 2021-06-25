Раде предлагают наказывать нардепов за оскорбления в адрес журналистов: Могут отстранить от нескольких пленарных заседаний

В парламенте зарегистрировали Проект Закона №5702 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно соблюдения норм этики народными депутатами с представителями средств массовой информации, журналистами, аккредитованными при Верховной Раде Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Целью принятия данного законопроекта является введение ответственности за нарушение дисциплины, общепризнанных норм морали и этики народными депутатами Украины с представителями средств массовой информации, журналистами, аккредитованными при Верховной Раде Украины.

"Народные депутаты Украины при осуществлении своих полномочий, общаясь с журналистами не всегда соблюдают популярные нормы морали и этики. По состоянию на сегодня: журналистов и других медиа участников все больше оскорбляют, запугивают из-за их расследовательской работы, взгляды или репортажи. Эти нарушения и злоупотребления часто сопровождаются отсутствием нормы закона, на основании которого за такие деяния была бы возможность привлечь виновных к ответственности.

В связи с этим возникает необходимость создания соответствующей законодательной нормы, что расширит круг субъектов, в отношении которых, за вышеуказанные нарушения, народные депутаты Украины будут привлечены к ответственности", - говорится в пояснительной записке проекта закона.

Отмечается, что если народный депутат в помещениях административных зданий Верховной Рады произносит оскорбительные слова в адрес представителя средства массовой информации, журналиста, аккредитованного при Верховной Раде, такой представитель средства массовой информации, журналист может обратиться с соответствующим заявлением в комитет, к предмету ведения которого относится вопрос свободы слова, который принимает вывод на наличие оскорбительных высказываний в адрес представителя средства массовой информации, журналиста и направляет его в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы депутатской этики.

"В таких случаях комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы депутатской этики, на основании заключения комитета, к предмету ведения которого относится вопрос свободы слова, рассматривает такой вопрос на своем заседании и принимает заключение, в котором может рекомендовать Верховной Раде без обсуждения принять решение о лишении народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний)", - говорится в сообщении.

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