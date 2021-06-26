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США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь в результате запуска "Северного потока-2", - Bloomberg

США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь в результате запуска

США и Германия планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода "Северный поток 2".

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что при этом стороны также изучают способы усиления "сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций".

США и Германия хотят заключить сделку, призванную ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода, к августу, то есть, к планируемому визиту в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель.

Агентство напомнило, что в среду в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что обе стороны говорили о способах "гарантий того, что Россия не сможет использовать энергетику в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще".

"Мы полны решимости посмотреть, сможем ли мы извлечь что-то положительное из сложной ситуации, которую мы унаследовали", - сказал Блинкен, добавив, что США хотят "сделать все возможное, чтобы убедиться, что в конечном итоге энергетическая безопасность Европы будет не подорвана, а фактически укреплена". То же самое, по его словам, касается и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Германия обсуждают меры по предотвращению использования Россией "Северного потока 2" с целью шантажа, - Блинкен

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Топ комментарии
+9
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пиндосы и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.
Чуть позже самолетов ВВС НАТО стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать п...
Александр НЕВЗОРОВ
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26.06.2021 08:46
+8
Иуды что-то там обсуждают.......
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26.06.2021 08:13
+8
Ребенок сдохнет едва родившись,судьба Турецкого потопа... Султан Эрдоган торжественно его запустил месте с плешивым Хмырем и тут же похоронил...
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26.06.2021 08:18
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Правила форума Совет форумчан
Иуды что-то там обсуждают.......
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26.06.2021 08:13 Ответить
Бусы! (Как индейцам).
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26.06.2021 09:41 Ответить
Только базы нато на границах,на другое соглашаться нельзя.
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26.06.2021 08:15 Ответить
Лучшей компенсацией будет развал РФ, ну или черенок в заднице пу
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26.06.2021 08:15 Ответить
Другий варіант не підходить. На мордорі здохне одне ***** на його місце прийде друге *****. Тільки з розвалом козломордії людство зможе спокійніше дихати.
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26.06.2021 09:02 Ответить
так как компенсировали за АЭС в Бушере, или как за самолеты и аэродромы и ракеты и прочие меморандумы?
о, тогда давайте две, нет, три компенсации за трубу. и кредит. вон, Бацке хотели давать 3млрд., но не дают бо тот - террорист, а нам хотели дать 200млн. и вроде как дадут, возможно.
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26.06.2021 08:18 Ответить
Ребенок сдохнет едва родившись,судьба Турецкого потопа... Султан Эрдоган торжественно его запустил месте с плешивым Хмырем и тут же похоронил...
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26.06.2021 08:18 Ответить
Не неси чушь, ТП работает.
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26.06.2021 11:01 Ответить
ерманская и амеровская жыдовня ищут способ подкинуть баблеца жыдовне в Украину.........
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26.06.2021 08:20 Ответить
ээээххххпалестинаиграйразговаривай.........
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26.06.2021 08:21 Ответить
я ещё не забанен? странно...
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26.06.2021 10:02 Ответить
Мавзолейные рукожопые,вам кроме ГУЛАГа Сралина и Беломор-канала строить ничего нельзя....
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26.06.2021 08:20 Ответить
Понаслаждаемся ещё одной истерикой лаптей, и послушаем сказки, как они "снова прогнали американцев")
Ракетный эсминец USS Ross готовится к заходу в Черное море

