Главные новости 25 июня: Зеленский рассказал о срыве спецоперации с "вагнеровцами", Путина решили не звать на саммит ЕС
Зеленский сам рассказал Лукашенко о "вагнеровцах", Меркель и Макрону не удалось протащить Путина на саммит ЕС, Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, в Украине бушует непогода, - главные новости Украины и мира 25 июня.
Зеленский рассказал, как сообщил Лукашенко о "вагнеровцах"
В интервью телеканалу "1+1" президент подтвердил, что спецоперацию по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" действительно готовили. Но идея, по его словам, была "других стран, точно не Украины", и Зеленский считает, что, отказавшись от нее, Украина "проявила субъектность".
Президент признался, что сам позвонил Лукашенко и рассказал, что "вагнеровцы" летят в Беларусь.
Позднее нардеп "СН" Федор Вениславский заявил, что спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" якобы курировали спецслужбы РФ.
Подпись "Джо Байдена" под петицией - хакерская атака высочайшего уровня
Об этом заявили в Госспецсвязи. Там выяснили, что подпись смогли оставить при помощи похищенного ключа электронной подписи. В ведомстве утверждают, что такую атаку можно было устроить только после нескольких месяцев подготовки.
Путина решили не приглашать на саммит ЕС
Предложение Меркель и Макрона позвать Путина отклонили лидеры стран ЕС. Меркель говорит, что ей "немного грустно", что идею пригласить Путина не поддержали. И настаивает, что ЕС должен найти форматы для диалога с Россией. Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС.
Послов Франции и Германии сегодня вызывали в МИД. Послы пообещали, что руководство их стран в дальнейшем будет обсуждать идеи о приглашении Путина на саммиты с руководством Украины.
ЕС продлил санкции против России
"Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", - прокомментировал продление санкций председатель Европейского совета Шарль Мишель. Эти санкции, введенные в 2014 году, продлевают каждые полгода.
Баста выступает в Украине
Российский рэпер, выступавший в оккупированном Крыму и сыгравший в кино офицера армии страны-оккупанта, дает концерты в Киеве и Одессе. Это возможно, потому что срок его запрета на въезд в Украину истек. В Киеве его концерт попытались сорвать активисты, но выступление все равно состоялось.
Тем временем Окружной административный суд Киева пока не будет рассматривать иск другого российского рэпера Моргенштерна к СБУ, которым он пытается оспорить запрет на право въезжать в Украину. В иске нашли недостатки и дали время его доработать.
Мэр Ривного Третьяк может сесть на 5 лет за угрозы ромам
Полиция открыла против него уголовное производство за действия, направленные на разжигание вражды. Наказание - от штрафа в 3400 грн до лишения свободы на 5 лет.
Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест
Власти Беларуси объясняют это решение тем, что они оба сотрудничают со следствием. Сапега уже встречалась с родителями - по словам ее адвоката, накануне она отобедала с ними в ресторане в компании "человека, который похож на Протасевича". Обвинения с молодых людей при этом не сняты.
Непогода на западе страны
Во Львове бушевала буря: ветер повалил деревья и оборвал провода (по всему городу не ходит электротранспорт), ливень превратил улицы в реки. Теперь стихия переместилась на Ривненщину. Завтра избавление от жары ожидает центральную Украину.
Поезд забыл пассажиров и увез их багаж
Проводник сообщил пассажирам, что состав будет стоять в течение как минимум часа, а они могут "пойти погулять". Когда люди вернулись на перрон, поезда и след простыл. Вместе с ним вдали скрылся их багаж. Сейчас люди добиваются, чтобы им вернули чемоданы. "Укрзализныця" назначила служебную проверку.
Пожалуйста, подождите...
Пряма мова. З тексту не випливає що вони вже "були заарештовані"
Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии....
Тому що якби зеленський дзвонив ПІСЛЯ арешту то він так би й сказав.
1. Игра писькой на пианино.
2. Ложь.
3. Клевета на Порошенко.
4. Предательство Родины
Список открыт
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Chemodanov @chemodanov_di
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Янукович лише не підписав асоціацію з ЄС і українці його змели геть.
Зеленський здав і зрадив у режимі нонстоп все що тільки було можливо, бонусом обісцявши всіх своїх виборців і нічого, тиша да спокій.
Що тут взагалі відбувається?!
ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДАТЕЛЬ
Одним махом Зеленский признал три вещи. Первая - операция действительно была и он о ней знал. Хотя вся ОПУ до последнего Арестовича пыталась нам доказать обратное.
Вторая - Зеленский признал, что операцию готовили спецслужбы нескольких стран. Явно не Мексики и Гватемалы. По-факту Зеленский подтвердил утверждение о том операцию готовили совместно с ЦРУ США. И что совместную операцию с ЦРУ США он слил лично ... Третья - Зеленский признал, что лично он сообщил Лукашенко о "вагнеровцах". То есть, что он сообщил руководителю иностранного государства информацию с грифом "совершенно секретно".
Почему Зеленский это заявил - очевидно. Далее отрицать некуда, Billingcat уже сообщил, что выпустит фильм о "вагнеровцах" на годовщину операции. То есть в конце июля. Теперь можно не сомневаться - выпустит.
Маски сброшены. Зеленский признался в государственной измене. Есть вещи, которые президент не имеет права делать. Не забывайте, именно этот человек выдал Москве Цемаха - соучастника сибтия малазийского Боинга.
