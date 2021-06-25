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Меркель (2090) путин (30474) Евросоюз (16683)

Меркель "немного грустно", что партнеры по ЕС не поддержали идею саммита с Путиным

Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, зачем предложила лидерам ЕС провести саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Меркель отстаивает позицию, что ЕС должен говорить с Путиным как структура, это будет более эффективно. Лично она убеждена, что лучше иметь "общий канал всех государств-членов и наших учреждений, Европейской комиссии и председательства Совета с Россией, чем если каждая страна делает это отдельно или если многие страны делают это отдельно". В таком случае, по ее мнению, будет представлена ​​единая позиция в отношениях с Россией. Определение формата диалога с Россией и условия для него Меркель видит как "дальнейшее развитие после 2014 года".

По словам канцлера ФРГ, ей "немного грустно" из-за того, что предложение не было поддержано. Одной из причин она видит то, что партнеры в ЕС не имеют достаточно доверия, чтобы осознавать, что могут встретиться с Путиным "с уверенностью и четкостью".

Бесспорным, отметила Меркель, является то, что российский президент - не простой партнер, но и страны ЕС вряд ли готовы к дружеской беседе с Москвой, ведь практически все они столкнулись с попытками влияния, гибридного информационного воздействия, дезинформации и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского

"Но все равно можно разговаривать в рабочем порядке, я вынуждена это делать вместе с Эмманюэлем Макроном в нормандском формате; иначе мы дальше не продвинемся ", - сказала Меркель, добавив, что будет продолжать убеждать коллег по ЕС.

Канцлер сослалась на недавнюю встречу с Путиным американского президента Джо Байдена. "Учитывая это я считаю, что имело бы смысл найти форматы, в которых Европейский Союз также разговаривал бы с Россией", - заявила Меркель, добавив, что "знакома с резолюцией 2014 года".

Она не считает, что переговоры с Путиным следует рассматривать как некую "форму вознаграждения". Она вспомнила времена "холодной войны", когда в сложных условиях всегда существовали каналы переговоров с Москвой.

Читайте: Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.

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Топ комментарии
+76
Cкоро в "Газпроме" повеселится
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25.06.2021 20:18
+57
Ох и падла, до чего абсолютно лишённое совести, подлое, аморальное животное!
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25.06.2021 20:18
+52
стара гебешна *****... як ти вже задрала, продажна клуша(
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25.06.2021 20:20
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Падло двултч
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26.06.2021 03:57 Ответить
А, уж как нам грустно от такого двуличия!
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26.06.2021 07:14 Ответить
Может гражданам Германии на следующих выборах достанет ума отправить прокасабскую Меркель, вместе с её партией Christlich Demokratische Union Deutschlands, на свалку эволюции. Договоры они точат, видишь ли, с массовыми убийцами людей и параноидальными маньяками.
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26.06.2021 07:21 Ответить
Меркель "трохи сумно", що партнери по ЄС не підтримали ідею саміту з Путіним - Цензор.НЕТ 4330
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26.06.2021 08:33 Ответить
В чём Меркель уж точно убеждена, так это в том, что её правление заканчивается и она старается как можно больше прогнуться перед Путиным - смотришь Путин соизволит взять Меркель на работу - Меркель будет газовую трубу охранять.
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26.06.2021 08:45 Ответить
Шрёдер уже побежал за цветами.
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26.06.2021 08:46 Ответить
Короче лидеры ЕС послали на фуй Меркель вместе с Макроном и пуТлером.
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26.06.2021 09:10 Ответить
Стара маразматична фюрерша, в голові якої повний триндець.
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26.06.2021 09:27 Ответить
Бабуся Анжела на пенсію від Газпрому вже заробила
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26.06.2021 09:36 Ответить
ничё бабка не горюй, на пенсии будешь со шрёдером наблюдать в совете пердёжпрома, там вся шваль кодлится с лапенами и прочили продажными шкурами)))
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26.06.2021 15:27 Ответить
«Так грустно, что хочется курить». (с)
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26.06.2021 11:09 Ответить
Не о чем разговаривать с фашистами!Только сильный и стальной кулак по лицу путлера!
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26.06.2021 11:20 Ответить
Бабо , їдіть вже на пенсію і пи..уйте жити до ху.йла .
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26.06.2021 11:24 Ответить
В кожного е своя ціна
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26.06.2021 11:25 Ответить
Просто у дедушки есть компромат на бабушку...
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26.06.2021 11:40 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1408544411865260035 11 ч

Макрон обвиняет лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в «русофобии»
А ведь всего то ощутил на своей шкуре "желтые жилеты".
Ему даже метр Франции еще "градами" не накрывали.
Слизняк.
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26.06.2021 12:21 Ответить
старой проститутке стало грустно, что путинососов мало.
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26.06.2021 12:24 Ответить
Меркель "трохи сумно", що партнери по ЄС не підтримали ідею саміту з Путіним - Цензор.НЕТ 540
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26.06.2021 12:34 Ответить
Погрустим?
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26.06.2021 12:44 Ответить
в канцтаборі їй було б веселіше за адольфа мабуть.....
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26.06.2021 13:05 Ответить
Лично она убеждена, что лучше иметь "общий анал всех государств-членов и наших учреждений, Европейской комиссии и председательства Совета с Россией-
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26.06.2021 13:10 Ответить
курва всех курв стерва
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26.06.2021 13:19 Ответить
Для цієї відьми в "газпромі" уже місце пригріте
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26.06.2021 13:19 Ответить
З історії знаємо про колаборантів Франції і про німецьку любов до таємних пактів з московитами. Невже все повторюється?
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26.06.2021 14:02 Ответить
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