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Германия (6726) нападение (2137)

Мужчина напал на прохожих с ножом в Германии - трое убито, 6 - ранено. ФОТО

Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург, сообщается о не менее 3 убитых и 6 раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  DW.

 Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург в федеральной земле Бавария в пятницу, 25 июня.

Нападающего задержали правоохранители, ему выстрелили в ногу - его жизни ничего не угрожает.

Полиция уверяет, что опасность миновала. Отмечается, что убиты три человека, есть раненые, некоторые из них - серьезно.

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:

pic.twitter.com/AhTFT2QtPw

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021

Мужчина напал на прохожих с ножом в Германии - трое убито, 6 - ранено 01

Автор: 
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Топ комментарии
+93
_Сначала путлер наводняет Европу беженцами. После работы с беженцами путлеровских спецслужб те регулярно нападают на аборигенов - еврохоббитов. В итоге рост ненависти, раскручивается спираль насилия и хаоса на радость кремлю. А выбранные еврохоббитами волки в овечьей шкуре, гипнотизируя массы мантрами о диалоге с путлером, предали собственные страны и народы, и укладывают их своим личным подношением к ногам людоеда в обмен на жирный кусок человечины с его стола...
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26.06.2021 02:08
+72
Надо с ним поговорить. Ни в коем случае не применяйте силу. Только диалог, цветы и танцы могут решить проблему
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26.06.2021 02:09
+72
Это потому, что прохожие - расисты. Надеюсь, против них уже возбудили уголовное дело. Стрелявшему менту дать 22 года.
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26.06.2021 02:23
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а по факту битте.... ах да резали же не вас или родных и близких
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26.06.2021 11:07 Ответить
По факту он психически больной, независимо от цвета кожи, и бельіе совершают похожие преступления
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26.06.2021 11:22 Ответить
По факту як раз він і є расистом, що ненавидить «білих». І саме такі як він скоюють подібні злочини. Справа не в кольорі шкіри, а в тому що расизм і ненависть до західної цивілізації відкрито проповідується в ісламських мечетях.
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26.06.2021 12:48 Ответить
Те що ви описуєте є не расизмом, а нетерпимістю за релігійною ознакою, колір шкіри тут ні до чого.
Звідки інфа, що він був ісламістом? В Німеччині як і у Франції, Бельгії чи Іспанії живе багато темношкірих, які жодного відношення до ісламу не мають. Я чув по радіо лише те, що він був психічно хворим і стояв на обліку в психіатрії.
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26.06.2021 14:12 Ответить
напишуть ще що він не нігер а просто засмага така .
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26.06.2021 14:51 Ответить
От яка особисто тобі різниця, нігер він чи ні, чи ти до Вюрцбургу зібрався?
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26.06.2021 16:11 Ответить
шановний пацифіст десь окрім моєї іронії на твоє, -Я чув по радіо),ще вичитав десь про мою стурбованість .
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26.06.2021 17:01 Ответить
Как можно! Оно же негр! Расисты хреновы!
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26.06.2021 09:54 Ответить
да да если нигер мне говорит эй ты белый то все по конституции а если я ему скажу эй
ты нигер то всё.... рассизьм.....
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26.06.2021 11:08 Ответить
а что там в Германии с легализацией короткоствола ?
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26.06.2021 10:00 Ответить
Всё печально.Там "гладкий" приобрести реальная проблема,с кучей экзаменов и вхождений в разнообразные общества.Даже на пневму 4.5мм,которая у нас почти игрушка,куча ограничений.
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26.06.2021 10:27 Ответить
ууух вы в глазик как заехали.... нет на них авакова.....
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26.06.2021 11:09 Ответить
ае сли но и сам "гражданин" то шо..... шо у нас буить вместо ножыка ??? так отож
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26.06.2021 11:10 Ответить
а если он и сам* сорян очепятка
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26.06.2021 11:11 Ответить
Озабоченность!
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26.06.2021 10:18 Ответить
Нападающего задержали правоохранители, ему выстрелили в ногу - его жизни ничего не угрожает, https://censor.net/ru/n3273642https://censor.net/ru/n3273642
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26.06.2021 10:24 Ответить
Сомалиец законопослушный. Бегает в маске.
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26.06.2021 10:54 Ответить
Надеюсь, после этого вопиющего случая резни белых людей весь мир охватит движение
White Lives Matters. Почему до сих пор молчит Байден?
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26.06.2021 10:57 Ответить
у него праздник чорных человечиков...... занят он
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26.06.2021 11:05 Ответить
Тут всё просто. Нужно депортировать сотню, другую его соплеменников на родину. Негласно, так сказать(типа не из-за этого эпизода). И карма этого кудрявого настигнет в тюрьме очень быстро, руками его же соплеменников. Другие национальности прознав о таком финте ушами, тоже будут тщательней контролировать своё стадо и каждый потенциальный "контрстрайкер" будет знать, что "перо в башка попадёт" на зоне, неминуемо (от своей диаспоры).
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26.06.2021 11:01 Ответить
мдя немцы уже не те... во времена реформации забили бы палками как мамонта.....
ну шо кушайте не обляпойтесь
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26.06.2021 11:04 Ответить
При Шилькгрубере такого нэ було!
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26.06.2021 11:23 Ответить
Негрів точно не було. Але їх було мало в усій Європі.
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26.06.2021 13:09 Ответить
Як не було? Були. Ще й як були!
Ось вам, наприклад, афрохвошизди. )))
1942 рік. Ростов-на-Дону.

