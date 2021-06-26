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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела у Песков. За вчера потерь нет, зафиксированы 12 обстрелов, - ООС

Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела у Песков. За вчера потерь нет, зафиксированы 12 обстрелов, - ООС

За минувшие сутки, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 12 нарушений режима прекращения огня. В районе Водяного, на Приазовье, враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра.

Вблизи н.п. Пески враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Майорска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе населенных пунктов Катериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя были подавлены средствами РЭБ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет", - подчеркивают в штабе.

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Также отмечается, что по состоянию на 7 утра 26 июня зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один украинский воин получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК уведомила представителей СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - добавили в штабе.

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Топ комментарии
+25
Чому ЗЕчмо не припиняє війну як обіцяв?
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26.06.2021 08:06
+22
Знову втрати ......😪😪😪
Вічна пам'ять нашому воїну !!!
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26.06.2021 08:28
+18
за кожного загиблого Українця повинно здохнути 100 виродків-кацапів
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26.06.2021 08:05
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за кожного загиблого Українця повинно здохнути 100 виродків-кацапів
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26.06.2021 08:05 Ответить
Чому ЗЕчмо не припиняє війну як обіцяв?
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26.06.2021 08:06 Ответить
Чувачок вошел во вкус...косит бабло на войне и складывает его в офшорах..
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26.06.2021 08:39 Ответить
Но, зельцман - это ж совсем другое дело, это ж ваш чувачок и шо? Клавиша, на голову не давит?
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26.06.2021 09:18 Ответить
это не чапкис, зеленый не заметит
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26.06.2021 08:13 Ответить
З "кацапами" стосунки потрібно підтримувать на рівні спілкування з тваринами - за допомогою батога! Вони іншого варіанту, пов"язаного з "пряниками", не розуміють! Коли їм прстягають руку дружби, вони її кусають і і стараються відгризти Коли їх б"ють дрючком, вони починають ту руку лизать і пропонувать жить мирно!
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26.06.2021 08:14 Ответить
Знову втрати ......😪😪😪
Вічна пам'ять нашому воїну !!!
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26.06.2021 08:28 Ответить
Нарешті правильно використали назву пункту Пєскі. Дякую.
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26.06.2021 08:54 Ответить


Снова БПЛА ВСУ скинул на позиции попачления пол-литра.
Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 2915
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26.06.2021 08:59 Ответить
Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 3396
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26.06.2021 09:03 Ответить
Коли вже ми будимо знати, що відповідь була миттєвою і ворога, який пішов на цей злочин, було знищено?
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26.06.2021 09:02 Ответить
Когда пятый станет седьмым
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26.06.2021 09:20 Ответить
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
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26.06.2021 09:21 Ответить
Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 4110
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26.06.2021 09:34 Ответить
Сумуємо....Спочивай з миром, синку.....Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 4424
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26.06.2021 09:44 Ответить
Український воїн загинув сьогодні через ворожий обстріл біля Пісків. За вчора втрат немає, зафіксовано 12 обстрілів, - ООС - Цензор.НЕТ 3680
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26.06.2021 09:50 Ответить
Меркельше,случайно,не стало грустно?Или грусть нападает на нее только когда с ****** не дают прилюдно пообниматься?
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26.06.2021 10:01 Ответить
Він вдивлявся в очі біса,
Шукаючи в них миру.
Спонукала боягузтва риса.
- Я веду нарід до Офіру!-
Голосно себе вихваляв,
Стукаючи цюцюркою по піану,
Подумки гроші рахував,
Схованих на рахунках Оману.

Пуцьвирок зе кацапам продався,
А як час настав відплати-
Ріденьким усрався.
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26.06.2021 10:10 Ответить
 
 