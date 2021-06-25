Главные новости 25 июня: Зеленский рассказал о срыве спецоперации с "вагнеровцами", Путина решили не звать на саммит ЕС

Зеленский сам рассказал Лукашенко о "вагнеровцах", Меркель и Макрону не удалось протащить Путина на саммит ЕС, Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, в Украине бушует непогода, - главные новости Украины и мира 25 июня.

Зеленский рассказал, как сообщил Лукашенко о "вагнеровцах"

В интервью телеканалу "1+1" президент подтвердил, что спецоперацию по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" действительно готовили. Но идея, по его словам, была "других стран, точно не Украины", и Зеленский считает, что, отказавшись от нее, Украина "проявила субъектность".

Президент признался, что сам позвонил Лукашенко и рассказал, что "вагнеровцы" летят в Беларусь.

Позднее нардеп "СН" Федор Вениславский заявил, что спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" якобы курировали спецслужбы РФ.

Подпись "Джо Байдена" под петицией - хакерская атака высочайшего уровня

Об этом заявили в Госспецсвязи. Там выяснили, что подпись смогли оставить при помощи похищенного ключа электронной подписи. В ведомстве утверждают, что такую атаку можно было устроить только после нескольких месяцев подготовки.

Путина решили не приглашать на саммит ЕС

Предложение Меркель и Макрона позвать Путина отклонили лидеры стран ЕС. Меркель говорит, что ей "немного грустно", что идею пригласить Путина не поддержали. И настаивает, что ЕС должен найти форматы для диалога с Россией. Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС.

Послов Франции и Германии сегодня вызывали в МИД. Послы пообещали, что руководство их стран в дальнейшем будет обсуждать идеи о приглашении Путина на саммиты с руководством Украины.

ЕС продлил санкции против России

"Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", - прокомментировал продление санкций председатель Европейского совета Шарль Мишель. Эти санкции, введенные в 2014 году, продлевают каждые полгода.

Баста выступает в Украине

Российский рэпер, выступавший в оккупированном Крыму и сыгравший в кино офицера армии страны-оккупанта, дает концерты в Киеве и Одессе. Это возможно, потому что срок его запрета на въезд в Украину истек. В Киеве его концерт попытались сорвать активисты, но выступление все равно состоялось.

Тем временем Окружной административный суд Киева пока не будет рассматривать иск другого российского рэпера Моргенштерна к СБУ, которым он пытается оспорить запрет на право въезжать в Украину. В иске нашли недостатки и дали время его доработать.

Мэр Ривного Третьяк может сесть на 5 лет за угрозы ромам

Полиция открыла против него уголовное производство за действия, направленные на разжигание вражды. Наказание - от штрафа в 3400 грн до лишения свободы на 5 лет.

Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест

Власти Беларуси объясняют это решение тем, что они оба сотрудничают со следствием. Сапега уже встречалась с родителями - по словам ее адвоката, накануне она отобедала с ними в ресторане в компании "человека, который похож на Протасевича". Обвинения с молодых людей при этом не сняты.

Непогода на западе страны

Во Львове бушевала буря: ветер повалил деревья и оборвал провода (по всему городу не ходит электротранспорт), ливень превратил улицы в реки. Теперь стихия переместилась на Ривненщину. Завтра избавление от жары ожидает центральную Украину.

Поезд забыл пассажиров и увез их багаж

Проводник сообщил пассажирам, что состав будет стоять в течение как минимум часа, а они могут "пойти погулять". Когда люди вернулись на перрон, поезда и след простыл. Вместе с ним вдали скрылся их багаж. Сейчас люди добиваются, чтобы им вернули чемоданы. "Укрзализныця" назначила служебную проверку.