Он будет участвовать в учениях Sea Breeze-2021.
Корабль движется из Военно-морской базы Суда-Бей (Греция) и в настоящее время находится в Средиземном море.
По некоторым данным, на следующей неделе он в сопровождении ещё двух кораблей прикрытия НАТО планирует повторить маршрут британского "Дефендера" и пройти в украинских территориальных водах вдоль украинского Крыма.
До полыхания кацапских пердаков - три, два, один... 👍🏼😀
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26.06.2021 08:24 Ответить
А онлайн трансляция будет? Я хочу это видеть. )))
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26.06.2021 08:36 Ответить
Как бы не договорились уже лапти с немчурой:кюнигсберг вернем,только Украина -наша,труба мешает сильно разгуляться,дичь сильно зубастая попалась...только базы нато и вооружения.
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26.06.2021 08:25 Ответить
Надеяться Украине можно только на себя. Время печальных песен прошло.
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26.06.2021 08:25 Ответить
К сожалению мы не приучены надеяться на себя
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26.06.2021 08:31 Ответить
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пиндосы и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.
Чуть позже самолетов ВВС НАТО стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать п...
Александр НЕВЗОРОВ
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26.06.2021 08:46 Ответить
Я тоже хорошо помню те времена. Только в бескорыстие не верю. Были в долгах как Украина сейчас. Рассчитывались долго за всё, до последнего цента и рассчитались таки. Я верю и Украина тоже рассчитается и станет действительно независимой.
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26.06.2021 10:03 Ответить
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26.06.2021 10:06 Ответить
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26.06.2021 10:10 Ответить
США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат через запуск "Північного потоку-2", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 907 Дерьмоед не убийца вас нокормит тушонкой Рузвельта и ножками БУША-старшего..ждите карман шире
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26.06.2021 08:41 Ответить
Платить будут обитатели Московской Орды, в том числе и Роман Репа.
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26.06.2021 09:24 Ответить
Базы НАТО будут по всей Украине...не сцыте Крысы Мавзолейные...,а не толлько в Очакове и Бердянске...Борис Джонсон зна шо робыть
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26.06.2021 08:46 Ответить
джонсон борис наш бандеровец
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26.06.2021 10:58 Ответить
Удачи вам краснопузые....Северный и Турецкий ПОТОПЫ работать не будут...Зуб даю...
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26.06.2021 08:49 Ответить
І здавалося б - до чого тут США......
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26.06.2021 08:50 Ответить
ес и нато. что тут обсуждать
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26.06.2021 08:51 Ответить
Просто надо перестать использовать газ.
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26.06.2021 09:06 Ответить
для начала компенсируйте стоимость ЯО Украины(за Кравчуком- 170 лярдов баксов тогда и 300 сейчас) рашист,США ,Англия ,обещавшие в Будапеште неприкасаемость границ Украины - компенсируйте стоимость украинского Крыма,Мировые кидаловы , решили оккупанту давать монеты ,посредсвом продажи им газа в ЕС ,а Украине и ее народу снова вешают авантюру обещаний ,которую они по отношению к Украине и ее народу -ни разу не выполняли
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26.06.2021 09:06 Ответить
если пойдет компенсация за Крым то считай Крым мы потеряли совсем то есть продали
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26.06.2021 12:45 Ответить
иногда - это самый лучший вариант продать то,что приносит вред врагу и оккупанту Украины
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26.06.2021 12:59 Ответить
Лучшая компенсация это принять Украину в Евросоюз
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26.06.2021 09:14 Ответить
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26.06.2021 09:24 Ответить
Зе должен спросить ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ В ЕС ???
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26.06.2021 09:26 Ответить
У кого спросить, у пороха?
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26.06.2021 09:57 Ответить
Нееть, это вопрос под силу джокеру 😀😀😀
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26.06.2021 10:06 Ответить
А порох тут при чем ? у кого нужно спрашивать так это у профессора януковича - если бы в 13 году он не показал бы Европе большой палец то мы уже были минимум на десять шагов ближе к ЕС
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26.06.2021 12:50 Ответить
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26.06.2021 10:07 Ответить
срака голобородьки зебилам а не евросоюз
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26.06.2021 11:00 Ответить
Нікому б не було гірше, якби в Європу поступало побільше газу з США, з РФ, з Близького Сходу, Норвегії, - з усіх сторін світу. Не було б гірше!
Однак! Однак, однак... "Schröder-изация Европы продолжается, расширяется, углубляется, выходит все на более высокие орбиты. Коррупция в Европе более "технологичнее", дьявольски изощрённые".
"В Европы нет желания, нет политической воли ввести в действие свое же антимонопольное, рыночное ЕС-законодательство в "секторе газа", которое перевело б природный газ из ВНЕРЫНОЧНОГО ресурса/товара, из современного вида оружия по завоеванию Европы, - для начала! - в обычный товар, отслеживаемый цивизационными рыночными, антидемпинговыми и антикоррупционными механизмами, включающие защиту прав потребителей на свободу выбора поставщика - цитирую самого себя.Україна вже має "досвід" меморандума в Будапешті. Большие хищные птицы птицы всегда поладят между собой при разделе большой добычи, которой хватит на всех
