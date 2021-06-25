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Форум (177) Слуга народа (2620) Корниенко (657)

"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко

Политическая партия "Слуга народа" планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов.

Об этом сообщил председатель политсилы Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах - а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского", - сказал Корниенко.

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По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме вместе будут депутаты со всей Украины - от больших городов до маленьких громад.

Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.
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Топ комментарии
+13
Коли воно працювати почне ?
Може досить терпіти зелене безглуздя.
Половину бюджету ми запозичуємо - живемо в борг.
Давайте вже просинатись від тих відосиків.
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25.06.2021 19:10
+10
стесняюсь спросить - за чей счет банкет? ))))
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25.06.2021 19:20
+8
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3042
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25.06.2021 19:16
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Правила форума Совет форумчан
Съезд большевиков.
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25.06.2021 19:09 Ответить
Корниенко скажу большую тайну вы собираться будете на поминки Вовы???!!
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25.06.2021 19:10 Ответить
Им есть что обсудить. Вернее поделить. Например поделить бабло за объединение с опзж в Закарпатье, и за продажу бюджетного комитета родственнику медведчука.
Для этого бандюк тищенко лично прилетал
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25.06.2021 19:14 Ответить
Коли воно працювати почне ?
Може досить терпіти зелене безглуздя.
Половину бюджету ми запозичуємо - живемо в борг.
Давайте вже просинатись від тих відосиків.
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25.06.2021 19:10 Ответить
Хто почне? Інфантильний олігофрен? Котрий заперечував вагнерівців, а потім виявляється, що він сам і був інформатором, що злив всю інформацію? Котрий обіцяв зарплату в 4000 тис. доларів? Котрий на найвищій державній посаді займається посадкою дерев? 73% телепнів повинні відмовитися від свого виборчого права і дати, нарешті, країні шанс розвиватися. Інакше країні кінець
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25.06.2021 19:37 Ответить
и зачем, и кому этот форум нужен?
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25.06.2021 19:12 Ответить
в трускавце?
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25.06.2021 19:15 Ответить
Игиловцы могут быть бесконечно полезны для Украины на этом масштабном шабаше зелевласти.
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25.06.2021 19:16 Ответить
Буде ґепічний жабогадюкінг 💥💥💥
(хоча з членами клубу "Аллах Бабах" потім теж доведеться щось вирішувати... це класичний випадок крокодила, який зжер ворога - при цьому він жодного разу не стає приятелем)
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25.06.2021 20:15 Ответить
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3042
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25.06.2021 19:16 Ответить
Офигеть, это же сколько 7 тысяч депутатов по всей стране мародерят денег? Кого вы понавыбирали зебилы... Уже даже деньги на питание армии разворовывают
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25.06.2021 19:17 Ответить
Писец, им деньги некуда девать? Соберите всех онлайн видеоконференцей, так же больше шансов, что ваш недопрезедент не облажается. Про корону уже молчу. Ах надо распилить бабулеты, ну если так то конечно, потому что а шож
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25.06.2021 19:17 Ответить
Зеленин и его бревна. Лично мне не ясен один вопрос...после изгнания слуги урода насколько уменьшится территория Украиньі?
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25.06.2021 19:17 Ответить
стесняюсь спросить - за чей счет банкет? ))))
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25.06.2021 19:20 Ответить
Слушне запитання ))))) якраз сиджу за компом, їм піццу - і одразу думка "це ж скільки піцци на тому бенкеті один Сцивохо зжере"...
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1151
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25.06.2021 19:26 Ответить
За счет уставших от войны
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25.06.2021 20:25 Ответить
если б ...а то за наш с Вами... уставших от беспредела и брехни...
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25.06.2021 20:28 Ответить
Есть разница: нам это наказание, а им это лекарство. Правда не знаю когда подействует.
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25.06.2021 20:36 Ответить
Сегодня "слуга народа" звучит как издевательство .
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25.06.2021 19:26 Ответить
я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живёт народ
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25.06.2021 20:09 Ответить
за наши бабки зебилы будут зализывать анус моники
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25.06.2021 19:31 Ответить
Який вдалий момент!...
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25.06.2021 19:38 Ответить
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7541
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25.06.2021 19:42 Ответить
якась не здорова пристрасть до великих масовок. скромніше треба, країна і так останній хрін без солі доїдає.
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25.06.2021 19:46 Ответить
И суп из семи з@луп
(пять покрошены, две так брошены)
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25.06.2021 20:18 Ответить
є таке.
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25.06.2021 20:21 Ответить
Суета суёт…вся это бодяга - не более чем попытка спасти уклониста зеленского. Мол держись, все путем, а твое будущее чисто как первый июньский снег. Напрасно, зебилы. Хотите уклониста успокоить, насыпьте ему дорожку тз валерианы. Авось поможет
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25.06.2021 19:52 Ответить
Уникальный случай! В одном месте соберётся Зеленский и ещё 7 000 мудаков!"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8408
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25.06.2021 19:54 Ответить
И не нужно будет отлавливать.
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25.06.2021 20:01 Ответить
Ідеальний варіянт - Косоворотько, 7.000 мудил і одна вакуумна бімба 💣💥
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25.06.2021 20:07 Ответить
Что за жестокость? Будьте гуманны по отношению к животным и умственно недоразвитым в своём развитии.
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25.06.2021 20:35 Ответить
накрыть всю шоблу одним моментом! И тех кто на похороны придет... потом выборы )
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25.06.2021 21:01 Ответить
Який Ви сердитий, вужос!
А я казав би всю ту тусовку акуратно переправити за східний кордон. І добре пильнувати прикордонникам, щоб назад ніхто не вернувся. Хай би голова боліла у тих, хто за східним кордоном.
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25.06.2021 22:04 Ответить
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1409
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25.06.2021 19:55 Ответить
"Слуга народа" планирует проведение масштабного форума осенью с участием Зеленского и 7 тыс. местных депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4859

...
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25.06.2021 20:18 Ответить
Бабло з пенсійного фонду візьмуть?
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25.06.2021 20:38 Ответить
***, полиция в шоке, где ж взять столько автозаков, чтобы всю эту зебилотину арестовать на месте и отправить в сизо!
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25.06.2021 20:55 Ответить
А барашки об этой счасливой новости уже знают?
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25.06.2021 20:56 Ответить
‎25.‎06.‎2021

Агентство национальной безопасности (АНБ) предупредило государственный департамент США о высоком уровне возможности компрометации систем специальной государственной связи Украины. Доклад 9 страниц, подробности нам неизвестны.
О том ,как в высших кабинетах зеляди и ерьмаки сливают ***** гостайну
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25.06.2021 20:58 Ответить
...а говорят денег нет на пенсии...
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25.06.2021 22:13 Ответить
вже на другий термін хочуть переобратися, а хто ж не хоче..)
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25.06.2021 22:54 Ответить
Озиму коноплю будуть засівати???
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26.06.2021 00:19 Ответить
сколько убдюдков соберётся в одном месте ...
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26.06.2021 02:06 Ответить
 
 