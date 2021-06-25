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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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После обысков в моей квартире старший сын получил стресс,. Он к такому не привык, - Семенченко

Экс-нардеп Семен Семенченко, которого подозревают в создании НВФ, находящийся под арестом, написал слова поддержки сыну, который перенес стресс после обысков дома у экс-нардепа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Он подпечеркнул: "Недавно был обыск в моей квартире. Запугивали жену, тем самым давили на меня. Дома жена, мама и трое детей. Старший сын Гриша особенно тяжело это воспринял. Долго переживал, а сейчас закрылся, сидит дома, не хочет никуда выходить и почти не говорит. Он не привык к таким сценам. У него было все - папин госпиталь, похороны папиных друзей, которые еще вчера забирали его из садика или школы. Митинги, блокада, поездка в Грузию и чередование с папой под тюрьмой или судом, где были его товарищи. Был "Пласт", куда он один ходил из всего класса, редкие свободные дни когда с братьями и отцом ходили в лес на прогулку. Обысков не было. Гриша, держись, ты же мужчина. Ни повторяй ошибок своего отца - я много доверял людям, был неразборчивым и часто помогал тем, кто потом предательски бил в спину".

"И самое главное - надо было брать власть после Майдана, а не говорить что "мы простые граждане, пусть руководят другие, мы только защитим свою страну". Теперь - они мстят за те годы, когда они ничего не могли с нами сделать. За те годы, пока в их распоряжении еще не было столько сексотов и предателей. Произвол который они позволяют себе с нами - вернется к ним в сто раз большим. А твое дело - быть сильным и не показывать им свою слабость и боль. Не знаю поймешь ты сейчас, но подрастешь - поймешь точно. Ты - Украинец. Мы - сильнее всего этого!"

После обысков в моей квартире старший сын получил стресс,. Он к такому не привык, - Семенченко 01

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

22 июня Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения для экс-нардепа. Семенченко оставили под стражей.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

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Топ комментарии
+21
Передай ему: Ну хоть не Порошенко и ему должно полегчать.
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25.06.2021 21:45
+19
Дітей певно шкода. але це твоя провина!!!! ти ще той *******!!!!
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25.06.2021 21:38
+14
А когда фермеров чморил,то их дети стресс не получали....или это просто другие дети -не сэмэна)
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25.06.2021 22:39
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Слава Україні, смерть ворогам, у якому обличчі вони б не були.
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25.06.2021 21:35 Ответить
Смітєві баки та зеленки вилазять гірким боком. Далі буде.....
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25.06.2021 21:37 Ответить
Дітей певно шкода. але це твоя провина!!!! ти ще той *******!!!!
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25.06.2021 21:38 Ответить
Передай ему: Ну хоть не Порошенко и ему должно полегчать.
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25.06.2021 21:45 Ответить
а чего он его переносил?
во время обыска ничего нельзя переносить,все должно оставаться на своих местах.

давит на жалость,любитель креветок.
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25.06.2021 21:56 Ответить
https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81925/ Поховав дружину, а зараз рятує доньку… Військовий з Тернопільщини терміново збирає гроші на лікування дитини (ВІДЕО) https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81925/ Червень 25, 2021 https://ua.kraina.biz.ua/author/editor8/ editor8 https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81925/ После обысков в моей квартире старший сын получил стресс, - Семенченко - Цензор.НЕТ 4668 Поховав дружину, а зараз рятує доньку: військовий з Тернопільщини терміново збирає гроші на лікування дитини. ❗ У 2014 Сергій Янчецький боронив наш спокій на Сході країни, а сьогодні порятунку потребує його донечка Карінка. У неї ДЦП, остеохондроз поперекового відділу хребта https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81925/ Читати далі …
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25.06.2021 21:58 Ответить
+
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25.06.2021 22:26 Ответить
Навіщо цю дитину мучити далі...
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26.06.2021 08:16 Ответить
Стресс у всех.
В стране война.
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25.06.2021 22:01 Ответить
В стране народ привёл к власти дебилов и предателей.
Вот это стресс.
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25.06.2021 22:05 Ответить
Дебилы хотят вернуть к власти вора и олихарха, хорошо, что большинство в стране не дебилы.
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26.06.2021 15:28 Ответить
Ты уже, дебил, это сделал.
Ты привёл к власти сцыкуна и брехуна.
А он привёл с собой целую толпу ворья которое богатеет со скоростью света.
А ещё твоими стараниями к власти прорвались ватники и явные враги Украины.
Поэтому захлопни пасть и молча слушай когда говорят умные люди.

