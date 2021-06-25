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Новости Коронавирус и карантин
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Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав

Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма

Все вакцины от коронавируса, которые одобрены международными регуляторами, одинаково эффективны против нового штамма "Дельта".

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, показатели эффективности вакцин от коронавируса отличаются в зависимости от типа препарата. Однако опубликованные данные позволяют сделать вывод, что они способны противостоять штамму "Дельта".

"Наблюдается незначительное снижение эффективности, но оно находится в пределах 5-6% от заявленной эффективности вакцины", - уточнил он. Кузин отметил, что если вакцина эффективна против обычного коронавируса на 95%, то по отношению к штамму "Дельта" это показатель будет около 90%.

"Не менее важно то, что любая вакцина которая есть на рынке, в том числе и украинском, снижает не только риск заболеть, но и риски госпитализации и смерти, вследствие заболевания коронавирусной инфекцией", - добавил главный санврач.

Также читайте: В Украине могут начать COVID-вакцинацию несовершеннолетних: "дельта"-штамм может быстро поражать молодежь, - Минздрав

Он подчеркнул, что на сегодняшний день вакцинация - единственный путь побороть коронавирусную болезнь и обезопасить себя от этой инфекции.

Кузин добавил, что особенность штамма "Дельта" заключается в его способности быстро передаваться от человека к человеку. "И вызывает большое количество случаев, требующих интенсивной терапии и реанимационных мероприятий", - уточнил он, напомнив, что в Украине выявили два случая заражения штаммом "Дельта".

Также читайте: Осенью Украину ждет новая волна коронавируса. Надеемся, что она будет минимальной, - главный санврач Кузин

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Топ комментарии
+3
Тебе не надо. Ты и так уколотый. В головной мозг прививкой от интеллекта.
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25.06.2021 21:12
+2
Надо колоться...и часто...😁 только вакцина спасет...
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25.06.2021 21:07
+1
Особенно китайский Синовак, который вобще незнамо против чего эффективен.
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25.06.2021 20:44
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Особенно китайский Синовак, который вобще незнамо против чего эффективен.
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25.06.2021 20:44 Ответить
Он не против...он за...
Он очень эффективен при наполнении офшорных счетов зеленого стада...
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25.06.2021 20:47 Ответить
Ага...180 дней...а потом как наркоманы еще один укольчик...
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25.06.2021 20:46 Ответить
Есть прекрасная альтернатива - гроб или искуственные почки.
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25.06.2021 20:49 Ответить
Слузи о страшном вирусе сильно преувеличены...
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25.06.2021 20:52 Ответить
Рост смертности на 80% в течении предыдущих нескольких месяцев - это не слухи.
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25.06.2021 20:54 Ответить
Рост по отношении к чему???
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25.06.2021 20:55 Ответить
В Киеве в апреле смертность выросла на 81% по сравнению с 5-летней средней.
Далее идет Киевская область +65%, Хмельницкая область +60%, Харьковская и Одесская обл +59%



