Пограничник попался на взятке 3,6 тыс. долл. за содействие контрабанде, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке инспектора одного из отделов пограничной службы Львовского погранотряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, пограничник требовал и получил у гражданина 3600 долларов взятки за содействие в перемещении товаров без надлежащего таможенного оформления и пограничного досмотра через государственную границу Украины. Бытовую технику, продукты питания и бытовую химию должны были переправлять через один из пунктов пропуска Галицкой таможни Гостаможслужбы.
Правоохранители задержали инспектора в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части взятки - 2300 долларов.
Решаются вопросы об избрании взяточнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
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