И вбей в свою тупую бошку что "вор и олихарх" два года уже не президент, а война продолжается, воровство в расцвете, во власти сплошное кумовство, цены растут как на дрожжах. Меняй пласинку.
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26.06.2021 17:04 Ответить
Во время михо-майдана одна любовница залетела, другая получила стресс...
После выборов 19 года залетела вторая, в стрессе жена и трое детей.
Был бы наградной - застрелился бы!
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25.06.2021 22:07 Ответить
Мутное дело, явно заказное, но кому это надо, кто его знает, чьи это разборки,
а власть - это такие игры, где большие деньги, грязь и подлость, сегодня друзья, а завтра могут предать, кто вчера был лучшим другом.
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25.06.2021 22:13 Ответить
Навіщо цей семенченко поліз до Білорусі, щоб там організувати приватну військову кампанію з учасників білоруського опору? На кого він загалом працює, хто йому платить? Надів синам вишиванки, та видно, скалічить їм життя.
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26.06.2021 08:21 Ответить
Ветка , как и положено, полна говномётов.... пОтому что патриоты неудобны любому ворью ... вот продажные разноботы и исходят на говно.... Но хер вы сломаете бойцов! Всё будет Украина.
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25.06.2021 22:22 Ответить
воно не патріот, за ним весить багато темних справ, ні хто з бат. "Донбас" його не вважає командиром!!!
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26.06.2021 11:05 Ответить
Первая примета говномётства - когда тут нам вешают лабуду, вместо того чтоб идти в суд... Потому что говномётчики понимают: в суд с этим не пойдёшь... суде над ними будут смеяться, потому что вся их маячня и есть маячня... А тут, гдядишь, какой-нить лох и поведётся... Да! Кстати, все суды когда на него накатывали Семенченко-Григи выиграл... Так..для справки... И, наконец, о главном. Даже при сталинском фашизме..если человек сидел по обвинениям..но пошёл в штрафбат и пролил кровь за родину - с него снимались все обвинения... Даже , если допустить, что всё это брехучее говно про Семенченка правда (допустим) - он трижды ранен за родину. Но ты говоришь "он не патриот"...А ты - патриот, скольк ранений за родину получил ? Где воевал ? Какие города Донбасса освобождал ?
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26.06.2021 12:14 Ответить
Ти не мені це пояснюй, а бійцям бат."Донбас"!!!!! Почуєш відповідь і дуже цікаву!!!!!!!
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26.06.2021 14:55 Ответить
Будешь удивлён - меня не интересуют речи поганцев, которые не умеют быть мужиками. ...Которые льют говно на боевых побратимов... Есть суд офицерской чести. Если у этих бойцов, конечно, была бы честь... Тогда они бы собрались своим кругом и решили бы свои предъявы не кляузничая , как бабы или нанятые боты. ...Или, как я уже писал, пошли бы в суд с этими предъявами... Если они считают, что правы и есть у них доказательства - чего по сайтам говно полоскать ?! А когда "бойцы" разносят про побратима сплетни по сетям, плюют в спину и льют говно - это не бойцы а засранцы. ..И, если тебе такая компания нравится - кидай говно на вентилятор вместе с ними...
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26.06.2021 20:02 Ответить
У дітей теж дівоче прізвище батька - Семенченко, чи вони Грішини?
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25.06.2021 22:30 Ответить
А ты знаешь , Иринка с компанией , почему Гришин взял ник Семенченко ? Знаешь или нет ? если знаешь - то совести у тебя нет. Если не знаешь - то мозгов.
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26.06.2021 19:53 Ответить
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27.06.2021 02:18 Ответить
Классика... Революция уничтожает своих "героев" Верной дорогой идете, товарищи...
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25.06.2021 22:39 Ответить
Не надо тут манипулировать. Семенченко никогда не был героем революции. Его раскрутили на передаче Шустера для внедрения в информ простор Украины. Это фактически агент Кремля.
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25.06.2021 23:28 Ответить
Революції не був, але був і є героєм війни. Саме він стояв за створенням "Донбасу", приймав активну участь у боях літньої кампанії.
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26.06.2021 04:35 Ответить
Донбасс входив до 10ГШБ а коли захотіли провести аудит Донбасс вийшов з 10-ки
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26.06.2021 07:32 Ответить
...Ага...и десяти разведок ... Твоим вонючим темникам уже восьмой год...
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26.06.2021 19:54 Ответить
А когда фермеров чморил,то их дети стресс не получали....или это просто другие дети -не сэмэна)
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25.06.2021 22:39 Ответить
Ти зовсім хворий, чи прикидаєшся? А може думаєш, що народу пам'ять відшибло? Бійці з "Донбасу" захищали фермерів від рейдерів в Кіровоградській області. Місцеве населення чомусь стало на бік фермера і "Донбасу", а не рейдерів і нацполіції. https://www.pravda.com.ua/news/2017/06/28/7148117/
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25.06.2021 23:26 Ответить
Бійці "Донбасу"то бійці,а не поранений в сраку зрадник лушпайка...вони його і знати не хочуть -я вірю Філіну
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26.06.2021 09:50 Ответить
Женщин и детей вперед, а мы будем сзади.
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25.06.2021 23:01 Ответить
Когда уже эту кремлевскую консерву прикроют?
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25.06.2021 23:26 Ответить
Отакой рубєц
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25.06.2021 23:31 Ответить
Тільки не потрібно повязувати поняття "патріот" і "проходимець"...Цей піп Гапон точно не патріот.
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26.06.2021 00:05 Ответить
Кто бы и как бы не относился к Семену должны в первую очередь помнить о том - что он пошел воевать с кацапо-ордой одним из первых когда многие сидели на обосцанных своих боевых диванах !!! .. И последнее - с детьми, женщинами - воюют только МРАЗИ зеленые !!!
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26.06.2021 00:19 Ответить
Он к такому не привык, - привыкнет! Другого выбора у него нет, т.к. отец его подонок продажный!
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26.06.2021 00:48 Ответить
Хай Семенченко уявить який стрес отримали діти тих кого він повів на ЗУГРЕС і кого кинув умирать під російськими снарядами а сам втік тихцем з поля бою! Батьки цих дітей ще не всі й поховані до цих пір!
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26.06.2021 02:16 Ответить
Він, як надя савченко, яка в останній "побєг" до ополченців 11 добровольців і бійців ЗСУ завела в пастку на смерть, і в полон.
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26.06.2021 08:31 Ответить
Ты стресс у родителей наших погибших за Украину воинов не видел? Жалуется еще!
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26.06.2021 06:36 Ответить
Звикай виродку - це лише початок....
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26.06.2021 06:38 Ответить
 
 