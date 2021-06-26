За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 97 130, - Минздрав
Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 97 130 человек были привиты от COVID-19 25 июня 2021 года. Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы - 60 590 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Подчеркивается, что в течение минувших суток работали: - 623 мобильные бригады, - 1229 пунктов прививки; - 20 центров вакцинации.
По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.
"С начала прививочной кампании привиты 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1871509 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2422475 прививок", - уточнили в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
гноем кололи, или это он с Радуцким для лохов прикупил ?
В Украине создано скотское государство мусоров и воров в мантиях
А скільки часу тримається імунітет, після щеплення???
Тобто, поки останніх прищепили, перших тре заново вакцинувати...
Ось таке колесо робить зє пліснява...
Лично у меня утром 7 -го мая появился телефон. Супруга позвонила и нас записали на 12 часов этого же дня. В 12 мы заполняли анкеты, было больше 30 человек. Вопреки ожиданиям после 13-ти всё уже были свободны, с учётом 20-30 минут отдыха после прививки. Соседи, узнав это ,после праздников в течение одного двух дней, кто захотел провакцинировались. Вакцина южнокорейская.
Удачи вам.
Ти хоч зрозумів, за що я написав???
За неспроможність влади провести МАСОВЕ та ШВИДКЕ вакцинування...
Воно повинне включати в себе і всеосяжну агітацію, та мотивацію людей, в тому числі й довбодятлів, які тут пишуть всяку маячню. А в зє бубочки вистачає сил лише на дерибан бюджету і агітацію за себе любимага, за допомогою відосиків, та брехливих інтерв'ю на г+г...
А ще потрібно БАГАТО і ВІДРАЗУ доз та пунктів щеплення... В штатах для цього використовували стадіони та великі парковки, біля гіпермаркетів. Зараз мотивують навіть у метро, пропонуючи тижневі проїздні. В нас же не бачу ніякої соціальної агітації, та мотивування людей, а все тому, що й вакцини мало, і клоунській владі це не цікаво...
А моя сім'я вже вакцінувалась.
Ковбасу на вулиці, у спеку купляти можна???
А вакцинуватись, від зарази, яка може вбити тебе або рідних, чи принести багато шкоди здоров'ю, що вичухиватись місяцямі можна і витрачати купу коштів - то не можна???
Якщо вважаєш це розумним, то вважай...
Германия останавливает авиасообщение с Россией из-за волны заболеваний ковид, которая накрыла Российскую Федерацию.
Россия вошла в топ 4 стран по заболеваемости и в топ 3 стран по кол-ву смертей
Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз.
Еще одна партия около 200 тысяч до 01.09.2021. ох уж эти сказочники , бржьеросные😂😂😂