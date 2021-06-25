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США (24813) убийство (6357)

Американского полицейского Човина осудили на 22 года тюрьмы за убийство чернокожего Флойда, после которого в США начались массовые протесты

Американского полицейского Човина осудили на 22 года тюрьмы за убийство чернокожего Флойда, после которого в США начались массовые протесты

Судья Миннесоты приговорил бывшего полицейского Дерека Човина к 22,5 годам лишения свободы за убийство Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 году на тротуаре в Миннеаполисе, видео которого вызвало глобальные протесты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

Присяжные признали 45-летнего Човина виновным 20 апреля в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.

Прокуратура просила 30-летнее тюремное заключение, защита - условный срок.

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.

Протесты продолжались и проходили у Белого дома.

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Топ комментарии
+53
людину просто принесли у жертву громадському спокою
це огидно
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26.06.2021 00:02
+40
Сегодня обезьяна из Сомали зарезала 3ех людей в Германии, плюс десятки раненых, некотрые в критическом состоянии. Обезьяна ранила ребенка и убила его отца.
И тишина.
Зато оказывавшего сопротивление полиции наркомана и преступника сделали героем.
Куда катится мир
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26.06.2021 00:09
+34
За убйство наркомана, который грабил банкомат. Рецидивиста. Я ничего не путаю?
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26.06.2021 00:03
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Наразі чугуни мочать білих, якщо ти не в курсі. І їм це сходить з рук. Вони ж-бо від расизму постраждали.
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26.06.2021 08:54 Ответить
у нас ситуация очень похожа -чурки наркоту , прям на проспекте продают , и днем и ночью , в метрах 5ти от мусорных контейнеров стоит точка ( в аккурат на красной линии ) , и никто ее не трогает , потому шо диаспора прикрывает , и копам на самом высоком уровне запрещено ее ликвидировать
Днепр , верх Мазепы , возле ступенечек
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26.06.2021 18:55 Ответить
Выпустили джина из бутылки.
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26.06.2021 08:01 Ответить
За убийство, приём.
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26.06.2021 13:28 Ответить
Негры и 3.14дорасы в США - святое!
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26.06.2021 07:29 Ответить
Це як у нас кацапи.
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26.06.2021 08:59 Ответить
))!!! +++
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26.06.2021 09:37 Ответить
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕНЫЙ! За НЕУМЫШЛЕННОЕ убийство ПРЕСТУПНИКА /при задержании/!
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26.06.2021 09:11 Ответить
Сектанти "великого українця - козака байди" =обурюються= !
Так це - саме дякуючи йому і його шайці.
Роздули істерію для передвиборчої кампанії.
Перекинули на Європу своє довбануте гепання на коліна, на Євро вже плюються.
На Трибуні писали, що лише 6 команд колінкували (добре, що Україна в це збіговисько не входить).
Зате "животворящий" сімейку нарика-рецидивіста у себе приймав, приватну аудієнцію їм забацав.
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26.06.2021 09:16 Ответить
приз надо выдать ему...ппц 22 года ни за что.я в шоке..а то что они пол америки разграмили за одного черногомазого....
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26.06.2021 09:20 Ответить
Якби знайшлися співчуваючі і влаштували йому втечу та вивезли з країни.
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26.06.2021 09:23 Ответить
им надо выдавать брошюры индульгенции памятки--видишь негра шпигуй свинцом потом надевай наручники..а то будет как в германии и европе одни чурбаны.))
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26.06.2021 09:24 Ответить
Это все, что нужно знать про старого маразматика Джо.
Украине - ни на что не надеяться.
Зря отдали бомбу...
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26.06.2021 09:56 Ответить
Вариант выхода из плачевной ситуации прост:

