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Крым (26001) рэпер (46)

Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе

Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе

Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выступит с концертами в Киеве и Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке блогер Антон Ходза. 

Он отметил: "25 и 26 июня в Киеве (Stereo plaza) запланирован концерт Василия Вакуленко "Басты". 27 июня Баста будет в Одессе. СБУ и пограничная служба пока не имеют никаких претензий к российскому реперу.

Несмотря на то, что он:
- Давал концерты в оккупированном Крыму
- Снимался в оккупированном Крыму в российском фильме в образе офицера армии оккупантов
- Выбирал лучшую песню о Крымском мосту
- Ну и в целом является типичным представителем российского шоу-бизнеса со всеми присущими этой категории признаками
- А в России сейчас свирепствует штамм Дельта. Оттуда вообще никого пускать нельзя".

"Таким образом он явно представляет угрозу для национальной безопасности. И не имеет права свободно кататься в Украине, когда ему заблагорассудится. Так должно быть. Надеюсь, СБУ и пограничники проснутся наконец", - подчеркнул Ходза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Охранники российского рэпера Басты в центре Киева напали на мужчину, напомнившего певцу, что Крым - это Украина, - Стерненко. ВИДЕО

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Топ комментарии
+41
Сбу и пограничники не проснутся. Они под влиянием зелёного говна. Да собственно и сами по себе-говно. А вот те,кто уже давно не спят просто не дадут этому уроду спокойно устроить своё представление. Машина может загореться. В гостиннице,где это чмо собралось обитать, проводка "закоротит". Да мало ли что может случиться?.
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25.06.2021 18:55
+36
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 9766
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25.06.2021 18:59
+33
А законы и службы не работают???
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25.06.2021 18:54
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По зеленому!
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25.06.2021 18:51 Ответить
Зелупа.
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25.06.2021 19:08 Ответить
Це той блогер Антон Ходза, що топив проти Пороха за все Зелене? Нехай на концерт тепер сходить.
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25.06.2021 18:52 Ответить
А законы и службы не работают???
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25.06.2021 18:54 Ответить
погранцы сказали что он свой срок отбыл невъездным
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25.06.2021 18:55 Ответить
Да и с бубочкой подружани - как такого не пустить.
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25.06.2021 18:59 Ответить
киркоров вроде тоже кент был, но не помогло
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25.06.2021 19:16 Ответить
Кіркоряна сам Ющенко зробив "народним артистом України".
Чому би й Зєлі не зробити ******** "наролдним"?

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 6990
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27.06.2021 03:51 Ответить
И что? патриотам, сидящим в КПЗ без всяких доказательств добавлять срок можно, а этому дерьму нельзя ?
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26.06.2021 00:07 Ответить
Сбу и пограничники не проснутся. Они под влиянием зелёного говна. Да собственно и сами по себе-говно. А вот те,кто уже давно не спят просто не дадут этому уроду спокойно устроить своё представление. Машина может загореться. В гостиннице,где это чмо собралось обитать, проводка "закоротит". Да мало ли что может случиться?.
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25.06.2021 18:55 Ответить
Уже поздно .Он благополучно дал свой первый концерт в Киеве.И где были все эти корпуса ,сокиры,свободы и сектора в это время .Видать не проплатили за акцию.Надеюсь хоть Одесса ,где в своё время так ярко опустили "русский мир" не подведёт
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26.06.2021 10:36 Ответить
Стерненко сидить, а інші мовчать...
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27.06.2021 03:53 Ответить
Вата в футбольній збірній України ******** цю басту! Ну, то футболісти! Футболісту мозок для іншого потрібен! А СБУ?
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25.06.2021 18:56 Ответить
Я сильно сомневаюсь.
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25.06.2021 18:56 Ответить
плагиатчик...он украл у альмы зоар индейскую песню о любви...песню 2008 года...
ту, где индейца зовут мигелем,
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25.06.2021 19:30 Ответить
Він ще і грав у фільмі дамбаського кізячка чи сепара..
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25.06.2021 18:57 Ответить
а может и не выступит
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25.06.2021 18:58 Ответить
Стерненко не допустит это безобразие.
Лобода уже знает!
Два стримера пришли и ... ушли.
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25.06.2021 18:58 Ответить
ну еслі мудрий нарід не против то никакой Стерненко не поможет
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25.06.2021 19:00 Ответить
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 9766
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25.06.2021 18:59 Ответить
Мені от цікава реакція Бутусова.
Його ж рік лайном поливали що він все видумав.
Щось не чути)
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25.06.2021 19:01 Ответить
Вже є. Читайте в рубриці "резонанс".
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25.06.2021 19:10 Ответить
дякую.
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25.06.2021 19:25 Ответить
какая разніца, хуже нє будєт!
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25.06.2021 18:59 Ответить
В вуглі тихо заплакав Кіркоров......))))
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25.06.2021 18:59 Ответить
Кіркоров у вуглі... Капець!
А вуголь хоть актівірованим був?

