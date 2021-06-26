Мужчина напал на прохожих с ножом в Германии - трое убито, 6 - ранено. ФОТО
Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург, сообщается о не менее 3 убитых и 6 раненых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург в федеральной земле Бавария в пятницу, 25 июня.
Нападающего задержали правоохранители, ему выстрелили в ногу - его жизни ничего не угрожает.
Полиция уверяет, что опасность миновала. Отмечается, что убиты три человека, есть раненые, некоторые из них - серьезно.
BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021
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+93 NonCFist
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+72 Oleksandr Onys
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+72 user009
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Пожалуйста, подождите...
Звідки інфа, що він був ісламістом? В Німеччині як і у Франції, Бельгії чи Іспанії живе багато темношкірих, які жодного відношення до ісламу не мають. Я чув по радіо лише те, що він був психічно хворим і стояв на обліку в психіатрії.
ты нигер то всё.... рассизьм.....
White Lives Matters. Почему до сих пор молчит Байден?
ну шо кушайте не обляпойтесь
Ось вам, наприклад, афрохвошизди. )))
1942 рік. Ростов-на-Дону.
Не, ну есть конечно разный беспредел, но то всё дикие донбасянские переселенцы-кацапы ... да, Вова?
Если полиция не появилась, кто-то поспособствовал.
герои прошлого скоро возвратятся , или нас уничтожат
В общем, надеюсь, мысль моя понятна...
Отак би і корпус Роммеля.
Це, блін, "меч-кладинец".