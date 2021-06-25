"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко
Политическая партия "Слуга народа" планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов.
Об этом сообщил председатель политсилы Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах - а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского", - сказал Корниенко.
По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме вместе будут депутаты со всей Украины - от больших городов до маленьких громад.
Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.
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Для этого бандюк тищенко лично прилетал
Може досить терпіти зелене безглуздя.
Половину бюджету ми запозичуємо - живемо в борг.
Давайте вже просинатись від тих відосиків.
(хоча з членами клубу "Аллах Бабах" потім теж доведеться щось вирішувати... це класичний випадок крокодила, який зжер ворога - при цьому він жодного разу не стає приятелем)
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живёт народ
(пять покрошены, две так брошены)
А я казав би всю ту тусовку акуратно переправити за східний кордон. І добре пильнувати прикордонникам, щоб назад ніхто не вернувся. Хай би голова боліла у тих, хто за східним кордоном.
...
Агентство национальной безопасности (АНБ) предупредило государственный департамент США о высоком уровне возможности компрометации систем специальной государственной связи Украины. Доклад 9 страниц, подробности нам неизвестны.
О том ,как в высших кабинетах зеляди и ерьмаки сливают ***** гостайну