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 8122
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27.06.2021 04:01 Ответить
Його охорона знову когось відматлоше.Але українці ж самі цього хочуть.Правда не всі.
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25.06.2021 19:03 Ответить
Это вообще парадокс! Сепар приехал в Украину и его охрана метелит наших граждан... А нацжёны молчат... Не проплачено же.
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25.06.2021 20:16 Ответить
Так всі мовчать.Тільки в інтернеті пишемо гнівні коментарі.
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25.06.2021 20:21 Ответить
Кто конкретно должен не молчать? Почему лично ти молчишь?
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26.06.2021 08:05 Ответить
Ну баста всё таки не сепар ,а самый ,что ни на есть настоящий россиянец и враг ,который приехал с охраной можно сказать в сердце нашей страны и избивает там украинцев
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26.06.2021 10:41 Ответить
Если Аваков ментов пригонит, может и выступит. А по факту предателя Украины Зеленского ждут гастроли на Расеи...
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25.06.2021 19:03 Ответить
Вася незаконно посещает Крым и снимается в российских нацистских киношках. Этого недостаточно?

Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 5212
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25.06.2021 19:04 Ответить
Скоморох скомороху друг, товарищ и брат.
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25.06.2021 19:04 Ответить
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 4087
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25.06.2021 19:04 Ответить
Подивіться на васіну морду... це ж синяк чи наркот...
Нафіга нам така пропаганда ...
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25.06.2021 19:06 Ответить
Фигню пишете. Проблема не в том, что эти говноеды едут в Украину. Проблема в том, что в Украине полно дегенератов, которые прийдут к нему на концерт. Если бы никто на этих всяких баст и моргенштернов не ходил, то они бы и не ехали.
Вот где корень зла.
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25.06.2021 19:07 Ответить
проблема и в первом и во втором...
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25.06.2021 19:12 Ответить
Процент дегенератов был и будет всегда. А вот большой процент дегенератов в СБУ и погранцах - это проблема.
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25.06.2021 19:43 Ответить
Золотые слова.
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25.06.2021 20:13 Ответить
Дурак хватает везде. Но конкретно здесь дурость поощряют
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26.06.2021 08:06 Ответить
Чому дивуватись? Вава хоче в рідний з дитинства сАвок.