Не надо иллюзий. Завтра Зеленский сольет планы обороны ВСУ на фронте (если еще их слил) и расскажет по телевизору, что он увидел мир в глазах Путина, а до войны нас, мол, подталкивают третьи страны. И Порох ", который на войне зарабатывал". А послезавтра Зеленский ...
Шутки прочь. Президент Украины признался в государственной измене. Таких вещей прощать ну вот просто нельзя. Иначе - зачем тогда существует Украина? @Дмитро "Калинчук" Вовнянко
А ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ В НАТО ??,,
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ПОТОМУ ЧТО ПАРАШЕНКА БАРЫГА !,,
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То, что президент у нас примитивен и глуп, уже давно понятно. А своим вчерашним интервью он лишь подтвердил это.
Такое мнение https://www.facebook.com/borislav.bereza высказал сегодня в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза.
Мне интересно другое, когда Зеленскому все же сообщат, что вопрос «стены» он не может ставить на референдум, потому что это территориальный вопрос, то какое лицо будет у нашего величайшего политика современности после этого? Думаю, что очень глупое.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8E-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA.html Разумков раскритиковал идею Зеленского о референдуме по Донбассу
Кстати, этот недогарант уже помог Кремлю разгонять тезис о том, что «Киев решил де-юре разорвать связи с Донбассом».
Ну, не идиот?
Если что, то вопрос риторический.
…
Давайте по пунктам. Если Банковая и её ЛОМы все время говорили, что операции по вагнеровцам не было, а президент в своём интервью признает, что операция была, то это говорит, что они цинично врали всем украинцам. А значит, они врут и по другим вопросам. И теперь это не предположение, а факт.
Если президент говорит, что он понимает, именно не знает, а понимает, что идея операции - это был проект других стран, и он рад, что Украина слила эту операцию, то этим он показывает свой феерический идиотизм.
Потому что если он говорит о наших западных партнёрах, то в итоге, сливом этой операции он показал себя, как тот, кому нельзя доверять. Если он говорит о россиянах, то это значит, что Кремль влияет на него и наши спецслужбы, а это уже предательство. Это предательство государственных интересов.
В обоих случаях это факап. Кощунственный.
Если президент сравнивает ситуацию с вагнеровцами и Протасевичем, то это говорит о том, что и за два года он не смог разобраться в международной политике, у него советники идиоты, и он все так же критически некомпетентен и не понимает отличие принудительной посадки от аварийной или в чем разница между российскими военными наемниками от признанным на Западе оппозиционера.
Если президент не осознает важность вопроса и тупо не помнит, передавал посол Украины информацию Лукашенко по вагнеровцам или не передовал, то что ещё он не помнит?
Может свои обещания?
Может не помнит, кто и сколько денег в конверте получает в его фракции?
Может он не помнит, что обещал уйти с должности после первого же нарушения закона Украины, а сам уже нарушил даже Конституцию, но в отставку не подаёт?
Это все показывает низкую квалификацию и ограниченные мыслительные способности Зеленского.
Если президент Украины после общения с Лукашенко был уверен, что тот передаст вагнеровцев Украине, то в этом случае он либо наивный дурачок, либо лицемерный негодяй, либо абсолютный кретин, который до этого увидел желание мира в глазах Путина, либо гремучая смесь из всего этого. Так кто же вы, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWVqKESU35BXjBIcUSxLCKv8cnJ3BQaVC9036P1sRO3bDecJjk3jz0cCKtZ7poSgrVsykbbMnXd7Y_wxtwp5jSCPOTS3nXmlf5i6YCvBq9Gn_fpXMOfU7POfGDqadlZkhOm9xDoCWSS_s1arsFlhY0T&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D1%81.html «Путин - х@@о, Зеленский - брехло»: в расследовании о госизмене Зеленский вышел сам на себя - ПЕС
Все это говорит об одном. Сегодня у руля государства стоит некомпетентный идиот с комплексом нарцисса в окружении воров и подхалимов. И это понятно большинству граждан. О том, что это уже понятно большинству, говорят рейтинг недоверия президенту и процент людей, которые считают, что Украина движется не в том направлении.
Но меня искренне смущает иное. Во 2 туре президентских выборов 60% наших сограждан готовы проголосовать за некомпетентного идиота со сворой коррупционеров и казнокрадов и не хотят даже рассматривать иных кандидатов, кроме тех, которых им всовывают опросы и телеканалы. А это уже диагноз. И это серьёзно мотивирует задуматься меня о будущем.
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«Не имеет значения, что говорит Зеленский. Не ищите смыслы. Имеет значение, как он говорит. Зеленского надо слушать без звука, наслаждаясь мимикой и жестами. Игрой актёра», - https://www.facebook.com/brtcomua прокомментировал вчерашнее интервью общественный активист и волонтер Юрий Касьянов, что перекликается с первым постом Березы.
Картинка от Борислава Березы
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Російський шпигун Зєля нам щось говорить. Ми знаємо, що він російський шпигун, але робимо вигляд, що він - президент.
Стою на асфальті в лижи обутий. Або лижі не їдуть, або я - іпанутий
«Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання 33 російських терористів, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76 та Ан-26. Та вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів у тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів», - розповів він.
Також Порошенко запевнив, що наступного тижня у Верховній Раді «Євросолідарність» разом із партнерами вимагатиме, щоб ТСК із розслідування можливих фактів державної зради розглянула питання зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», а Зеленський прийшов на засідання і відповів на всі запитання.
От якого х*ра із-за таких як ви страждаю і я, і всі. Ну, невже не ясно було