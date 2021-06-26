РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5056 посетителей онлайн
Новости
4 065 10
государственная измена (1489) Шайтанов (30)

Суд оставил под стражей до 23 августа подозреваемого в государственной измене генерала СБУ Шайтанова

Суд оставил под стражей до 23 августа подозреваемого в государственной измене генерала СБУ Шайтанова

Голосеевский районный суд продлил до 23 августа срок содержания под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова.

Как пердает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом прокурор по делу Шайтанова Иван Кисилевич сообщил изданию "Ґрати" 25 июня.

Адвокат подозреваемого генерал-майора рассказал, что за 14 месяцев пребывания под стражей у его подзащитного серьезно ухудшилось состояние здоровья. Он просил суд отдать Шайтанова на поруки автогонщика Алексея Мочанова и нардепа от "Слуги народа" Игоря Герасименко.

Прокурор настаивал, что Шайтанова нужно оставить под арестом, так как, по мнению обвинения, есть риски, что он может скрыться или влиять на свидетелей. Адвокат возражал, аргументируя свою позицию тем, что суд начал рассмотрение дела по существу.

Судья удовлетворил ходатайство обвинения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова оставили под стражей до марта, - адвокат Тигишвили

Напомним, в апреле 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вербовщик подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова Егоров руководил террористами на Донбассе, - контрразведка. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
каков поп - таков приход... противно видеть это говно из числа слабоумных...
показать весь комментарий
26.06.2021 05:28
+2
Под стражей должен находиться зеленский -ИУДА ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ( в какой стране ещё такое возможно ) только в Украине ………Янукович , а теперь нарик с бандой мародёров хитросделанных Позорище несусветное
показать весь комментарий
26.06.2021 09:15
+1
Все і вся нашпіговано зрадниками.
показать весь комментарий
26.06.2021 07:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
каков поп - таков приход... противно видеть это говно из числа слабоумных...
показать весь комментарий
26.06.2021 05:28 Ответить
Под стражей должен находиться зеленский -ИУДА ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ( в какой стране ещё такое возможно ) только в Украине ………Янукович , а теперь нарик с бандой мародёров хитросделанных Позорище несусветное
показать весь комментарий
26.06.2021 09:15 Ответить
Все і вся нашпіговано зрадниками.
показать весь комментарий
26.06.2021 07:51 Ответить
Исправьте в тесте "пердает" на более приличное слово.
показать весь комментарий
26.06.2021 07:56 Ответить
может это самокритика
показать весь комментарий
26.06.2021 08:11 Ответить
А може так було і задумано.
показать весь комментарий
26.06.2021 08:11 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/26/novyna/bezpeka/venedyktova-vystupyla-proty-toho-vidhorodzhuvaty-donbas-stinoyu Венедиктова виступила проти того, щоб відгороджувати Донбас «стіною» Ми втратили сім років. Діти, які народилися сім років тому, вже ходять до школи у другий клас... Діти, яким було по сім років, зараз підлітки - зазначила Венедиктова. К примеру в Грузии дети до 18 лет уже не знают русского языка, может это и хорошо для независимости их государства от Московии. Государство Украину рвёт на части когда власть в Украине не принадлежит коренному Украинскому народу, а от этого Украина может быть слита опять Московии. Стена с оккупированной частью Донбасса нужна и пусть это будет серой зоной для сепаратистов и для тех кому чуждо всё украинское.
показать весь комментарий
26.06.2021 08:17 Ответить
Резервация?
показать весь комментарий
26.06.2021 09:08 Ответить
Блдь, перестаньте называть этого ушлепка Мочанова автогонщиком. Он мент вонючий, бывший беркутовец. Из него автогонщик, как из члена молоток. Понты дешевые колотит, пиариться, без мыла в жопу лезет во все издания и на телеканалы. Слава Богу последнее время его стали меньше показывать.
показать весь комментарий
26.06.2021 09:23 Ответить
Блдь, якийсь сюр!!!

Як це - суд за якусь там державну зраду гнобить цього поважного пана!!!??? А де домашній арешт, вихід під заставу, взяття на поруки покажних людей? Він же не вкрав мішок картоплі або блок сигарет!!! За що його залашили в буцегарні??? Відпустіть негайно і вибачтесь! Да, і не забудьте компенсувати зарплату і преміїї, а також нарахуйте добрячу пенсію!
показать весь комментарий
26.06.2021 20:10 Ответить
 
 