https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец
Государственный Телеканал Дом, который стоит налогоплательщикам Украины порядка 1 млн ₴ в день, считает, что в Украине есть дороги федерального значения. Повторяю по буквам ф-е-д-е-р-а-л-ь-н-о-г-о. Ребятки, вы опять страну попутали. Федеральные дороги только в федерации. Российской Федерации. P.S. Уже исправили ошибку. Федерального на государственного. Но историю исправлений не зачистишь. Любители «какая разница» не поймут, в какой стране живут. Извинений, я так понимаю, не будет?
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 6577
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25.06.2021 19:10 Ответить
це де новини пишуть, і таки вони могли не помилитись, для кацапів вони федерастного значення, військову техніку кудою везти.
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26.06.2021 06:58 Ответить
Зебилу речи там же пишут.
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26.06.2021 16:03 Ответить
Не виступить, концерти будуть зірвані
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25.06.2021 19:12 Ответить
Уже недолюди заходят на концерт. Так что концерт будет(
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25.06.2021 20:12 Ответить
як він в'їде, виїде, санкції то питання звичайно важливе! Мене цікавить ЯКЕ БИДЛО піде туди? всіх нах розстріляти - худоба їбана. (перепрошую панство за лайку)
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25.06.2021 19:13 Ответить
Отакої! Так це ШО ж тепер вибачатися перед прокурорською донечкою? Любімий пєвєц реабілітірован?
Ну-Ну...
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25.06.2021 19:13 Ответить
это врядле он выступит.
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25.06.2021 19:13 Ответить
Уже
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26.06.2021 08:08 Ответить
Зелёная макака своих коллег по цеху всегда пригреет.
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25.06.2021 19:18 Ответить
Эй Зелень ! Это парашенское говно что ,твой кореш? Почему ты ему разрешаешь давать концерты в Украине?
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25.06.2021 19:18 Ответить
Куда черт Баканов смотрит?
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25.06.2021 19:24 Ответить
на концерт підоБасти
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26.06.2021 07:04 Ответить
И срать они на всех хотели...
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25.06.2021 19:26 Ответить
Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе, на разогреве сам Зеленский и "СН"
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25.06.2021 19:27 Ответить
Зесепары во власти начали активней продвигать русский мир
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25.06.2021 19:36 Ответить
В СБУ традиционно набирают разную сволочь. Что потом в Комсомольской правде рассказывают про бендеро-фашистов.
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25.06.2021 19:41 Ответить
Предлагаю скинуться нацженам по сотке, шоб они поставили редуты в аэропорту... Или какая щас там такса у них посветить рылом в новостях?
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25.06.2021 19:44 Ответить
Всё-таки пролез таракан.Пора бы уже начинать травить хлороформом.
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25.06.2021 19:52 Ответить
К реперу настоящая слава приходит только после того как его замочат на враждебной территории - как Biggie и Tupac
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25.06.2021 19:56 Ответить
или Пушкин. он был чернокожим, писал стихи, любил понтовую шикарную жизнь, трахал все что шевелится, и умер молодым в перестрелке. некоторым полезно почитать Пушкина, а не рэп )))
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25.06.2021 20:01 Ответить
І залишив дружині кількамільйонний картковий борг, який після смерті Пушкіна виплатив з особистих коштів цар Микола 1-й.
Зрештою, тоді ходили плітки, що цар "пользував" дружину поета у всє отвєрствія.
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27.06.2021 04:10 Ответить
И_Баста
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25.06.2021 20:00 Ответить
Закидают его тухлыми яйцами.
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25.06.2021 20:06 Ответить
Нет. К сожалению любителей этого ватника больше пришло на концерт(
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25.06.2021 20:11 Ответить
А почему эти шлеперы или реперы у нас выступают ? Шо своих мало? Пошерстите на вокзале!
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25.06.2021 20:08 Ответить
Печально смотреть на то быдло в очереди на концерт этого недоартиста. Ради фанерного выступления готовы Родину продать.
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25.06.2021 20:08 Ответить
На выходе поставить военкома и после концерта - в армию.
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25.06.2021 20:09 Ответить
Нахера такое говно в армии? Армия - тяжелая работа, там нужни професіонали
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26.06.2021 08:09 Ответить
Значить, в асєнізатори. Гамно чистить...

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 5437
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27.06.2021 04:15 Ответить
и главное - хватает наглости после крыма переться сюда как ни в чем не бывало!

ну, с*ка!
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25.06.2021 20:16 Ответить
У Зеленського вілла в окупованому Криму. Переоформлена згідно російського законодавства, а отже на російський паспорт, квартплата регулярно виплачується з рахунку в ;Сбєрбанкє;. Прокиньтеся, ми все просрали.
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25.06.2021 20:36 Ответить
"...Надеюсь, СБУ и пограничники проснутся наконец", - подчеркнул Ходза..."