Чоловік напав на перехожих із ножем у Німеччині: трьох убив, шістьох поранив - Цензор.НЕТ 8567
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27.06.2021 02:22 Ответить
А шо ти хтів сказати отим своїм "нэ", хитрожопий іванів?
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26.06.2021 14:45 Ответить
В маске, молодец!
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26.06.2021 11:24 Ответить
ну матеріальну компенсацію негру я надіюсь все-таки випишуть за те, що його підстрелили? Декілька десятків мільйонів євро хоча би мали би дати!!!
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26.06.2021 11:38 Ответить
Господа хорошие, не кажется ли вам, что существенная разница зависит от того, кричал ли он при этом "Свободу Анжеле Дэвис!" или "Аллах акбар!"?
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26.06.2021 11:43 Ответить
В любом случае лучше все-таки знать предысторию, перед тем как "выносить вердикт" ...
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26.06.2021 11:50 Ответить
Якби Європу не населяли навмисне дикунами, то і вбивства цього не було б. От тобі й вердикт.
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26.06.2021 14:41 Ответить
Как например в Украине не населённой дикарями - никаких убийств нет ... да, Вова?
Не, ну есть конечно разный беспредел, но то всё дикие донбасянские переселенцы-кацапы ... да, Вова?
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26.06.2021 18:23 Ответить
самое интерестное что когда этому на родине бошки режут или на покрышках жгут то сидят тихо и даже пищат шепотом
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26.06.2021 12:16 Ответить
Мультикультуралізм і його наслідки. Аплодуйте стоячи, панове ліберали.
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26.06.2021 12:37 Ответить
И как же сейчас не вспомнить Далю Грибаускайтэ???
Чоловік напав на перехожих із ножем у Німеччині: трьох убив, шістьох поранив - Цензор.НЕТ 7993

