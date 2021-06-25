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Шабунин: С конкурса на главу САП сняли одного из самых эффективных прокуроров Симкива

Шабунин: С конкурса на главу САП сняли одного из самых эффективных прокуроров Симкива

Романа Симкива сняли с конкурса подконтрольные замглавы ОП Олегу Татарову члены комиссии.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Члены комиссии после собеседования с Симкивим не проводили обсуждения его добродетели, ему вообще не озвучили ни одной претензии. При этом члены комиссии от Рады Романюк, Соболь и Навроцкий просто безосновательно не поддержали кандидата и не дали шанса дальше участвовать в конкурсе", - пишет Шабунин.

Роман Симкив - руководитель отдела САП. Он руководил следствием, которое раскрыло схему взяток в ОКСК через брата главы суда Вовка Юрия Зонтова. Отдел Симкива занимался делом Олега Татарова и подготовил ему первое подозрение. По словам Шабунина, Симкива и прокуроров его отдела незаконно отстранили от дела Татарова, а само дело впоследствии слили.

Читайте: Прокурор САП, майдановец Семак отказался участвовать в конкурсе на главу Антикоррупционной прокуратуры из-за "татаровской" комиссии, - Шабунин

Также Симкив возглавляет следствие в самых резонансных делах НАБУ - против Мартыненко, Насирова, Онищенко, Альперина, Юрченко.

Издание Kyiv Post трижды называло его "реформатором недели", а журнал "Новое время" вручил ему знак отличия за борьбу с коррупцией. В сентябре 2019 года Симкив получил знак отличия Международной ассоциации прокуроров "за свою лидерскую работу в области громких коррупционных дел в Украине в чрезвычайных и очень сложных обстоятельствах и своевременное и профессиональное сотрудничество с иностранными коллегами".

Также читайте: Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин

Шабунин: С конкурса на главу САП сняли одного из самых эффективных прокуроров Симкива 01
Шабунин: С конкурса на главу САП сняли одного из самых эффективных прокуроров Симкива 02
Шабунин: С конкурса на главу САП сняли одного из самых эффективных прокуроров Симкива 03

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Топ комментарии
+17
Угу, і за це йому будинок підпалювали, а під двері його батьків підкидали вибуховий пристрій
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25.06.2021 18:57
+9
Маячня. Тим більше, що "Експертиза підтвердила умисний підпал"
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25.06.2021 19:02
+9
Ермак успешно рассорил Украину и США. тупой Зе-болванчик не способен понять что это будет значить лично для него... САП, МВФ, Безвиз... Зеля уже никуда не едет=)
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25.06.2021 19:07
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Наскільки я розумію, вже який рік всі ці антикорупційні активісти типу Шабуніна займаються лише тим, що намагаються пропихнути на ту чи іншу посаду в якийсь державний орган свою "потрібну" людину і "замочити" решту кандидатів. Інших результатів - нуль.
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25.06.2021 18:37 Ответить
Шабунин делает то, что от него требуют за финансирование фонда.
Если ему скажут, что нужно пропихнуть Богдана, он его пропихнёт.
Шабунин - бездельник и дармоед.
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25.06.2021 18:48 Ответить
Угу, і за це йому будинок підпалювали, а під двері його батьків підкидали вибуховий пристрій
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25.06.2021 18:57 Ответить
Есть основания полагать, что это организовал сам Шабунин.
Хата не сгорела и получены бабки на суперремонт, и гранатка не взорвалась.
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25.06.2021 19:00 Ответить
Маячня. Тим більше, що "Експертиза підтвердила умисний підпал"
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25.06.2021 19:02 Ответить
"Романа Симкива сняли с конкурса подконтрольные замглавы ОП Олегу Татарову члены комиссии."

"Отдел Симкива занимался делом Олега Татарова и подготовил ему первое подозрение."
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26.06.2021 05:44 Ответить
под двери тещи. гранату
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25.06.2021 20:13 Ответить
Нужно срочно запросить у Шабунина список, кого и куда нужно назначить, он всё знает
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25.06.2021 18:39 Ответить
А КТО КРЫШУ ПОДПАЛИЛ, ТОЖЕ ЗНАЕТ??)))
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25.06.2021 18:48 Ответить
есть подозрение, что знает
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25.06.2021 20:15 Ответить
свиня порошенко підпалив
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25.06.2021 21:20 Ответить
И жонку твою чпокнул, а потом и тебя до кучи, во гад шо творит!😄
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26.06.2021 09:22 Ответить
ну дебілів порохоботів із далека помітно .. я так розумію - це чисто ваш стиль відпочинку
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27.06.2021 01:07 Ответить
Хіба для диктури зелених потрібні незалежний здібний прокурор САП?
І, взагалі, у нинішній ситуації, якщо і оберуть гідного прокурра САП, то Зеленський на нього через ручне РНБО на нього санкції введе
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25.06.2021 18:50 Ответить
Мусорская страна
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25.06.2021 18:50 Ответить
Ермак успешно рассорил Украину и США. тупой Зе-болванчик не способен понять что это будет значить лично для него... САП, МВФ, Безвиз... Зеля уже никуда не едет=)
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25.06.2021 19:07 Ответить
Шабунін, а ти чого очікував, коли голосував по приколу?
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25.06.2021 19:13 Ответить
Більше того, він агітував голосувати за цей цирк.
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26.06.2021 08:45 Ответить
Таке завжди буде коли корупціонери організовуватимуть і проводитимуть боротьбу з корупцією. Ворон ворону ока не виклює
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25.06.2021 19:13 Ответить
всі вони ефективні до виборів! а як тільки дорвався-ефективність випаровується і пішло бабло!!!
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25.06.2021 19:24 Ответить
Вітаю Шабуніна.
Він за це і боровся.
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25.06.2021 19:50 Ответить
на фото Симкив? Мда... Похожи с Шабуниным.
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25.06.2021 20:16 Ответить
Вів справу Татарова і цим все сказано, а тому пора вже зараз думати кого вибираєте у владу, щоб там були справжні патріоти-українці, а не всіляке портновськотатаровське кодло.
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25.06.2021 21:05 Ответить
Вся зе_гопота будет сидеть в тюрьме!
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26.06.2021 01:25 Ответить
Не дал клятву личной преданности величайшему лидеру современности.
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26.06.2021 09:11 Ответить
И чем ты не доволен Виталя? Это ведь твоя работа как и остальных зебилов, вы это вместе сделали.
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26.06.2021 11:24 Ответить
Шабуняка, Лещенко та їже з ними-профурсетки кончені!
Весь час ошиваються на укро24 та вішають народу локшину
на вуха! Мутрий нарід васпринимаєт! Говоряча вагина Лещенко
отримує поза 320 тис.гривень на місяць! Та наглядова рада в
"Укрзалізниці" ще та шайка!
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26.06.2021 12:40 Ответить
а может кто то знает в зекоманде нормального и эффективного специалиста? назовите.... мне очень интересно, кто это
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26.06.2021 13:35 Ответить
Ну - потому и зарубили его кандидатуру.... марионе точная власть олигархов зорко стоит на защите их гоп-стопов.
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26.06.2021 13:51 Ответить
 
 