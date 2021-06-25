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киберпреступление (762) США (24808) украинцы (3783) хакер (1171)

Хакер из Украины Колпаков приговорен к 7 годам заключения в США

Хакер из Украины Колпаков приговорен к 7 годам заключения в США

Хакер с украинским гражданством Андрей Колпаков приговорен в США к семи годам тюремного заключения за участие в киберпреступной группировке, которая похитила данные миллионов кредитных и дебетовых карт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки" .

Также 33-летнего Колпакова обязали выплатить 2,5 млн долларов для возмещения нанесенного ущерба.

Как говорится в пресс-релизе Минюста США, хакер признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту - в сговоре с целью компьютерного взлома.

Отмечается, что Колпакова с двумя другими украинцами, обвиненными в участии в деятельности хакерской группы FIN7, арестовали в августе 2018 года. В 2019-м году другой гражданин Украины, участник этой же группировки Федор Гладырь в федеральном суде в американском Сиэтле признал себя виновным по обвинениям в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений.

По данным американских правоохранителей, Колпаков осуществлял координацию других хакеров.

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Группировка FIN7 использовала электронные письма, которые казались настоящими, и повторные звонки, чтобы обманывать работников отелей, казино и ресторанов. Как только жертва открывала приложения к письмам, FIN7 применяло вредоносное программное обеспечение, чтобы получить доступ к финансовой информации, которая после этого продавалась или использоваласьдругим противозаконным способом.

"В одних только США FIN7 получили доступ к компьютерным сетям бизнесов во всех 50 штатах и округе Колумбия, похитив более 20 млн записей по карточкам пользователей из более 6 500 терминалов торговых точек более 3 600 отдельных бизнесов. По данным судебных документов, жертвы понесли чрезвычайные убытки, по некоторым оценкам, более чем на 1 млрд долларов", - отмечает Минюст США.

Адвокат Колпакова заявил, что его подзащитный, который уже три года провел под стражей после задержания в Испании в 2018 году, планирует вернуться в Украину после отбытия срока наказания. В настоящее время он находится под стражей в штате Вашингтон.

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Топ комментарии
+3
Заходит Колпаков в тюремную камеру ,а там сидит огромный жирный негр килограмм 150 . Негр спрашивает у Колпакова - ты кем хочешь быть мамой или папой ? Чего ? - переспрашивает Колпаков в ответ . Негр злобно ты што , маза фака, не понял , я тебя спрашиваю кем ты хочешь быть - мамой или папой ?.. Колпаков отвечает , Ну .. давай я буду папой . Тогда негр расстегивает ширинку и отвечает ну давай иди сюда папа , будешь сосать мамин пуй .
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25.06.2021 21:40
+2
В продолжение темы добавлю следующее.
Будьте бдительны при открытии документов пришедших на E-Mail.

Набирает популярность новый вид "Фишинга" (Phishing - попасться на удочку).

Вам на E-Mail приходит важный документ, например, счёт за покупку или услугу. Но он, видите-ли, защищён паролем.
Вы думаете, наверное, новое правило защиты придумал ваш сервис электронной почты - для важных документов. Вы вводите "логин" и "пароль" и... - это ошибка. Ваши секретные данные приземляются в карман мошенников.
E-Mail сервисы не защищают дополнительно отдельные документы или письма. Будьте бдительны. Советуйтесь с опытными пользователями.
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25.06.2021 21:41
+2
Был Андрей колпаков а теперь будет Андриана наколпаченная, будет фаерволы нигерам на членах обходить.
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25.06.2021 21:41
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Правила форума Совет форумчан
Особой квалификации для тупого фишинга и социальной инженерии не требуется.
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25.06.2021 21:31 Ответить
Характерна риса українців любов до творчості та вміння нестандартно вирішувати ситуації. Це вам не тупі англо-сакси.
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25.06.2021 21:56 Ответить
Тепер українець з абсолютно українським прізвищем Колпаков буде під надійним колпаком.
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25.06.2021 22:43 Ответить
Чому ми вумні (аж страшно), а вони багаті?
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25.06.2021 23:24 Ответить
Заходит Колпаков в тюремную камеру ,а там сидит огромный жирный негр килограмм 150 . Негр спрашивает у Колпакова - ты кем хочешь быть мамой или папой ? Чего ? - переспрашивает Колпаков в ответ . Негр злобно ты што , маза фака, не понял , я тебя спрашиваю кем ты хочешь быть - мамой или папой ?.. Колпаков отвечает , Ну .. давай я буду папой . Тогда негр расстегивает ширинку и отвечает ну давай иди сюда папа , будешь сосать мамин пуй .
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25.06.2021 21:40 Ответить
Кто ему доктор
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25.06.2021 21:41 Ответить
Хакер из Украины Колпаков приговорен к 7 годам заключения в США - Цензор.НЕТ 4824
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25.06.2021 22:44 Ответить
В продолжение темы добавлю следующее.
Будьте бдительны при открытии документов пришедших на E-Mail.

Набирает популярность новый вид "Фишинга" (Phishing - попасться на удочку).

Вам на E-Mail приходит важный документ, например, счёт за покупку или услугу. Но он, видите-ли, защищён паролем.
Вы думаете, наверное, новое правило защиты придумал ваш сервис электронной почты - для важных документов. Вы вводите "логин" и "пароль" и... - это ошибка. Ваши секретные данные приземляются в карман мошенников.
E-Mail сервисы не защищают дополнительно отдельные документы или письма. Будьте бдительны. Советуйтесь с опытными пользователями.
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25.06.2021 21:41 Ответить
Был Андрей колпаков а теперь будет Андриана наколпаченная, будет фаерволы нигерам на членах обходить.
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25.06.2021 21:41 Ответить
да бросьте - будет в шарашке на ФБР хакать, там ресурсами не разбрасываются
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25.06.2021 22:07 Ответить
маловато будет... надо лет 20 и норм. после этого срока отсидки оно уже не сможет...
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25.06.2021 22:23 Ответить
 
 