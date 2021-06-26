В Украине за сутки от COVID-19 умерли 35 человек, зафиксированы 756 новых случаев заражения, 526 человек госпитализированы
За минувшие сутки, 25 июня 2021 года, в Украине зафиксированы 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 29 медработников - 12)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 526 человек;
◾ летальных случаев - 35;
◾ выздоровели - 1835 человек;
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
◾ заболелы - 2 233 546 человек;
◾ выздоровели - 2 161 972 лица;
◾ летальных случаев - 52 269;
◾ проведено ПЦР-тестов - 10780868.
За минувшие сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 21715 человек,
◾ методом ИФА - 8880 человек,
◾ экспресс-тестами - 15340 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.
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