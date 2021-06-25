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Минобороны РФ призвало США и Великобританию "не испытывать судьбу" в Черном море

Минобороны РФ призвало США и Великобританию

Министерство обороны РФ призвало США и Великобританию не совершать рискованных действий при направлении кораблей в Черное море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу у украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя заявления Пентагона об инциденте с эсминцем Defender в Черном море.

"Кому как не бывшему контр-адмиралу Кирби (пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби - ред.) хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря, - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота", - отметил пресс-секретарь МО РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Этого просто не было", - пресс-секретарь Пентагона Кирби о заявлении РФ об "обстреле" британского эсминца

Конашенков, комментируя позицию официального Лондона и Пентагона по данной ситуации, назвал эти заявления попытками "отрицать очевидное". Он также счел действия британского эсминца Defender в Черном море "эпическим фиаско провокации". 

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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Топ комментарии
+37
Приз "лучший махатель кулаками после боя" уходит в минобороны РФ .
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25.06.2021 18:24
+34
Блаблабла. Ну попробуйте стрельнуть,одичалые. Чмырота кацапская. На чём лапти всегда хорошо играли-это на информшумихе. А Запад и ведётся. Никак не поймёт,что его разводят на "ты чо.. да я ща тебя..да держите меня семеро.."
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25.06.2021 18:25
+29
Украли Крым и врут, что ихний.. не помогает. Мир знает чьи это воды.
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25.06.2021 18:24
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Пригрозили б ещё Эрдогану, чтобы запретил этим кораблям проход через Босфор.
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25.06.2021 20:26 Ответить
Надо было потопить пару корыт для порядку, что бы боялись подплывать..
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25.06.2021 21:42 Ответить
идя на поводу у украинских "адмиралов Источник: https://censor.net/ru/n3273597

Прямо праздник какой-то))))))))))))))Украинские адмиралы отдают приказы Royal Fleet у )))))))
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25.06.2021 21:48 Ответить
Цікаво, на що зважаться російські яструби, якщо якійсь умовний Дефендер кине якор на відстані 10 миль від Севастополя, у територіальних водах України, з її дозволу? Невже таки вистрилять? Невже дійсно вони готові похоронити свій ЧФ?
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25.06.2021 22:04 Ответить
Не шути с российским флотом,
а то будет как с "Ашотом"!
Міноборони РФ закликало США і Велику Британію "не випробовувати долю" в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7443
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25.06.2021 22:51 Ответить
Ожидаемый ответ - требование к РФ прекратить оккупации территорий соседних государств, вывести оккупационные войска с этих территорий и возместить причинённый оккупацией ущерб.
Эсминец типа "Дифендер" способен автоматически отслеживать одновременно десятки объектов и практически мгновенно уничтожить те, которые будут признаны опасными.
Ну а в случае инцидента - нетрудно представить, что сделают войска НАТО с "потешными войсками" фашистской РФ
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25.06.2021 23:42 Ответить
Таке життя-довипендрювались:кремлівська мафія тепер затопить і увесь чорноморський флот, і північний і балтійський і усі підводні човни затопить аби есмінці НАТО не змогли зайти в українські води-кузя буде першим.
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26.06.2021 09:01 Ответить
У випадку заварухи у ЧФ рф два варіанти: або затопитися самостійно, або чекати доки затоплять НАТОвці.
Це було зрозуміло ще у ІІ СВ.
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29.06.2021 10:50 Ответить
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