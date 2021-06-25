Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома. ФОТОрепортаж
Сильный ветер и ливень повалили деревья и оборвали электропровода в разных районах города.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.
Буря с дождем накрыла город после обеда. Ветер повалил более полусотни деревьев, в том числе в центре города. Некоторые деревья стихия просто вырывала с корнем. Из-за падения деревьев в разных районах Львова образовались пробки. Кроме этого, ветер оборвал провода, и в городе остановились трамваи и троллейбусы.
Ливневая канализация не справлялась дождем - потоки воды лились прямо по проезжей части.
Ветер повредил крышу на Успенской церкви - одной из наиболее старинных церквей Львова.
Мэр города Андрей Садовый призвал горожан по возможности не выходить на улицу. "Просьба по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев", - написал он в Фейсбуке.
Пожалуйста, подождите...
занадто довга зима...занадто волога весна...занадто штормовий з градами і зливами червень..
а ще з спекотний липень і непередбачуваний серпень...
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Цей літній дощ був зовсім інший,
таких дощів ще не було.
Він розривав на клапті тишу,
він літу холодив чоло,
гримів і лив як не щасливий,
і не чекав хвалебних слів.
Ще не було такої зливи
з-поміж усіх відомих злив !!!
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21.03.2011
не критично...поки що...
Може мізків би додалося згодом