Пьеса в несколько актов.
Акт первый.
Всегосударственный опрос на тему: "Считаете ли вы себя жертвой расовой дискриминации, жертвой дискриминации ваших предков на территории США?".
Акт второй.
Всем ответившим "ДА" - в зубы билет в один конец в страну проживания предков и котлету "подъёмных" на новой-старой родине. Уверен - половина стран африки временно обрадуются таким денежным новым репатриантам и за мзду небольшую с удовольствием по просьбе США тут же дадут им их истинное историческое гражданство.
Акт третий.
Проблема решена.
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26.06.2021 10:40 Ответить
А у нас просто уволили бы задним числом а через пару месяцев через суд бы восстановили...
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26.06.2021 11:01 Ответить
Ппц ботов из рашки набежало. С пропагандой насилия.
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26.06.2021 11:14 Ответить
Америка сама-себе знищує. Кримінальник Флойд тримав весь дистрикт в напрузі своєю діяльністю. Звісно не треба було його вбивати, але поліцмен і не хотів його вбивати, а лише завдати йому страждань. Тобто це "вбивство з необережності під час виконання службових обов'язків". Найбільше покарання - місяць робіт у комунальній службі(мусор збирає мусор)), з забороною працювати у поліції на декілька років.
_______
Але після такого суворого вироку афроамериканці втратять тормоза. Бо кожен поліцмен буде боятись до нього доторкнутись, щоб не сісти на 22 роки. Це почнеться хаос і реальна громадянська, коли буде перестрілка на вулицях. Це вбивчий вирок для Америки
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26.06.2021 13:00 Ответить
Америка не сама себе знищує, ванья. Америку знищують. Давно й цілеспрямовано. Тільки на кожному розі про це не кричать.
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26.06.2021 15:29 Ответить
Читая расистские комментарии становится вполне очевидно почему эта страна не Европа и очень не скоро ей станет (ли?).
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26.06.2021 13:26 Ответить
Чорний мішок з добривом! Як там з кримськими татарами у вас в Кацапії? Все гаразд?
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26.06.2021 13:54 Ответить
Интересно сколько дадут за преследование полицией меня, полиция Украины - дауны
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26.06.2021 14:43 Ответить
Позор ! С ног на голову. Надо организовывать движение "Своблду Човина"
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26.06.2021 15:33 Ответить
США с толерантностью рехнулись.
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26.06.2021 16:06 Ответить
брысь под шконку, кгбист.
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26.06.2021 16:13 Ответить
Ви гєндерно-нєтолерантні. Як мінімум, мали б написати "кгбіст-ка". Ай-яй-яй...
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27.06.2021 01:11 Ответить
Для Бога все люди равны. В Библии содержится «благая весть» для «всякой нации, племени, языка и народа» (Откровение 14:6)."Тогда Пётр открыл уста и сказал: «Поистине вижу, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся его и поступающий праведно угоден ему." (Деяния 10:34, 35).
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26.06.2021 19:27 Ответить
Тогда Пётр открыл уста и сказал:

"Прощай, нємитая Россія..."

Американського поліцейського Човіна засудили на 22 роки в'язниці за вбивство чорношкірого Флойда, після якого в США почалися масові протести - Цензор.НЕТ 794
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27.06.2021 02:58 Ответить
човина , надеюсь скоро отпустят , он сделал благое дело - мир стал чуть чище , нам -бы таких копов , которые преступников валили-бы при задержании сразу ( не довозя до участка ) , такие у нас есть - но очень мало
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26.06.2021 20:20 Ответить
Рецидивіст подох у шпиталі.
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27.06.2021 01:16 Ответить
Ну, чому так грубо? "Подох"...
Можна ж культурніше, - відкинув коньки, сплів лапті, врізав дуба.
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27.06.2021 02:53 Ответить
Це - літературне слово.
Як жив - так і скінчив.
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27.06.2021 06:14 Ответить
Хто що, а я тут расизму не бачу, просто поліція завжди притягує до себе увагу садистів у всі часи і у всих країнах. До речі, наша не виняток
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27.06.2021 01:15 Ответить
Тепер, завдяки вашому коментарю, я зрозумів, чому негри США так не ******* поліцію.
Бо вони (негри) садисти. Дякую, що прояснили цей аспект.
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27.06.2021 02:51 Ответить
Позор ! С ног на голову. Надо организовывать движение "Своблду Човина"
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27.06.2021 09:25 Ответить
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