РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12404 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 495 6
карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 35 человек, зафиксированы 756 новых случаев заражения, 526 человек госпитализированы

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 35 человек, зафиксированы 756 новых случаев заражения, 526 человек госпитализированы

За минувшие сутки, 25 июня 2021 года, в Украине зафиксированы 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 29 медработников - 12)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 526 человек;

◾ летальных случаев - 35;

◾ выздоровели - 1835 человек;

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболелы - 2 233 546 человек;

◾ выздоровели - 2 161 972 лица;

◾ летальных случаев - 52 269;

◾ проведено ПЦР-тестов - 10780868.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 876 новых случаев заражения, 2 405 человек выздоровели

За минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 21715 человек,

◾ методом ИФА - 8880 человек,

◾ экспресс-тестами - 15340 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, так і написано паталогоанатомом в заключенні про смерть - причина смерті - Ковід-19. Штам допишіть самі, який вам подобається . Можете самі придумати.
показать весь комментарий
26.06.2021 09:51 Ответить
https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman @PolNorman1

Германия останавливает авиасообщение с Россией из-за волны заболеваний ковид, которая накрыла Российскую Федерацию.
Россия вошла в топ 4 стран по заболеваемости и в топ 3 стран по кол-ву смертей
показать весь комментарий
26.06.2021 10:18 Ответить
БЛИЖАЙШИЕ 2 -3 недели нас ожидают очень интересные события. Пример - больной 75% поражено легких на КТ, матовое стекло, перикардит. Экспресс тест отрицателен, ПЦР тоже." КОВИДНЫЙ ДИСПАНСЕР" ИСКЛЮЧАЕТ коронавирус и больной ложится в терапию в палату на 8 человек
показать весь комментарий
26.06.2021 10:35 Ответить
Дадада, огого! Неужели!!! Среди 2000 умерших за день както смогли натестировать 35. Кокой кошмар!
показать весь комментарий
26.06.2021 10:43 Ответить
 
 