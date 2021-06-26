США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь в результате запуска "Северного потока-2", - Bloomberg
США и Германия планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода "Северный поток 2".
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что при этом стороны также изучают способы усиления "сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций".
США и Германия хотят заключить сделку, призванную ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода, к августу, то есть, к планируемому визиту в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель.
Агентство напомнило, что в среду в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что обе стороны говорили о способах "гарантий того, что Россия не сможет использовать энергетику в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще".
"Мы полны решимости посмотреть, сможем ли мы извлечь что-то положительное из сложной ситуации, которую мы унаследовали", - сказал Блинкен, добавив, что США хотят "сделать все возможное, чтобы убедиться, что в конечном итоге энергетическая безопасность Европы будет не подорвана, а фактически укреплена". То же самое, по его словам, касается и Украины.
Пожалуйста, подождите...
о, тогда давайте две, нет, три компенсации за трубу. и кредит. вон, Бацке хотели давать 3млрд., но не дают бо тот - террорист, а нам хотели дать 200млн. и вроде как дадут, возможно.
Ракетный эсминец USS Ross готовится к заходу в Черное море
Он будет участвовать в учениях Sea Breeze-2021.
Корабль движется из Военно-морской базы Суда-Бей (Греция) и в настоящее время находится в Средиземном море.
По некоторым данным, на следующей неделе он в сопровождении ещё двух кораблей прикрытия НАТО планирует повторить маршрут британского "Дефендера" и пройти в украинских территориальных водах вдоль украинского Крыма.
До полыхания кацапских пердаков - три, два, один... 👍🏼😀
Чуть позже самолетов ВВС НАТО стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать п...
Александр НЕВЗОРОВ
Однак! Однак, однак... "Schröder-изация Европы продолжается, расширяется, углубляется, выходит все на более высокие орбиты. Коррупция в Европе более "технологичнее", дьявольски изощрённые".
"В Европы нет желания, нет политической воли ввести в действие свое же антимонопольное, рыночное ЕС-законодательство в "секторе газа", которое перевело б природный газ из ВНЕРЫНОЧНОГО ресурса/товара, из современного вида оружия по завоеванию Европы, - для начала! - в обычный товар, отслеживаемый цивизационными рыночными, антидемпинговыми и антикоррупционными механизмами, включающие защиту прав потребителей на свободу выбора поставщика - цитирую самого себя.Україна вже має "досвід" меморандума в Будапешті. Большие хищные птицы птицы всегда поладят между собой при разделе большой добычи, которой хватит на всех
Скорей всего квоты на курятину и подсолнечное масло увеличат
если заберете себе предателя
и по совместительству и.о президента
прислугу олигархов поцЗеленского
Пусть вас веселит
Стало відомо, що може Німеччина запропонувати Україні в обмін на запуск "Північного потоку-2" Угода, яку деякі офіційні особи планують підготувати до візиту канцлера Ангели Меркель у Вашингтон в липні, може означати, що держави зобов'язуються компенсувати Україні транзитні втрати після запуску «Північного потоку-2». Німеччина також може взяти на себе зобов'язання підтримати план з розвитку східноєвропейського співробітництва у сфері енергетики й транспорту.
Bloomberg зазначає, що можливі варіанти угоди були викладені кількома людьми, знайомими з переговорами. Та попри це сторони очікують протестів з боку членів Конгресу США, тому що з уже вказаних пропозицій були й ті, котрі пропонувалися раніше і які не змогли стримати Росію в минулому.
Обговорення проводять на рівні Держдепартаменту і МЗС Німеччини за активної участі радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана і радника Меркель з іноземних справ та безпеки Яна Геккера.
Раніше видання Handelsblatt писало про запланований візит канцлера Німеччини до Вашингтону у липні 2021 року з приводу остаточного з'ясування позиції США щодо російського газопроводу.
Тоді журналісти зазначали, що Берлін може запропонувати Україні стати експортером водню. У разі, якщо Європа захоче досягнути своїх кліматичних цілей, їй знадобиться водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів.
Потужність газопроводу «Північний потік» становить 27 млрд кубометрів в рік.
Проектна потужність газопроводу «Північний потік 2» становитиме 55 млрд кубометрів в рік.
В 2019 році Газпром експортував в далеке зарубіжжя 200,5 млрд м куб. Із них близько 150 млрд м куб в Європу.
Потужність ГТС України становить:
На вході в ГТС - 281 млрд куб. м
На виході з ГТС - 146 млрд куб. м
Потрібно враховувати ще одну важливу річ - СЕЗОННІСТЬ. Споживання газу літом і зимою різна, тому ГТС України використовує ПГС в зимовий період.
Постає питання, за чий рахунок будуть утримувати ГТС України? Адже у випадку аварії чи диверсії на Потоках Європа залишиться без газу, а українська ГТС не зможе перебрати на себе постачання газу до Європи оскільки не буде готова технічно.
Виходить, що українська ГТС потрібна Європі, як страховка, але ту страховку Європа бажає
отримати за кошт України.
"Зри в корень" (с)
Народ, який не здатний себе захистити, приречений на зникнення.
"Історія повторюється двічі: спершу як трагедія, потім - як фарс".
Гегель.
Домовлялись з Гітлером, отримали 2-у Світову.
Що отримаємо цей раз?