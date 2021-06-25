Меркель "немного грустно", что партнеры по ЕС не поддержали идею саммита с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, зачем предложила лидерам ЕС провести саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Меркель отстаивает позицию, что ЕС должен говорить с Путиным как структура, это будет более эффективно. Лично она убеждена, что лучше иметь "общий канал всех государств-членов и наших учреждений, Европейской комиссии и председательства Совета с Россией, чем если каждая страна делает это отдельно или если многие страны делают это отдельно". В таком случае, по ее мнению, будет представлена ​​единая позиция в отношениях с Россией. Определение формата диалога с Россией и условия для него Меркель видит как "дальнейшее развитие после 2014 года".

По словам канцлера ФРГ, ей "немного грустно" из-за того, что предложение не было поддержано. Одной из причин она видит то, что партнеры в ЕС не имеют достаточно доверия, чтобы осознавать, что могут встретиться с Путиным "с уверенностью и четкостью".

Бесспорным, отметила Меркель, является то, что российский президент - не простой партнер, но и страны ЕС вряд ли готовы к дружеской беседе с Москвой, ведь практически все они столкнулись с попытками влияния, гибридного информационного воздействия, дезинформации и тому подобное.

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"Но все равно можно разговаривать в рабочем порядке, я вынуждена это делать вместе с Эмманюэлем Макроном в нормандском формате; иначе мы дальше не продвинемся ", - сказала Меркель, добавив, что будет продолжать убеждать коллег по ЕС.

Канцлер сослалась на недавнюю встречу с Путиным американского президента Джо Байдена. "Учитывая это я считаю, что имело бы смысл найти форматы, в которых Европейский Союз также разговаривал бы с Россией", - заявила Меркель, добавив, что "знакома с резолюцией 2014 года".

Она не считает, что переговоры с Путиным следует рассматривать как некую "форму вознаграждения". Она вспомнила времена "холодной войны", когда в сложных условиях всегда существовали каналы переговоров с Москвой.

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Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.