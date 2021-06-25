РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11299 посетителей онлайн
Новости
18 341 31
Львов (4503) непогода (816)

Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома. ФОТОрепортаж

Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома. ФОТОрепортаж

Сильный ветер и ливень повалили деревья и оборвали электропровода в разных районах города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Буря с дождем накрыла город после обеда. Ветер повалил более полусотни деревьев, в том числе в центре города. Некоторые деревья стихия просто вырывала с корнем. Из-за падения деревьев в разных районах Львова образовались пробки. Кроме этого, ветер оборвал провода, и в городе остановились трамваи и троллейбусы.

Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 01Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 02Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 03Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 04Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 05

Ливневая канализация не справлялась дождем - потоки воды лились прямо по проезжей части.

Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 06Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 07Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 08

Ветер повредил крышу на Успенской церкви - одной из наиболее старинных церквей Львова.

Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома 09

Мэр города Андрей Садовый призвал горожан по возможности не выходить на улицу. "Просьба по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев", - написал он в Фейсбуке.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
шось у цьому році все якесь аномальне...з перебільшеннями..
занадто довга зима...занадто волога весна...занадто штормовий з градами і зливами червень..
а ще з спекотний липень і непередбачуваний серпень...
///
Цей літній дощ був зовсім інший,
таких дощів ще не було.
Він розривав на клапті тишу,
він літу холодив чоло,
гримів і лив як не щасливий,
і не чекав хвалебних слів.
Ще не було такої зливи
з-поміж усіх відомих злив !!!
.......................................
21.03.2011
показать весь комментарий
25.06.2021 18:09
+8
Львів знаходиться в чаші,з якої один вихід - по руслу Полтви вздовж Чорновола,Липинського,а далі Київська траса...Каналізація ще австрійська,тому і витримує щорічні скиди води з верхніх околиць Львова,іншу б розмило за декілька років...Подякуймо за неї бабці Австріі і особисто найяснішому цісарю Францу-Йосипу,за якого власне і збудований Старий Львів...І Садовому теж подякуймо,що написав нам не виходити під дощ...правда злива на той час вже сі скінчила...
показать весь комментарий
25.06.2021 18:51
+6
Подали ел. ен. Дякувати Богу, лихо мене минуло, вулики не перекинуло, не затопило. Виноградник з мін. пошкодженнями.
показать весь комментарий
25.06.2021 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шось у цьому році все якесь аномальне...з перебільшеннями..
занадто довга зима...занадто волога весна...занадто штормовий з градами і зливами червень..
а ще з спекотний липень і непередбачуваний серпень...
///
Цей літній дощ був зовсім інший,
таких дощів ще не було.
Він розривав на клапті тишу,
він літу холодив чоло,
гримів і лив як не щасливий,
і не чекав хвалебних слів.
Ще не було такої зливи
з-поміж усіх відомих злив !!!
.......................................
21.03.2011
показать весь комментарий
25.06.2021 18:09 Ответить
хто автор віршика?
показать весь комментарий
25.06.2021 18:13 Ответить
Омега... от так підписано ))) (це уривок)
показать весь комментарий
25.06.2021 18:13 Ответить
а я думав - це Василь Шевченко
показать весь комментарий
25.06.2021 18:16 Ответить
ні...я збираю і розповсюджую ))) посередник так би мовити)))
показать весь комментарий
25.06.2021 18:18 Ответить
А Садовий собі на коні і йому похер той дощ!
показать весь комментарий
25.06.2021 19:32 Ответить
Кацапи ссуки наворожили...
показать весь комментарий
25.06.2021 19:36 Ответить
От чому такого не було при Пороху? (шютка, зєбобікі фас)
показать весь комментарий
25.06.2021 20:14 Ответить
Подали ел. ен. Дякувати Богу, лихо мене минуло, вулики не перекинуло, не затопило. Виноградник з мін. пошкодженнями.
показать весь комментарий
25.06.2021 18:14 Ответить
бережи Вас Боже
показать весь комментарий
26.06.2021 01:37 Ответить
стаття явно перебільшує реальну ситуацію..... повалило кілька старих підгнивших дерев і легко підтопило центр, що відбувається після кожної зливи
показать весь комментарий
25.06.2021 18:15 Ответить
Так.Це правда. Років 8-9 тому у центрі на "стометрівці" я спостерігав справжню ріку по пояс. І правда також, що таке трапляється майже кожен рік з більшим, чи меншим водопотком. Може Садовому час взятися за ливньовки?
показать весь комментарий
25.06.2021 18:34 Ответить
він ще зі сміттям не порєшав...
показать весь комментарий
25.06.2021 18:38 Ответить
не кипи!
показать весь комментарий
25.06.2021 18:55 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2021 19:14 Ответить
Він його просто очолив. 😊 І тепер розмножує.
показать весь комментарий
25.06.2021 19:55 Ответить
Про кількість опадів можна сперечатися, але такого бурелому не було багато років - потерпіла вся Коновальця, Антоновича (тролейбусних дротів і стовпів!! нема досі), не кажучи про бокові вулички - це тільки один район, бачений на власні очі. 20! дерев тільки на Личакові - маєте більшу статистику?
показать весь комментарий
26.06.2021 16:48 Ответить
А де фото і відео? Як це увіковічнити?
показать весь комментарий
26.06.2021 17:48 Ответить
Ні не перебільшує. Ти не їхав нині додому ввечері, видно.
показать весь комментарий
25.06.2021 23:12 Ответить
Та буря до нас дійшла.
показать весь комментарий
25.06.2021 18:24 Ответить
Тримайтесь! В нас все гуділо, гриміло, літали обламані гілки. Моя, вже 52 роки, як засуджена, трималась за мою руку та молилась.
показать весь комментарий
25.06.2021 18:53 Ответить
Львів знаходиться в чаші,з якої один вихід - по руслу Полтви вздовж Чорновола,Липинського,а далі Київська траса...Каналізація ще австрійська,тому і витримує щорічні скиди води з верхніх околиць Львова,іншу б розмило за декілька років...Подякуймо за неї бабці Австріі і особисто найяснішому цісарю Францу-Йосипу,за якого власне і збудований Старий Львів...І Садовому теж подякуймо,що написав нам не виходити під дощ...правда злива на той час вже сі скінчила...
показать весь комментарий
25.06.2021 18:51 Ответить
Слава Ісу!
показать весь комментарий
25.06.2021 18:57 Ответить
Питання не в дощі (не найбільший), а в масовості бурелому
показать весь комментарий
26.06.2021 16:49 Ответить
пройшло...і слава Богу...
не критично...поки що...
показать весь комментарий
25.06.2021 18:57 Ответить
Буря во Львове: затоплены улицы, повалены деревья. Мэр призывает горожан оставаться дома - Цензор.НЕТ 434
показать весь комментарий
25.06.2021 19:23 Ответить
хлопцю пощастило с камерою,знiмаэ на вiдео нiжки дiвчат
показать весь комментарий
26.06.2021 01:40 Ответить
...на п'ятому фото сусіди як радіють...
показать весь комментарий
25.06.2021 19:57 Ответить
Хто ж не потішиться за українця, як інший українець.
показать весь комментарий
25.06.2021 23:15 Ответить
Бачив і не один раз, як прибиральники в центрі міста засипають підметену землю і пісок в решітку вуличної каналізації.
показать весь комментарий
26.06.2021 06:40 Ответить
тепер би їх вигнати її прочищати
Може мізків би додалося згодом
показать весь комментарий
26.06.2021 17:49 Ответить
 
 