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26.06.2021 09:15 Ответить
Германия и Франция на растяжке - боятся США И рашку. И лидеры Восточной Европы не довольны колллобарацией Германии с рашей
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26.06.2021 09:29 Ответить
Меркель старается заработать себе пенсию от газпрома 😀😀😜
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26.06.2021 09:24 Ответить
Интересно это будет единовременная компенсация или нас на постоянный подсос поставят?
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26.06.2021 09:27 Ответить
Я думаю дадут какой-нибудь кредит, на пару лярдов, и гордо объявят его "помощью".
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26.06.2021 09:53 Ответить
Или квоту в ЕС увеличат для нашей курятины.
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26.06.2021 10:06 Ответить
"компенсацией" будет кредит на строительство ветряков ?
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26.06.2021 09:46 Ответить
Вся эта зеленая энергетика убыточна для Украины
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26.06.2021 12:52 Ответить
А оно вам надо? Украинских олигархов кормить долларами?
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26.06.2021 09:48 Ответить
Подпишут Будапештский меморандум намбер ту?
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26.06.2021 09:50 Ответить
Ага, ядерну зброю вже компенсували, давши хабара зрадникам, які обезброїли державу та кинули її в хаос безкарності, грабунку та корупції, тепер ще одна "компенсація" Далі демонтаж державності та розвал і поглинання братішками сусідами. Все йде по плану ворогів України.
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26.06.2021 09:54 Ответить
И как будут немцы с жабоедами компенсировать последующую оккупацию юга и центра Украины после открытия СП2? Какая сумма будет за каждого погибшего украинца?
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26.06.2021 09:58 Ответить
ну, по этому поводу будет выражена СЕРЬЁЗНАЯ озабоченность !
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26.06.2021 10:10 Ответить
Наличных денег скорей всего не будет- разворуют сразу.
Скорей всего квоты на курятину и подсолнечное масло увеличат
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26.06.2021 10:10 Ответить
и для нищего украинского населения курятина и подсолнечное масло еще больше подорожают.
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26.06.2021 10:11 Ответить
немцы компенсируют, мне кажется. Вообще, было бы хорошо, если бы они ка-то нами занялись. Мы без постранней помощи коррупцию не победим. У меня лично надежды на это уже нет.
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26.06.2021 10:10 Ответить
было бы желание - но у нас пока "пчелы против меда"
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26.06.2021 12:54 Ответить
...не правильні бджоли.
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26.06.2021 16:53 Ответить
Лучшей компенсацией будет
если заберете себе предателя
и по совместительству и.о президента
прислугу олигархов поцЗеленского
Пусть вас веселит
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26.06.2021 11:05 Ответить
А евреям Германия уже выплатила все компенсации? Тут будет бОльшая общая сумма: кремлевский фюрерок начнет масштабное военное наступление, и нанесет громадные разрушения с реками крови. Вина Германии в этом(разумеется, часть вины, основное будет на подельнице Германии - раисе) безусловно, будет доказана, и многие многие поколения немцев будут работать на компенсации Украине.
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26.06.2021 11:26 Ответить
Самая лучшая компенсация это военные базы США в Днепре, Херсоне и Харькове.
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26.06.2021 13:05 Ответить
...Хутір Михайлівський - час підльоту Томагавка до Ново-Огарьово самий короткий. )(уйло в сортірі не встигне натягнути штани і збудеться його фраза - Замочити в туалеті.
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26.06.2021 16:59 Ответить
Эти идиоты действуют по принципу-давайте просто дадим русне кучу козырей,а потом будем усиленно думать как её с этими козырями переиграть.Сюр какой-то.
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26.06.2021 13:20 Ответить
https://newsua.one/news-politics/stalo-vidomo-szo-mozhe-nimechchina-zaproponuvati-u-50522.html
Стало відомо, що може Німеччина запропонувати Україні в обмін на запуск "Північного потоку-2" Угода, яку деякі офіційні особи планують підготувати до візиту канцлера Ангели Меркель у Вашингтон в липні, може означати, що держави зобов'язуються компенсувати Україні транзитні втрати після запуску «Північного потоку-2». Німеччина також може взяти на себе зобов'язання підтримати план з розвитку східноєвропейського співробітництва у сфері енергетики й транспорту.
Bloomberg зазначає, що можливі варіанти угоди були викладені кількома людьми, знайомими з переговорами. Та попри це сторони очікують протестів з боку членів Конгресу США, тому що з уже вказаних пропозицій були й ті, котрі пропонувалися раніше і які не змогли стримати Росію в минулому.
Обговорення проводять на рівні Держдепартаменту і МЗС Німеччини за активної участі радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана і радника Меркель з іноземних справ та безпеки Яна Геккера.
Раніше видання Handelsblatt писало про запланований візит канцлера Німеччини до Вашингтону у липні 2021 року з приводу остаточного з'ясування позиції США щодо російського газопроводу.
Тоді журналісти зазначали, що Берлін може запропонувати Україні стати експортером водню. У разі, якщо Європа захоче досягнути своїх кліматичних цілей, їй знадобиться водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів.
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26.06.2021 13:51 Ответить
Все лежить на поверхні.
Потужність газопроводу «Північний потік» становить 27 млрд кубометрів в рік.
Проектна потужність газопроводу «Північний потік 2» становитиме 55 млрд кубометрів в рік.
В 2019 році Газпром експортував в далеке зарубіжжя 200,5 млрд м куб. Із них близько 150 млрд м куб в Європу.

