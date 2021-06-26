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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 97 130, - Минздрав

За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 97 130, - Минздрав

Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 97 130 человек были привиты от COVID-19 25 июня 2021 года. Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы - 60 590 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Подчеркивается, что в течение минувших суток работали: - 623 мобильные бригады, - 1229 пунктов прививки; - 20 центров вакцинации.

По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек.

"С начала прививочной кампании привиты 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1871509 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2422475 прививок", - уточнили в Минздраве.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 35 человек, зафиксированы 756 новых случаев заражения, 526 человек госпитализированы

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Топ комментарии
+2
А все таки, як легко за допомогою продажних чинуш, ЗМІ та Інтернету з приматів зробити баранів.
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26.06.2021 10:02
+2
Ширнулся? Молодец, цак в нос и не отсвечивай.
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26.06.2021 10:40
+1
везьде брешуть
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26.06.2021 10:12
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интересно, гниду и проходимца зеленского тоже китайским
гноем кололи, или это он с Радуцким для лохов прикупил ?
В Украине создано скотское государство мусоров и воров в мантиях
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26.06.2021 09:24 Ответить
ковішилдом.
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26.06.2021 10:24 Ответить
Все на курорты хотят попасть.
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26.06.2021 09:30 Ответить
На 180 дней...😁
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26.06.2021 09:37 Ответить
Эта музыка будет вечной
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26.06.2021 10:39 Ответить
Якщо треба двічі вакцинувати, то на вакцинування 70 відсотків на елення піде майже два роки...
А скільки часу тримається імунітет, після щеплення???
Тобто, поки останніх прищепили, перших тре заново вакцинувати...
Ось таке колесо робить зє пліснява...
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26.06.2021 09:38 Ответить
Ага, ти не забувай що через 180 днів знову на друге коло. Раніше правда казали, що через 90 днів та бачать, що терміни потрібно розтягнути. Курочка па зернишку.... Тепер примати все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини.
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26.06.2021 10:05 Ответить
Кто вам доктор? В поликлиниках висят объявления о кабинетах для вакцинации с номером телефона. Если вы не посещаете поликлинику то позвоните регистратуру - вам там сообщат номер телефона.
Лично у меня утром 7 -го мая появился телефон. Супруга позвонила и нас записали на 12 часов этого же дня. В 12 мы заполняли анкеты, было больше 30 человек. Вопреки ожиданиям после 13-ти всё уже были свободны, с учётом 20-30 минут отдыха после прививки. Соседи, узнав это ,после праздников в течение одного двух дней, кто захотел провакцинировались. Вакцина южнокорейская.
Удачи вам.
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26.06.2021 10:13 Ответить
Да, кстати нас ждут на повтор в коце июля - врачи имеют наши телефоны и сказали, что позвонят.
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26.06.2021 10:16 Ответить
Ширнулся? Молодец, цак в нос и не отсвечивай.
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26.06.2021 10:40 Ответить
Не треба мене «лікувати».
Ти хоч зрозумів, за що я написав???
За неспроможність влади провести МАСОВЕ та ШВИДКЕ вакцинування...
Воно повинне включати в себе і всеосяжну агітацію, та мотивацію людей, в тому числі й довбодятлів, які тут пишуть всяку маячню. А в зє бубочки вистачає сил лише на дерибан бюджету і агітацію за себе любимага, за допомогою відосиків, та брехливих інтерв'ю на г+г...
А ще потрібно БАГАТО і ВІДРАЗУ доз та пунктів щеплення... В штатах для цього використовували стадіони та великі парковки, біля гіпермаркетів. Зараз мотивують навіть у метро, пропонуючи тижневі проїздні. В нас же не бачу ніякої соціальної агітації, та мотивування людей, а все тому, що й вакцини мало, і клоунській владі це не цікаво...
А моя сім'я вже вакцінувалась.
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26.06.2021 11:53 Ответить
Пухом земля.
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26.06.2021 16:28 Ответить
Вільний від розуму???
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26.06.2021 21:32 Ответить
ти про себе? ну а хто ще буде приймати в себе експериментальну жижу яка не пройшла 3 фазу клінічних випробувань? лише вільна від розуму істота
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26.06.2021 21:37 Ответить
Тобто кавуни та дині у червні можна???
Ковбасу на вулиці, у спеку купляти можна???
А вакцинуватись, від зарази, яка може вбити тебе або рідних, чи принести багато шкоди здоров'ю, що вичухиватись місяцямі можна і витрачати купу коштів - то не можна???
Якщо вважаєш це розумним, то вважай...
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26.06.2021 22:46 Ответить
я не їм кавуни у червні, не купляю ковбасу на вулиці у спеку, не п'ю воду з калюжі. Твої маніпуляції безглузді. А ти можеш випити до купи ще й ціаністого калію, бо ти і так все життя себе травиш. Така твоя логіка.
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28.06.2021 14:35 Ответить
Дай Бог тобі, разом з твоєю логікою, рідними та знайомими не потрапити у лікарню, з цією заразою. Бо я вже маю купу перехворілих і загиблих родичів та знайомих. Йди натрися часником...
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28.06.2021 17:05 Ответить
Дай Бог тобі і твоїй родині не вдавитися водою насмерть. А поки що ти, не розуміючи небезпеки, п'єш. Не пий будь-ласка і рідним заборони. Бережених Бог ереже.
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29.06.2021 14:49 Ответить
А все таки, як легко за допомогою продажних чинуш, ЗМІ та Інтернету з приматів зробити баранів.
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26.06.2021 10:02 Ответить
Антипрививочников никто не душет. Пока.
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26.06.2021 11:08 Ответить
везьде брешуть
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26.06.2021 10:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman @PolNorman1

Германия останавливает авиасообщение с Россией из-за волны заболеваний ковид, которая накрыла Российскую Федерацию.
Россия вошла в топ 4 стран по заболеваемости и в топ 3 стран по кол-ву смертей
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26.06.2021 10:16 Ответить
це значить, це руссостадо попреться через Україну автобусним сполученням в Бориспіль.
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26.06.2021 10:26 Ответить
Да чего уж там: по смертям на втором месте после Индии(1186) - 601 смерть. Да и по новым заболевшим 20393 тоже после Индии (49052) на втором.
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26.06.2021 10:26 Ответить
Минздрав второй день подряд списывает просроченную вакцину как использованную. "Вакцинация" бьет рекорды.
Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз.
Еще одна партия около 200 тысяч до 01.09.2021. ох уж эти сказочники , бржьеросные😂😂😂
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27.06.2021 10:04 Ответить
 
 