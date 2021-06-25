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Пекин грозил Украине заблокировать поставку вакцин, если Киев поддержит документ о нарушениях прав человека в Китае, - "Associated Press"

Пекин грозил Украине заблокировать поставку вакцин, если Киев поддержит документ о нарушениях прав человека в Китае, -

Китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН.

"Украина присоединилась к представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве во вторник заявлению, которое также поддержали более 40 стран, с призывом к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян", - передает агентство.

По его данным, Украина накануне отозвала подпись под этим заявлением. По версии Associated Press, такое решение они приняли именно после того, как Пекин пригрозил заблокировать поставку вакцины.

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"В четверг Украина исключила свое имя из списка поддержавших (документ - ИФ) государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран", - отмечает агентство.

Агентство уточняет, что дипломаты рассказали об этом на условиях анонимности, поскольку не уполномочены говорить на эту тему со СМИ.

По данным агентства, Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac у компании Sinovac, и по состоянию на начало мая получила 1,2 млн доз.

Журналистам агентства не удалось получить ответ на запрос по этой теме ни в Киеве, ни в Пекине, отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+14
Треба заборонити імпорт китайських товарів в Україну і все наладиться.
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25.06.2021 23:21
+12
Нехай ідуть у ліс з своєю вакциною її ефективність до 30%
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25.06.2021 23:17
+10
Бабло переможе зло. Прокладка працює. Поставки вакцини повинні продовжуватися. А за підтримку документу про порушення прав людини бабла не дочекатися.
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25.06.2021 23:15
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стыд
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25.06.2021 23:13 Ответить
Это их право. Не мы, не китайцы не обязаны что-то продавать врагам.
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25.06.2021 23:14 Ответить
Бабло переможе зло. Прокладка працює. Поставки вакцини повинні продовжуватися. А за підтримку документу про порушення прав людини бабла не дочекатися.
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25.06.2021 23:15 Ответить
а саме так. Бабло і вакцина з Китаю проходять через прокладки, які обрав ще екс-міністр Степанов...
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25.06.2021 23:35 Ответить
Нехай ідуть у ліс з своєю вакциною її ефективність до 30%
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25.06.2021 23:17 Ответить
це в Якій країні? )))
різні відсотки еф. Короновау наводилися, але 30% - здається хтось піздабол )
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25.06.2021 23:55 Ответить
Шось раніше Китай навіть не пробував погрожувати....Тепер можна?
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25.06.2021 23:18 Ответить
почему не пробовал? а иск за мотор сич на 3 лярда евро, это покруче вакцины будет
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25.06.2021 23:20 Ответить
Треба заборонити імпорт китайських товарів в Україну і все наладиться.
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25.06.2021 23:21 Ответить
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25.06.2021 23:25 Ответить
эффективность любой вакцины под большим вопросом , а уж китайской пусть сами себя прививают .
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25.06.2021 23:21 Ответить
Надо было не отзывать подпись и слить в публичное пространство факт угроз. Китайцы были бы вынуждены сделать поставку, чтобы не потерять лицо.
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25.06.2021 23:23 Ответить
А новости украинские -это не публичное пространство? все пишут и так
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26.06.2021 01:04 Ответить
Это уже пост-фактум, когда подпись отозвана. Не то . . .
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26.06.2021 11:21 Ответить
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1407990054648176641 10 ч

Уважно подивіться на цих людей.
Це - група дружби з КНР нашого МОН.
І вчора вони ухвалили рішення про масове поширення Інститутів Конфуція в Україні.
Тих самих, які вже заборонені у США, Швеції, тощо. Через загрозу нацбезпеці.
Ще воно утворили альянс вишів України та КНР.

Там буде близько 50 вишів з України та понад 80 з КНР.
Всі вони будуть просувати у нас реформи від китайського МОН, що безпосередньо керує геноцидом уйгурів, тибетців та інших поневолених народів.
Також МОН КНР знищує західну освіту у Гонконзі та насаджує «патріотичну».

