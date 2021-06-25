Шабунин: С конкурса на главу САП сняли одного из самых эффективных прокуроров Симкива
Романа Симкива сняли с конкурса подконтрольные замглавы ОП Олегу Татарову члены комиссии.
Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Члены комиссии после собеседования с Симкивим не проводили обсуждения его добродетели, ему вообще не озвучили ни одной претензии. При этом члены комиссии от Рады Романюк, Соболь и Навроцкий просто безосновательно не поддержали кандидата и не дали шанса дальше участвовать в конкурсе", - пишет Шабунин.
Роман Симкив - руководитель отдела САП. Он руководил следствием, которое раскрыло схему взяток в ОКСК через брата главы суда Вовка Юрия Зонтова. Отдел Симкива занимался делом Олега Татарова и подготовил ему первое подозрение. По словам Шабунина, Симкива и прокуроров его отдела незаконно отстранили от дела Татарова, а само дело впоследствии слили.
Также Симкив возглавляет следствие в самых резонансных делах НАБУ - против Мартыненко, Насирова, Онищенко, Альперина, Юрченко.
Издание Kyiv Post трижды называло его "реформатором недели", а журнал "Новое время" вручил ему знак отличия за борьбу с коррупцией. В сентябре 2019 года Симкив получил знак отличия Международной ассоциации прокуроров "за свою лидерскую работу в области громких коррупционных дел в Украине в чрезвычайных и очень сложных обстоятельствах и своевременное и профессиональное сотрудничество с иностранными коллегами".
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Если ему скажут, что нужно пропихнуть Богдана, он его пропихнёт.
Шабунин - бездельник и дармоед.
Хата не сгорела и получены бабки на суперремонт, и гранатка не взорвалась.
"Отдел Симкива занимался делом Олега Татарова и подготовил ему первое подозрение."
І, взагалі, у нинішній ситуації, якщо і оберуть гідного прокурра САП, то Зеленський на нього через ручне РНБО на нього санкції введе
Він за це і боровся.
Весь час ошиваються на укро24 та вішають народу локшину
на вуха! Мутрий нарід васпринимаєт! Говоряча вагина Лещенко
отримує поза 320 тис.гривень на місяць! Та наглядова рада в
"Укрзалізниці" ще та шайка!