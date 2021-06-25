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авария (1079) Винница (707) энергетика (2466)

Автокран зацепил ЛЭП в Виннице - погиб один человек, почти половина города осталась без света. ФОТО

В Виннице во время незаконных работ подъемный кран задел линии электропередач. Руководитель грузовых работ погиб на месте, а почти половина города остались без света.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает АО "Винницаоблэнерго".

"Сегодня в 11.20 в результате технологического повреждения в электросетях АО "Винницаоблэнерго" случилось обесточивание ряда подстанций ПС-110/10 кВ, питающих г. Винница. Без света оказалась значительная часть областного центра. Причиной стала обычная человеческая беспечность, которая привела не только к аварийной ситуации в электросети, но и, к сожалению, к трагическим последствиям - потере жизни", - говорится в сообщении.

Энергетики рассказали, что авария произошла на окружной дороге в направлении Тяжилова. Во время погрузочно-разгрузочных работ сторонними лицами подъемный кран приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач.

Из-за этого повредился провод электролинии и выключились пять подстанций, питающих потребителей почти половины города Винница на период включения резервов питания.

Аварийные бригады облэнерго уже к 15:00 восстановили электроснабжение в большинстве обесточенных районов. Остальных потребителей обещают подключить к электросети до 20:00.

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Автокран зацепил ЛЭП в Виннице - погиб один человек, почти половина города осталась без света 01

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Топ комментарии
+12
Фото прям хоть в Таймс отсылай - премия за лучшего фотографа гарантирована)) завидую - столько платят за то что взял аппарат между, повернулся тылом к материалу съемки "булок" и попрыгал на пятках.
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25.06.2021 18:40
+6
Окромя криворукой фотки, на табе браузерной страницы написано "Аварии ЛЭП: Винница отсалась без света"

Две ошибки в шести словах. По ходу начали пятницу праздновать рановато
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25.06.2021 18:45
+5
"Из-за этого повредился провод электролинии..."
_Повредился. Я уже было подумал что его повредили. Ошибся.
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25.06.2021 18:44
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Правила форума Совет форумчан
Фото прям хоть в Таймс отсылай - премия за лучшего фотографа гарантирована)) завидую - столько платят за то что взял аппарат между, повернулся тылом к материалу съемки "булок" и попрыгал на пятках.
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25.06.2021 18:40 Ответить
Окромя криворукой фотки, на табе браузерной страницы написано "Аварии ЛЭП: Винница отсалась без света"

Две ошибки в шести словах. По ходу начали пятницу праздновать рановато
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25.06.2021 18:45 Ответить
от балаболы, нет чтоб правду написать - крановщик делал селфи на кране
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25.06.2021 23:51 Ответить
Я не очень понял.
Чел решил на халяву использовать технику конторы для своего личного гешефта, оказался косоруким и в результате мало того, что самоубился, так ещё и полгорода без электричества оставил?
Если всё так, то о каких "трагических последствиях" идёт речь? Или кому-то его жаль?
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25.06.2021 18:41 Ответить
ну так полгорода же без света
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25.06.2021 20:10 Ответить
"Из-за этого повредился провод электролинии..."
_Повредился. Я уже было подумал что его повредили. Ошибся.
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25.06.2021 18:44 Ответить
Это он сам повредился. Очень типично. Провода всегда так сами себя..
Ну это по типу как мент в мента въезжает на красный свет - тогда виноват либо светофор либо правила нарушились сами
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25.06.2021 18:46 Ответить
Селфи делал?Дарвина,в студию.
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25.06.2021 18:44 Ответить
к лэп автоматчиков непоставиш ,но за самодеятельность такую должны быть адекватные штрафы с последующей компенсацией урона нанесенного даными лицами ...
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25.06.2021 19:00 Ответить
заплатил жизнью. Собственной. Хорошо, что не чужой.
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25.06.2021 20:11 Ответить
ну так завтра Петров в Лондоне взорвет ядерную гранату = заплатит жизнью, но только вот кому от этого легче станет?)
и кстати - герой новости - "заплатил" кому? что-то те из горожан кто матерился из-за криворукого - как-то компенсации не получили.
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27.06.2021 07:19 Ответить
В моєму містечку подібна трагедія недавно відбулася.
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25.06.2021 19:01 Ответить
"...Во время погрузочно-разгрузочных работ сторонними лицами подъемный кран приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач..."

"Сторонние лица" це хто?
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25.06.2021 20:27 Ответить
электрики виноваты ибо повесили провода сильно низко.
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25.06.2021 20:58 Ответить
Походу крановщик купил свои разрешения на експлуатацию кранових механизмов
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25.06.2021 23:56 Ответить
 
 