Ні, не пробудяться до того часу поки люди самі одному або двом таким як баста не проломлять голови. Тоді кацапи самі не захочуть їхати в Україну.
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25.06.2021 20:19 Ответить
Надо этому певцу ртом сделать "теплую встречу"!!!!
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25.06.2021 20:30 Ответить
Ну и чо? Там же "наши люди". Правда Арсен.
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25.06.2021 20:47 Ответить
Огромна размерами страна Мордория, а они всё лезут и лезут в другие страны.
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25.06.2021 20:48 Ответить
Их в дверь, они в окно. Ну что ты будешь делать! Ни стыда, ни совести...
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25.06.2021 20:59 Ответить
для нынешнего зеленого цирка вполне приемлемо не пустить пару-тройку кацапских певцов ртом в Украину для пиара, мол, смотрите, мы ж типа "поЦреоты" и в этот же момент они пускают кацапское распиаренное туловище, какую-то *******, которая, скорее всего, имеет тесный личный контакт с зеленым главКлоуном (хз, мож они когда-то вместе на кремлевских "елках" выступали перед ботоксным ху@лом ...) Кстати, вот на видео, ЗЕленый скоморох, совсем юный, но уже готовый отдаться московскому ху@лу по первому требованию, с любой стороны .. https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 ЗЕленский готов отдаться ху@лу за долги
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25.06.2021 21:08 Ответить
кто ещё слушает это унылое мордорское говно ?
от их рэпа - трупами смердит
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25.06.2021 21:09 Ответить
А гірше всього цього те, що на його концерти у нас підуть... І угадайте за кого голосувала більшість фанатів цього... "співака"?
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25.06.2021 21:16 Ответить
Он не выступит. Цинизм в том, что его под праздник Независимости пригласили. Как символ, что Украина снова под рашким ярмом и они тут рУлят ... а зеля в косоворотой вышиванке им х**м на рояле подыгрывает... Он не выступит. Люди этого не допустят.
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26.06.2021 00:09 Ответить
*****
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26.06.2021 00:32 Ответить
Можно много рассуждать о плохой власти, но... разве российский рэп не слушает большинство молодежи в Украине? Разве у нас проводится какая-то работа в направлении оторвать эту молодежь от российской уголовной романтики? Не ругаться россифским матом? не говорить российским жаргоном? Вот и имеем то, что имеем.
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26.06.2021 00:40 Ответить
Мовою окупанта лаяти окупантоязичіє? Це треш...
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27.06.2021 04:19 Ответить
Гнать нах!
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26.06.2021 01:23 Ответить
Клоунское СБУ нужно пересажать по тюрьмам за гос. измену!
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26.06.2021 01:28 Ответить
До концерту Басти у Києві, для якого Крим - це росія, лишається пару годин.
Якщо він відбудеться, то цим самим СБУ, ДПС, мінкульт продемонструють СВОЮ неповагу до територіальної цілісності України та неспроможність виконати Закон.
Такі дії влади наражають країну на повну ганьбу 😡
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26.06.2021 08:10 Ответить
Как они не боятся ехать в Украину?Ведь может произойти все,что угодно на концерте.Взрыв,теракт и так далее.Лучше бы не ехали!!!
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26.06.2021 10:58 Ответить
Взагалі то ,вояж по землям України цього і інших йому подібних "реп-музикантів" (?) є підозрілою провокаційнрю діяльністю. Що воно там співає, які слова мовить, що за кагал збирається? Без вибачення і без поняття скоєного....беруть і запускають чергове лавйно. Вони ще б сюли Михалкова з Жириновським запросили ведучими концертів. Моральні Уроди- іншої харвктеристики особам не можу дати.
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26.06.2021 11:22 Ответить
Якби жив у Києві, провів би флешмоб, - на вході до зали всим, хто заходить, видавав би надруковані залізничні квитки з написом "чумайдан-вакзал-рабсія".

Російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить із концертами в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 2487
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27.06.2021 04:28 Ответить
 
 