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США поддерживают суверенитет и морскую безопасность Украины, - Квин на строительстве военного городка в Бердянске

США поддерживают суверенитет и морскую безопасность Украины, - Квин на строительстве военного городка в Бердянске

Суверенитет Украины над ее территориальными морями и доступ к ее портам в Азовском море имеют решающее значение для экономики страны и ее национальной безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу посольства США, об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин.

Об этом Квин сказала, выступая на строительстве военного городка для дивизиона катеров и отделения специальных действий Морской охраны Госпогранслужбы Украины по Программе экспортного контроля и безопасности границ посольства США (EXBS) в Бердянске в пятницу.

Временная поверенная в делах США напомнила, что недавно Россия объявила чрезвычайно большую зону закрытой для военных и других официальных кораблей на большей части Черного моря из-за военных учений. "И это, в сочетании с другими действиями России в Керченском проливе, фактически перекрывает доступ к Азовскому морю для многих кораблей", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квин посетила Мариуполь и отметила поддержку экономики региона со стороны Вашингтона. ФОТО

"Поэтому, будем абсолютно откровенными, характеризуя эти действия: ограничивая морскую деятельность в украинских водах, Россия снова пытается подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, в данном случае на море. И ответ Соединенных Штатов на это был неизменным: мы твердо стоим на стороне Украины, в поддержке ее территориальной целостности и суверенитета", - заявила Квин.

Она отметила, что беспрепятственный доступ к Керченскому проливу, а также свобода судоходства вдоль всего Черного моря имеют важное значение для свободной и открытой морской деятельности государств Черноморского региона, всех европейских государств и США.

По словам дипломата, действия России побудили США направить средства на усиление отряда Морской охраны Госпогранслужбы, чтобы помочь Украине обеспечивать безопасное и свободное судоходство и защитить украинский суверенитет в территориальных водах.

Также читайте: База Морской охраны строится по стандартам НАТО на Азовском море: завтра ход строительства проверит поверенная в делах США Квин, - Госпогранслужба

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Топ комментарии
+13
США поддерживают суверенитет и морскую безопасность Украины, - Квин на строительстве военного городка в Бердянске - Цензор.НЕТ 5746
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25.06.2021 23:28
+5
"Заява Зеленського щодо зриву затримання вагнерівців - це явка з повинною державного зрадника"(с)
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26.06.2021 00:59
+3
Дякуємо за допомогу від США, Англії і Канади та інших країн у боротьбі за незалежність України, і територіальну цілісність.
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26.06.2021 08:48
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США поддерживают суверенитет и морскую безопасность Украины, - Квин на строительстве военного городка в Бердянске - Цензор.НЕТ 5746
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25.06.2021 23:28 Ответить
А Тартус закрыл свои воды?
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25.06.2021 23:32 Ответить
Ну таки в Тартус самим завозить а на Кипре уже все есть .а вообще интересно Кипр состоит из двух частей греческий и турецкий кто закрыл ?
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26.06.2021 00:02 Ответить
Консолидированная позиция.
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26.06.2021 00:20 Ответить
Видимо греческий. Турецкий Кипр русня не признаёт.
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26.06.2021 00:21 Ответить
Цікава інфа.
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25.06.2021 23:40 Ответить
"Заява Зеленського щодо зриву затримання вагнерівців - це явка з повинною державного зрадника"(с)
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26.06.2021 00:59 Ответить
Дякуємо за допомогу від США, Англії і Канади та інших країн у боротьбі за незалежність України, і територіальну цілісність.
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26.06.2021 08:48 Ответить
США підтримують суверенітет і морську безпеку України, - Квін на будівництві військового містечка в Бердянську - Цензор.НЕТ 4590
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26.06.2021 11:33 Ответить
За сім років...сотня Джавелінів і одне містечно. Проїдемо перевіремо,а скільки США набудувало в Афгані. Та там рахунки інші ,сотенні. А грошей вбубухано лише США близько 200 млрд. зелених. От Ізраїлю лише в 2016 році "внесли до ясел" - 38 млрд., а потім когось там викрили шпигунів,то дотепер і не знаємо. А тут "містечко", без портика. Спасибі і на цьому, та тільки віра в усі Міжнародні договори і Конвенціі після 214 року в світі вже не вартять і чайного пакетика. Особливо,коли є сильний і слабкий.
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19.09.2021 10:00 Ответить
 
 