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ВР (27371) День Конституции (90)

В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции

В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции

В понедельник, 28 июня, по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины состоится торжественное заседание Верховной Рады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, №150, от 15 июня 2021г. "О праздновании 25-й годовщины принятия Конституции Украины" и во исполнение постановления Верховной Рады №971-IX от 4 ноября 2020 г, торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины состоится 28 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Начало торжественного заседания Рады в 11.00.

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Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение торжественного заседания и мероприятий по празднованию 25-й годовщины принятия Конституции.

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В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции - Цензор.НЕТ 5609
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25.06.2021 22:53 Ответить
Добре що такі йолупи як ківа та зелені недоумки непричетні до її прийняття.
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25.06.2021 22:58 Ответить
25 летнее имение Конституции
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25.06.2021 23:10 Ответить
Праздничный концерт с бастой под аккомпанемент клоуна. Будет весело. Впрочем, клоуну уже не до смеха. Но все-же через силу стоит напоследок что-либо забацать.…
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26.06.2021 07:11 Ответить
 
 