Пекин грозил Украине заблокировать поставку вакцин, если Киев поддержит документ о нарушениях прав человека в Китае, - "Associated Press" - Цензор.НЕТ 7472
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25.06.2021 23:24 Ответить
Це в них така евроинтеграция.Эти идиоты не ведают, шо творят.Простой тест на интеграционный вектор.Сколько знаменитых людей науки,искусства,политики и просто выдающихся людей знают украинцы из Европы?И сколько знают китайских писателей,лауреатов Нобелевских и различных премий?Ответ украинца будет в пользу Запада.Китайская Азия чужда Украине,как и китайские ценности.Китай это понимает и решает вопрос вот таким вот образом.Своего рода гуманитарная экспансия.
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26.06.2021 00:08 Ответить
"...всьо куплю, сказало злато, всьо возьму, сказал булат"...
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26.06.2021 10:11 Ответить
Зачем, для чего? Им 500 тысяч доз за это пообещали?
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26.06.2021 11:26 Ответить
Що цікаво - CoronaVac досі ще не сертифікована в Європі...
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25.06.2021 23:32 Ответить
И не будет так же, как и Спутник.
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26.06.2021 10:48 Ответить
Та пошли они со своей китайской вакциной. CoronaVac - не вакцина, просто физраствор.
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25.06.2021 23:34 Ответить
чтобы МОЗ разводил лохов и дерибанил бюджет.
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25.06.2021 23:36 Ответить
сначала жрут всякую дрянь выпускают в мир смертельный вирус, а потом еще и шантажируют, эх не успел Трампушка взять их за попу
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25.06.2021 23:47 Ответить
а он смог бы? по некоторым оценкам экономика китая уже обошла сша
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25.06.2021 23:50 Ответить
Ога, если амер и евробизнес начал сворачиваться в Китае. Тем более, что для США Китай и каазлабад - главные враги.
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26.06.2021 01:04 Ответить
зато деньги китайские за те товары в основном в долларах США
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26.06.2021 09:24 Ответить
Он предлагал международное расследование происхождения ковида и проверку лабораторий в китае (подозревают что это не рыночный мышиный вирус , а "лабораторно-крысинынй")
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26.06.2021 16:16 Ответить
Думаю это брехня. Отозвали потому что Китай главный торговый партнер Украины. Китайцы в этом вопросе очень чувствительны. Это не грабеж каких-то инвесторов.
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26.06.2021 00:00 Ответить
Опять отбились от коллектива. Нехорошо.
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25.06.2021 23:56 Ответить
Китайская Гюльчитай приоткрыла личико и показала клыки.Наконец то.А то многие ещё питают иллюзии в отношение Китая.Вставить в глаз отвёртку,а потом предлагать морфин одноглазому за политические уступки.
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26.06.2021 00:14 Ответить
ха.. ну и что делать тем людям кто привился 1-й дозой этого чудного препарата, т.к. 2-йдозы уже не будет !? .. и еще есть вопрос - а почему испанка закончилась сама собой через два года после начала пандемии а коронавирус только на 2-й год набирает обороты!? ....Отвечу вам сам - да потому что ковид мля -- искуственного происхождения !!!!
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26.06.2021 00:47 Ответить
Так вже головний розпорядник всієї ціїє кампанії з ВОЗ оголосив, що штамми вірусу будуть постійно поновлюватись.
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26.06.2021 10:04 Ответить
Зебуины, вот вам и таукитайская дружба. А это еще не безвиз, дэбилы.
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26.06.2021 01:01 Ответить
ДрібноКуєві монголоїди спочатку заразили весь світ своїм вірусом а тепер барижачи вакциною від нього ще й грозяться зупинити поставки.. Приокуїли собакоїди жесть
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26.06.2021 01:19 Ответить
так і росія буде з німчури вити шнурки під загрозою припинення поставок газу. Нічого в угро-фінно-тюрко-монголів не змінюється. Зараз в кетаї панують потомки ратників Чингизів -маньчжури. Саме проти них будували кетайці Велику Стіну.
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26.06.2021 01:37 Ответить
китай говногосударство красных дегенератов, нах он нужен тут?
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26.06.2021 01:50 Ответить
А что с этим в Китае все в порядке? Не фиг и угрожать!
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26.06.2021 06:32 Ответить
от того, что желтомордые перестанут продавать нам свою говновакцину проиграют только шмыгали-зеленские, потому что на китайском фуфломицине они хорошо прибарахляются. а украинцы наоборот - выиграют, поскольку тот же пфайзер признается во всем цивилизованном мире и вакцинация ним дает право вьезда в нормальные страны. недаром зе-***** сама вакцинировалась пфайзером, а также вакцинировала свои семьи ним.
так что красножопые чурки - давай запрещай поставки своей вакцины. мы не против.
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26.06.2021 06:54 Ответить
Загадити весь світ своїм вірусом і ще після качати права!
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26.06.2021 07:30 Ответить
За посмішкою ховати ніж
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26.06.2021 08:52 Ответить
Научились у Ху.ла отзывать подписи задним числом. Позор. Таких никто не уважает, ни друзья, ни враги. Кто после этого будет воспринимать Украину всерьез?
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26.06.2021 08:55 Ответить
Уже никто ничего не нарушает.
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26.06.2021 09:00 Ответить
Чисто еврейско-бырыжный договорняк!
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26.06.2021 09:20 Ответить
Вот тут ты не прав. Вокруг одного еврея десять украинцев бегают.
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26.06.2021 10:07 Ответить
Навіщо українцям вакцина, яку не визнає ЄС?
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26.06.2021 10:00 Ответить
Это было неверное решение.
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26.06.2021 10:24 Ответить
Вот уж от китайчатины точно можно отказываться с чистым сердцем.

Пусть только бабло вернут вместе с откатами.
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26.06.2021 10:47 Ответить
То есть, нам чтобы купить (!) у них товар надо свою политику под Китай подстраивать?
Фу, у мокшей учатся.
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26.06.2021 11:26 Ответить
В принципе, дипломаты выбрали здоровье своих граждан, вместо непонятно чем грозящей очередной резолюцией Китаю. При этом все таки придав огласке подлость китайцев, что тоже неплохо, чтобы мир понимал почему Украина так низко поступила.
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26.06.2021 11:29 Ответить
 
 