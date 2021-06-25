Автокран зацепил ЛЭП в Виннице - погиб один человек, почти половина города осталась без света. ФОТО
В Виннице во время незаконных работ подъемный кран задел линии электропередач. Руководитель грузовых работ погиб на месте, а почти половина города остались без света.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает АО "Винницаоблэнерго".
"Сегодня в 11.20 в результате технологического повреждения в электросетях АО "Винницаоблэнерго" случилось обесточивание ряда подстанций ПС-110/10 кВ, питающих г. Винница. Без света оказалась значительная часть областного центра. Причиной стала обычная человеческая беспечность, которая привела не только к аварийной ситуации в электросети, но и, к сожалению, к трагическим последствиям - потере жизни", - говорится в сообщении.
Энергетики рассказали, что авария произошла на окружной дороге в направлении Тяжилова. Во время погрузочно-разгрузочных работ сторонними лицами подъемный кран приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач.
Из-за этого повредился провод электролинии и выключились пять подстанций, питающих потребителей почти половины города Винница на период включения резервов питания.
Аварийные бригады облэнерго уже к 15:00 восстановили электроснабжение в большинстве обесточенных районов. Остальных потребителей обещают подключить к электросети до 20:00.
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Две ошибки в шести словах. По ходу начали пятницу праздновать рановато
Чел решил на халяву использовать технику конторы для своего личного гешефта, оказался косоруким и в результате мало того, что самоубился, так ещё и полгорода без электричества оставил?
Если всё так, то о каких "трагических последствиях" идёт речь? Или кому-то его жаль?
_Повредился. Я уже было подумал что его повредили. Ошибся.
Ну это по типу как мент в мента въезжает на красный свет - тогда виноват либо светофор либо правила нарушились сами
и кстати - герой новости - "заплатил" кому? что-то те из горожан кто матерился из-за криворукого - как-то компенсации не получили.
"Сторонние лица" це хто?