Хакер из Украины Колпаков приговорен к 7 годам заключения в США

Хакер с украинским гражданством Андрей Колпаков приговорен в США к семи годам тюремного заключения за участие в киберпреступной группировке, которая похитила данные миллионов кредитных и дебетовых карт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки" .

Также 33-летнего Колпакова обязали выплатить 2,5 млн долларов для возмещения нанесенного ущерба.

Как говорится в пресс-релизе Минюста США, хакер признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту - в сговоре с целью компьютерного взлома.

Отмечается, что Колпакова с двумя другими украинцами, обвиненными в участии в деятельности хакерской группы FIN7, арестовали в августе 2018 года. В 2019-м году другой гражданин Украины, участник этой же группировки Федор Гладырь в федеральном суде в американском Сиэтле признал себя виновным по обвинениям в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений.

По данным американских правоохранителей, Колпаков осуществлял координацию других хакеров.

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Группировка FIN7 использовала электронные письма, которые казались настоящими, и повторные звонки, чтобы обманывать работников отелей, казино и ресторанов. Как только жертва открывала приложения к письмам, FIN7 применяло вредоносное программное обеспечение, чтобы получить доступ к финансовой информации, которая после этого продавалась или использоваласьдругим противозаконным способом.

"В одних только США FIN7 получили доступ к компьютерным сетям бизнесов во всех 50 штатах и округе Колумбия, похитив более 20 млн записей по карточкам пользователей из более 6 500 терминалов торговых точек более 3 600 отдельных бизнесов. По данным судебных документов, жертвы понесли чрезвычайные убытки, по некоторым оценкам, более чем на 1 млрд долларов", - отмечает Минюст США.

Адвокат Колпакова заявил, что его подзащитный, который уже три года провел под стражей после задержания в Испании в 2018 году, планирует вернуться в Украину после отбытия срока наказания. В настоящее время он находится под стражей в штате Вашингтон.

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