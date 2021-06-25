Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе
Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выступит с концертами в Киеве и Одессе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке блогер Антон Ходза.
Он отметил: "25 и 26 июня в Киеве (Stereo plaza) запланирован концерт Василия Вакуленко "Басты". 27 июня Баста будет в Одессе. СБУ и пограничная служба пока не имеют никаких претензий к российскому реперу.
Несмотря на то, что он:
- Давал концерты в оккупированном Крыму
- Снимался в оккупированном Крыму в российском фильме в образе офицера армии оккупантов
- Выбирал лучшую песню о Крымском мосту
- Ну и в целом является типичным представителем российского шоу-бизнеса со всеми присущими этой категории признаками
- А в России сейчас свирепствует штамм Дельта. Оттуда вообще никого пускать нельзя".
"Таким образом он явно представляет угрозу для национальной безопасности. И не имеет права свободно кататься в Украине, когда ему заблагорассудится. Так должно быть. Надеюсь, СБУ и пограничники проснутся наконец", - подчеркнул Ходза.
Пожалуйста, подождите...
Чому би й Зєлі не зробити ******** "наролдним"?
ту, где индейца зовут мигелем,
Лобода уже знает!
Два стримера пришли и ... ушли.
Його ж рік лайном поливали що він все видумав.
Щось не чути)
А вуголь хоть актівірованим був?
Нафіга нам така пропаганда ...
Вот где корень зла.
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец
Государственный Телеканал Дом, который стоит налогоплательщикам Украины порядка 1 млн ₴ в день, считает, что в Украине есть дороги федерального значения. Повторяю по буквам ф-е-д-е-р-а-л-ь-н-о-г-о. Ребятки, вы опять страну попутали. Федеральные дороги только в федерации. Российской Федерации. P.S. Уже исправили ошибку. Федерального на государственного. Но историю исправлений не зачистишь. Любители «какая разница» не поймут, в какой стране живут. Извинений, я так понимаю, не будет?
Ну-Ну...
Зрештою, тоді ходили плітки, що цар "пользував" дружину поета у всє отвєрствія.
ну, с*ка!
Ні, не пробудяться до того часу поки люди самі одному або двом таким як баста не проломлять голови. Тоді кацапи самі не захочуть їхати в Україну.
от их рэпа - трупами смердит
Якщо він відбудеться, то цим самим СБУ, ДПС, мінкульт продемонструють СВОЮ неповагу до територіальної цілісності України та неспроможність виконати Закон.
Такі дії влади наражають країну на повну ганьбу 😡