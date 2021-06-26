Мужчина напал на прохожих с ножом в Германии - трое убито, 6 - ранено. ФОТО

Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург, сообщается о не менее 3 убитых и 6 раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург в федеральной земле Бавария в пятницу, 25 июня.

Нападающего задержали правоохранители, ему выстрелили в ногу - его жизни ничего не угрожает.

Полиция уверяет, что опасность миновала. Отмечается, что убиты три человека, есть раненые, некоторые из них - серьезно.