А так да - дураков еще много. Не очень пока и заметно. Просто слухи.
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25.06.2021 21:06 Ответить
Надо колоться...и часто...😁 только вакцина спасет...
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25.06.2021 21:07 Ответить
Тебе не надо. Ты и так уколотый. В головной мозг прививкой от интеллекта.
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25.06.2021 21:12 Ответить
Разумеется мне не надо...я же не идиот...
А ты колись...тебе надо...всем идиотам надо...
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25.06.2021 21:13 Ответить
Внутренний мир душевнобольного настолько сложен что он всех вокруг идиотами считает. Тебе бы к доктору пока не поздно. Похоже что в твоем случае прививкой не обойдешься. Лоботомия тебе нужна и полная дезинфекция черепной коробки.
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25.06.2021 21:27 Ответить
Ты колись болезный...колись...и тебе обязательно полегчает...
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25.06.2021 21:40 Ответить
Не забудь свою самочку чем-нибудь угостить. Я тебе столько комментов отсыпал что должно хватить. Будь здоров, ничем не колись, тебе действительно это не надо.
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25.06.2021 21:46 Ответить
А у тебя идиоиа есть самочка?? Ты животное?? Да уж...сочувствую...но помочь ничем не могу...
Так что колись...может подохнешь поскорее...очистмшь Землю..
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25.06.2021 22:03 Ответить
Ну вот тебе еще коммент, мне не жалко. И запомни что у такого животного как ты может быть только самочка. Не будь животным и к тебе потянутся нормальные девушки. Может даже рукоблудить перед компом перестанешь.
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25.06.2021 22:17 Ответить
Дурашка...это ты животное..на котором ставят опыты...
В мне эта говновакцина не нужна...ни какая...
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25.06.2021 22:20 Ответить
идиот ты герхард, ну или пропагандон продажный
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25.06.2021 23:37 Ответить
брехунів-дурантинофілів не переспорити.

і не переконати. Аргументи на ЗУМИСНУ брехню не діють.
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27.06.2021 11:40 Ответить
Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав - Цензор.НЕТ 5358
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25.06.2021 21:07 Ответить
Жуть какая....мы все умрем...😁
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25.06.2021 21:08 Ответить
Привет от Горького Лука.
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25.06.2021 23:29 Ответить
Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ - Цензор.НЕТ 5677Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ - Цензор.НЕТ 7334
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27.06.2021 11:43 Ответить
...давно не пи..див віртуально
Прівєт із ФСБ
(конторкі пішущіх"на Украину"-
і ето надо нам ісправіть!)
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27.06.2021 11:48 Ответить
Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав

Как тут не верить специалистам в своем деле!
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25.06.2021 20:50 Ответить
Спутнік 5 точно говно,роксолана "ольгинская"
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27.06.2021 11:45 Ответить
Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав

Как тут не верить специалистам в своем деле!
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25.06.2021 20:51 Ответить
Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба
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25.06.2021 20:55 Ответить
ці примати безхвості такі смішні !
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25.06.2021 20:58 Ответить
кузин, где галубовская?
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25.06.2021 23:35 Ответить
хоча би навчіться брехати однаково,уйо..ки з МОЗ!

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https://www.facebook.com/radutskyy/posts/352648179717780?__cft__[0]=AZUIZGrtsfZyHsr7lKIeLY4bQc8VYhtnrmtyqBiSKhqh2jKX-cKOAQOUR-H-4**********************************************************************************-m_hPsetH&__tn__=%2CO%2CP-R 5 дн. ·

Спільно з МОЗ починаємо готуватися до боротьби з «дельта-штамом» коронавірусу.

ВООЗ зафіксувала випадки зараження «індійським» («Дельта») штамом вже у 92 країнах світу. Зокрема, попри вакцинацію більшості населення, погіршується епідеміологічна ситуація у Великій Британії. За підрахунками інфекціоністів, 96% усіх нових випадків коронавірусу - це саме «індійський» штам. Спалах хвороби призупинив плани щодо зняття карантинних обмежень у королівстві. В сусідній Росії в середньому за добу помирає понад 500 людей - більшість смертей спричиняє саме «Дельта». Навіть офіційна влада визнає, що російська вакцина Sputnik V виявилась неефективною проти нової мутації (це ще раз доводить, що наше рішення її не закупати було абсолютно вірним, ми б просто марно витратили кошти).

Є ризик, що згодом хвиля дійде і до України.

За даними Public Health England, «дельта-штам» у 1,6 рази агресивніший, ніж вже добре нам відомі, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше - до реанімації. Для початку спалаху в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.

В Україні наразі ще немає технічної можливості самостійно виявляти «індійський» штам. Нещодавно МОЗ направив до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні одразу визначати штам «Дельта».
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27.06.2021 18:43 Ответить
 
 