Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе

Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выступит с концертами в Киеве и Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке блогер Антон Ходза.

Он отметил: "25 и 26 июня в Киеве (Stereo plaza) запланирован концерт Василия Вакуленко "Басты". 27 июня Баста будет в Одессе. СБУ и пограничная служба пока не имеют никаких претензий к российскому реперу.

Несмотря на то, что он:

- Давал концерты в оккупированном Крыму

- Снимался в оккупированном Крыму в российском фильме в образе офицера армии оккупантов

- Выбирал лучшую песню о Крымском мосту

- Ну и в целом является типичным представителем российского шоу-бизнеса со всеми присущими этой категории признаками

- А в России сейчас свирепствует штамм Дельта. Оттуда вообще никого пускать нельзя".

"Таким образом он явно представляет угрозу для национальной безопасности. И не имеет права свободно кататься в Украине, когда ему заблагорассудится. Так должно быть. Надеюсь, СБУ и пограничники проснутся наконец", - подчеркнул Ходза.

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