Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав
Все вакцины от коронавируса, которые одобрены международными регуляторами, одинаково эффективны против нового штамма "Дельта".
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам чиновника, показатели эффективности вакцин от коронавируса отличаются в зависимости от типа препарата. Однако опубликованные данные позволяют сделать вывод, что они способны противостоять штамму "Дельта".
"Наблюдается незначительное снижение эффективности, но оно находится в пределах 5-6% от заявленной эффективности вакцины", - уточнил он. Кузин отметил, что если вакцина эффективна против обычного коронавируса на 95%, то по отношению к штамму "Дельта" это показатель будет около 90%.
"Не менее важно то, что любая вакцина которая есть на рынке, в том числе и украинском, снижает не только риск заболеть, но и риски госпитализации и смерти, вследствие заболевания коронавирусной инфекцией", - добавил главный санврач.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день вакцинация - единственный путь побороть коронавирусную болезнь и обезопасить себя от этой инфекции.
Кузин добавил, что особенность штамма "Дельта" заключается в его способности быстро передаваться от человека к человеку. "И вызывает большое количество случаев, требующих интенсивной терапии и реанимационных мероприятий", - уточнил он, напомнив, что в Украине выявили два случая заражения штаммом "Дельта".
Пожалуйста, подождите...
Он очень эффективен при наполнении офшорных счетов зеленого стада...
Далее идет Киевская область +65%, Хмельницкая область +60%, Харьковская и Одесская обл +59%
А так да - дураков еще много. Не очень пока и заметно. Просто слухи.
А ты колись...тебе надо...всем идиотам надо...
Так что колись...может подохнешь поскорее...очистмшь Землю..
В мне эта говновакцина не нужна...ни какая...
і не переконати. Аргументи на ЗУМИСНУ брехню не діють.
Прівєт із ФСБ
(конторкі пішущіх"на Украину"-
і ето надо нам ісправіть!)
Как тут не верить специалистам в своем деле!
Как тут не верить специалистам в своем деле!
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Спільно з МОЗ починаємо готуватися до боротьби з «дельта-штамом» коронавірусу.
ВООЗ зафіксувала випадки зараження «індійським» («Дельта») штамом вже у 92 країнах світу. Зокрема, попри вакцинацію більшості населення, погіршується епідеміологічна ситуація у Великій Британії. За підрахунками інфекціоністів, 96% усіх нових випадків коронавірусу - це саме «індійський» штам. Спалах хвороби призупинив плани щодо зняття карантинних обмежень у королівстві. В сусідній Росії в середньому за добу помирає понад 500 людей - більшість смертей спричиняє саме «Дельта». Навіть офіційна влада визнає, що російська вакцина Sputnik V виявилась неефективною проти нової мутації (це ще раз доводить, що наше рішення її не закупати було абсолютно вірним, ми б просто марно витратили кошти).
Є ризик, що згодом хвиля дійде і до України.
За даними Public Health England, «дельта-штам» у 1,6 рази агресивніший, ніж вже добре нам відомі, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше - до реанімації. Для початку спалаху в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.
В Україні наразі ще немає технічної можливості самостійно виявляти «індійський» штам. Нещодавно МОЗ направив до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні одразу визначати штам «Дельта».