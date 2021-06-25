Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома. ФОТОрепортаж

Сильный ветер и ливень повалили деревья и оборвали электропровода в разных районах города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Буря с дождем накрыла город после обеда. Ветер повалил более полусотни деревьев, в том числе в центре города. Некоторые деревья стихия просто вырывала с корнем. Из-за падения деревьев в разных районах Львова образовались пробки. Кроме этого, ветер оборвал провода, и в городе остановились трамваи и троллейбусы.

Ливневая канализация не справлялась дождем - потоки воды лились прямо по проезжей части.

Ветер повредил крышу на Успенской церкви - одной из наиболее старинных церквей Львова.

Мэр города Андрей Садовый призвал горожан по возможности не выходить на улицу. "Просьба по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев", - написал он в Фейсбуке.