Потужність ГТС України становить:
На вході в ГТС - 281 млрд куб. м
На виході з ГТС - 146 млрд куб. м
Потрібно враховувати ще одну важливу річ - СЕЗОННІСТЬ. Споживання газу літом і зимою різна, тому ГТС України використовує ПГС в зимовий період.

Постає питання, за чий рахунок будуть утримувати ГТС України? Адже у випадку аварії чи диверсії на Потоках Європа залишиться без газу, а українська ГТС не зможе перебрати на себе постачання газу до Європи оскільки не буде готова технічно.
Виходить, що українська ГТС потрібна Європі, як страховка, але ту страховку Європа бажає
отримати за кошт України.
"Зри в корень" (с)
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26.06.2021 16:51 Ответить
В виде компенсации подойдет прием Украины в НАТО и в ЕС или хотя бы в одну из этих структур. Все остальное это так ,хорошая мина при плохой игре.
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26.06.2021 14:54 Ответить
Ревізіоністка Меркель, ревізіоніст Макрон із шкіри вилазять, щоб догодити Путіну. Продажні душі. Ніякі традиційні європейські цінності їм не потрібні. Вигода понад усе! Два політичні виродки.
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26.06.2021 15:12 Ответить
Ніхто захищати Україну не буде. Україні потрібно самій навчитись себе захищати.
Народ, який не здатний себе захистити, приречений на зникнення.
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26.06.2021 16:15 Ответить
Все то фігня.

"Історія повторюється двічі: спершу як трагедія, потім - як фарс".

Гегель.
Домовлялись з Гітлером, отримали 2-у Світову.
Що отримаємо цей раз?
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26.06.2021 16:12 Ответить
 
 