Американского полицейского Човина осудили на 22 года тюрьмы за убийство чернокожего Флойда, после которого в США начались массовые протесты
Судья Миннесоты приговорил бывшего полицейского Дерека Човина к 22,5 годам лишения свободы за убийство Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 году на тротуаре в Миннеаполисе, видео которого вызвало глобальные протесты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters
Присяжные признали 45-летнего Човина виновным 20 апреля в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.
Прокуратура просила 30-летнее тюремное заключение, защита - условный срок.
Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.
ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.
Протесты продолжались и проходили у Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
Днепр , верх Мазепы , возле ступенечек
Так це - саме дякуючи йому і його шайці.
Роздули істерію для передвиборчої кампанії.
Перекинули на Європу своє довбануте гепання на коліна, на Євро вже плюються.
На Трибуні писали, що лише 6 команд колінкували (добре, що Україна в це збіговисько не входить).
Зате "животворящий" сімейку нарика-рецидивіста у себе приймав, приватну аудієнцію їм забацав.
Украине - ни на что не надеяться.
Зря отдали бомбу...
Пьеса в несколько актов.
Акт первый.
Всегосударственный опрос на тему: "Считаете ли вы себя жертвой расовой дискриминации, жертвой дискриминации ваших предков на территории США?".
Акт второй.
Всем ответившим "ДА" - в зубы билет в один конец в страну проживания предков и котлету "подъёмных" на новой-старой родине. Уверен - половина стран африки временно обрадуются таким денежным новым репатриантам и за мзду небольшую с удовольствием по просьбе США тут же дадут им их истинное историческое гражданство.
Акт третий.
Проблема решена.
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Але після такого суворого вироку афроамериканці втратять тормоза. Бо кожен поліцмен буде боятись до нього доторкнутись, щоб не сісти на 22 роки. Це почнеться хаос і реальна громадянська, коли буде перестрілка на вулицях. Це вбивчий вирок для Америки
"Прощай, нємитая Россія..."
Можна ж культурніше, - відкинув коньки, сплів лапті, врізав дуба.
Як жив - так і скінчив.
Бо вони (негри) садисти. Дякую, що прояснили цей аспект.