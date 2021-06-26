Суд оставил под стражей до 23 августа подозреваемого в государственной измене генерала СБУ Шайтанова

Голосеевский районный суд продлил до 23 августа срок содержания под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова.

Как пердает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом прокурор по делу Шайтанова Иван Кисилевич сообщил изданию "Ґрати" 25 июня.



Адвокат подозреваемого генерал-майора рассказал, что за 14 месяцев пребывания под стражей у его подзащитного серьезно ухудшилось состояние здоровья. Он просил суд отдать Шайтанова на поруки автогонщика Алексея Мочанова и нардепа от "Слуги народа" Игоря Герасименко.



Прокурор настаивал, что Шайтанова нужно оставить под арестом, так как, по мнению обвинения, есть риски, что он может скрыться или влиять на свидетелей. Адвокат возражал, аргументируя свою позицию тем, что суд начал рассмотрение дела по существу.



Судья удовлетворил ходатайство обвинения.

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Напомним, в апреле 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

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