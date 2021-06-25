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взятка (6038) Львовщина (2794) пограничники (1561)

Пограничник попался на взятке 3,6 тыс. долл. за содействие контрабанде, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке инспектора одного из отделов пограничной службы Львовского погранотряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Пограничник попался на взятке 3,6 тыс. долл. за содействие контрабанде, - прокуратура 01

По данным следствия, пограничник требовал и получил у гражданина 3600 долларов взятки за содействие в перемещении товаров без надлежащего таможенного оформления и пограничного досмотра через государственную границу Украины. Бытовую технику, продукты питания и бытовую химию должны были переправлять через один из пунктов пропуска Галицкой таможни Гостаможслужбы.

Правоохранители задержали инспектора в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части взятки - 2300 долларов.

Пограничник попался на взятке 3,6 тыс. долл. за содействие контрабанде, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничник задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде. ФОТО

Решаются вопросы об избрании взяточнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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Еще одному не хватало зарплаты, поэтому долю заносить перестал
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25.06.2021 22:27 Ответить
в Украине просто так не ловят
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25.06.2021 22:34 Ответить
Словили лишь мелкую рыбешку. Акулы привольно живут в просторной воде, как и ранее. Вот такая она т.н. борьба с коррупцией со всеми вытекающими и плескающимися в отдельно взятой нашей державе.
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25.06.2021 22:38 Ответить
у него еще в трусах, штуки 3))))
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25.06.2021 22:47 Ответить
у ЛЬВОВІ ТАКЕ НЕМОЖЛИВО!
https://uareview.com/duzhe-bidnyi-chynovnyk/ Затриманого на хабарі дуже бідного чиновника пожаліли і відпустили
Прикордонника упіймали на хабарі 3,6 тис. дол. за сприяння контрабанді, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3148

У Києві оперативники Служби безпеки України під час отримання хабара затримали чиновника. Та коли за протоколом розклали на підлозі вилучені купюри, їм стало шкода бідного чиновника, і його відпустили.
Про це повідомляє видання "Вісник українського корупціонера".
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26.06.2021 09:44 Ответить
Аяйяй, от безсовісний. І не встидно?
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26.06.2021 12:57 Ответить
 
 