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26.06.2021 12:51 Ответить
Так его надо на совет ЕС пригласить Мерекль - и там пожурить,скать что так делать нельзя!Выразить озабоченность и тд
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26.06.2021 13:27 Ответить
сомалиец. а они мусульмане. он наверное хотел к 72 девственницам. Обломали кайф мужику.
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26.06.2021 15:02 Ответить
Потом эти 72 уже женщины будут ему выедать мозг! 72 -мя кофейными ложечками! Аллах просто приколист! Вот так награда!
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26.06.2021 19:44 Ответить
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26.06.2021 19:46 Ответить
что поделаешь, мультикультурность требует жертв... например "беженец" Абубакар привык у себя на исторической родине, где-нибудь в Нигерии, чикать ножиком соплеменников направо и налево... ну не менять же ему свои привычки лишь на том основании, что он приперся в Германию иначе это будет ущемление его права на самореализацию ... в Нигерии чикать ножиком всех, кто тебе не понравился это норма, часть культурной традиции... поэтому пора европейцам пересматривать свои устаревшие взгляды иначе они нарушат основной принцип мультикультурности - засунуть поглубже традиции своих европейских предков в угоду традициям (пусть даже диким) всех, кто мечтает жить на европейском социале за счет европейцев...
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26.06.2021 15:50 Ответить
И это в эпоху видеокамер и айфонов - в течении 5 минут должна была подъехать полицейская машина или мотоцикл и его черепушка разлетелась бы по стенам.
Если полиция не появилась, кто-то поспособствовал.
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26.06.2021 16:40 Ответить
А ты там двух чуваков в черных одеждах случайно не заметил или специально?
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26.06.2021 18:26 Ответить
П.С. Нападающего задержали правоохранители, ему выстрелили в ногуИсточник: https://censor.net/ru/n3273642
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26.06.2021 18:30 Ответить
На видео он не похож на того, у кого прострелена нога.
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26.06.2021 21:33 Ответить
"его жизни ничего не угрожает" как мило, "полиция обявила что опасность миновала" это надо понимать как "всего трое зарезанных и шестеро порезанных" босым приматом... Цензор, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МАТЕРИТЬСЯ!?
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26.06.2021 19:30 Ответить
А знаете, если бы кто-то из бюргеров в этой ситуации его обезоружил и проткнул его же ножиком, сел бы в комфортную дойче тюрьму, а улицы бы заполнили протестующие толпы соцнеадекватов и соцнеадаптантов, потому что «блек лайф метер».
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26.06.2021 19:39 Ответить
заголовок не правельный , не мужчина , а черный ( по нашему чурка или нигер ) , которому маслиной надо было в лобешник без разговора запечатать , а потом всех его родственников под санкции ккк
герои прошлого скоро возвратятся , или нас уничтожат
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26.06.2021 20:13 Ответить
Шо, противники свободного скрытого владения и ношения короткоствольного нарезного оружия обычными гражданами, теперь будете требовать запрета на владение и ношение кухонными ножами? Может и гвозди запретить продавать без регистрации каждого гвоздя в МВД и возле каждого дерева, с которого можно выломать острую щепку, поставите по дебилу из своего числа, зарещающему защищаться?

В общем, надеюсь, мысль моя понятна...
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26.06.2021 23:04 Ответить
Німеччину міг би врятувати Африканський корпус Ервіна Роммеля.

Чоловік напав на перехожих із ножем у Німеччині: трьох убив, шістьох поранив - Цензор.НЕТ 2887
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27.06.2021 02:44 Ответить
Угу ... Багато хто з Єгипту взимку після турпоїздки повертаються - одразу на лікарняний.
Отак би і корпус Роммеля.
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27.06.2021 19:31 Ответить
дивно в Германії заборонено навіть з кишеньковими ножами ходити по вулиці, але це не зашкодило якомусь виродку ножем зарізати трьох і ще декількох поранити, треба взагалі заборонити використання ножів, дарувати їх як нагородну зброю так хоплофоби?
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27.06.2021 08:15 Ответить
Кухонні ножі бачили ?
Це, блін, "меч-кладинец".
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27.06.2021 19:29 Ответить
Нигер с ножиком.нормально.наверное пособие в чем то сократили ширнуться не на что
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20.12.2021 17:46 Ответить
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