РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12329 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 891 138
Зеленский (19024) ЧВК Вагнер (1326) Офис Президента (1775) Костенко Роман (163)

Зеленский хочет снять с ОП ответственность за провал спецоперации по "вагнеровцам". Это может сильно ударить по имиджу страны, - Костенко

Зеленский хочет снять с ОП ответственность за провал спецоперации по

Общество до сих пор ждет ответа на вопрос, была ли государственная измена в высшем руководстве государства в сливе спецоперации по "вагнеровцах".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Почему точка в вопросе срыва спецоперациии по задержанию "вагнеровцев" еще долго не будет поставлена? Несмотря на попытку президента снизить градус напряжения вокруг этого вопроса, после его комментариев по данной спецоперации у общества возникнет еще больше вопросов. Хотелось бы обратить внимание на ключевые тезисы из его ответа и предложить каждому проанализировать его слова", - пишет он.

Далее Костенко приводит свои тезисы по данному вопросу:

- Почему все это время отрицался факт существования спецоперации, а затем, почти через год, лично президент подтвердил, что она была? Можно сделать вывод, что это была сложная для ОП ситуация, которая требовала много времени для решения. Возможно, пытались затянуть, чтобы со временем общественный резонанс спал. Возможно, заметали следы? Однако, благодаря пристальному вниманию международных расследователей фокус не сместился. Все до сих пор ждут ответа на вопрос, была ли государственная измена в высшем руководстве государства, и благодаря чему "вагнеровци" избежали ответственности за преступления против Украины.

- Из ответа президента Зеленского не понятно, когда именно он звонил Лукашенко. После того, как "вагнеровцев" задержали, или перед этим, передавая соответствующую информацию? Это один из ключевых вопросов, на которые нужно людям знать ответ.

Читайте также: Спецоперацию по "вагнеровцам" курировали спецслужбы России, - Вениславский

- Президент заявил, что это была спецоперация не Украины, а других стран. Таким образом, он хочет снять с ОП ответственность за ее провал. Однако, такие заявления могут очень сильно ударить по имиджу нашей страны. Возможно, будут новые международные скандалы. И вообще, по правилам работы спецслужб и дипломатии это недопустимо. Людей, которые хотели помочь Украине задержать наших врагов, сейчас обвинили в том, что они хотели нас использовать для своей спецоперации. Члены ЧВК "Вагнер" в первую очередь были нужны нам, поскольку воевали против Украины, а не наших партнеров, которых обвиняют в ОП.

- Почему президент сравнивает посадку самолета для задержания террористов с посадкой самолета для ареста оппозиционера Протесавеча? Многие специалисты еще до подтверждения спецоперации прогнозировали, что ОП выберет такую ​​стратегию коммуникации для того, чтобы показать людям пример: смотрите что произошло в Беларуси, вы также хотите, чтобы международное сообщество так отреагировало на посадку самолета Украиной и мы были в международной изоляции?

"Только здесь нужно четко разграничивать, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" предусматривала посадку самолета, на борту которого были террористы в рамках спланированной спецоперации с иностранными партнерами, и проинформированным и подготовленным экипажем самолета. Это не угон самолета и его посадка для задержания одного человека ради политических расправ. Поэтому эти слова президента это просто манипуляция", - подчеркивает Костенко.

"Относительно перспектив узнать правду и поставить точку в этом вопросе. Созданная "Слугой народа" несколько месяцев назад Временная следственная комиссия, которая должна расследовать этот вопрос так и не заработала. Депутатов из оппозиционных политических сил, которые согласились на предложение войти в ее состав при условии в первую очередь расследовать дело "вагнеровцев", так и не включили, и неизвестно уже, включат ли. Опять начинаем борьбу за возможность узнать, была ли измена в высшем руководстве государства или не было. Ну хоть о спецоперации уже узнали, почти через год", - подытожил он.

Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
поздравляю всех жителей Украины- у нас президент-идиот-
показать весь комментарий
26.06.2021 09:32
+27
Сравнивавший -за деньги- Украину с порноактрисой четыреждыуклонист спросил : У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО? И сам себе ответил: Я позвонил и предупредил его ( Лукашенко о "вагнеровцах" ).
показать весь комментарий
26.06.2021 09:43
+25
Он сдал эту операцию провалил на пользу оккупанту.
показать весь комментарий
26.06.2021 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Общество до сих пор ждет ответа на вопрос, была ли государственная измена в высшем руководстве государства в сливе спецоперации по "вагнеровцах". .. Источник: https://censor.net/ru/n3273654
Та ніяких відповідей суспільство вже не чекає . Все і так зрозуміло . . Тоді , що це , як не - чистісінька зрада інтересів держави , які полягають в покаранні терористів , вбивць українців . !! Перша особа країни вже сама зіналась в тому , що - ці інтереси вона зрадила . Для майбутнього суду , це залізобетонний доказ злочину .. Зміниться влада - Зе сяде .
показать весь комментарий
26.06.2021 10:34 Ответить
вже повним ходом іде робота, щоб не змінилася
взагалі, таке враження, ніби вони тільки цим і зайняті
показать весь комментарий
26.06.2021 10:39 Ответить
Что может еще сильнее ударить по имиджу страны чем Зе и его ОП?
показать весь комментарий
26.06.2021 10:48 Ответить
Ті, хто Зе вибирали.
показать весь комментарий
26.06.2021 14:09 Ответить
как минуса так Украина
как плюса так пупкин, заулпкин
резиновые изделия №2-быдлоылита взяла такую моду

в экономике аналог
национализация убытков, приватизация прибылей
если зе лох это значит, шо зе лох, а не Украина лохушка

утверждать обратное - ненавидеть Нэньку
показать весь комментарий
26.06.2021 10:49 Ответить
этот зекомандувач шныряет везьде и здает,здает и здает
показать весь комментарий
26.06.2021 10:50 Ответить
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців. Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 8349
показать весь комментарий
26.06.2021 10:55 Ответить
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців. Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 355
показать весь комментарий
26.06.2021 11:14 Ответить
Вместо выноса всего российского шапито из Банковой вперед ногами, мы до сих пор обсуждаем их предательства.
показать весь комментарий
26.06.2021 11:19 Ответить
Долго шифровался и пирятал свое комуняцкое нутро Вовчик, но оно вылезло, и думаю похоронит шлему.р
показать весь комментарий
26.06.2021 11:23 Ответить
"хотели нас использовать для своей спецоперации".

Для совка-косоворотника росія і Білорусь свої, а Штати і Захід чужі. Тому віслюк і подзвонив лукашенку, бо він довіряє лукашенку і не довіряє США. Штати допомагали Україні піймати вбивць, клоун допоміг путіну уникнути міжнародного трибуналу.
показать весь комментарий
26.06.2021 11:39 Ответить
последние два года зеленая плесень добивает ошметки имиджа Украины...так медленно и тяжело доставшегося воюющей стране...
показать весь комментарий
26.06.2021 11:39 Ответить
Господи, я наконец понял!
Никаких предательских схем, никаких дъявольских раскладов!
Зеленский слил операцию по вагнеровцам когда узнал, что её ОДОБРИЛ ПОРОШЕНКО !!!
показать весь комментарий
26.06.2021 11:40 Ответить
схоже що так і є ...
З-за поребрика кричать :
- " .. будь хто , лишень не Порох ... "
і Зе-команда галасує теж-саме .
показать весь комментарий
26.06.2021 13:49 Ответить
клоуна на зоне назовут "Леночка"...
показать весь комментарий
26.06.2021 11:56 Ответить
Все,що хоче песиголовець бєня озвучує його одоробало -зе.
показать весь комментарий
26.06.2021 12:22 Ответить
не песиголовець, а пеЙсиголовець
показать весь комментарий
26.06.2021 14:12 Ответить
Цікаво,а який зараз імідж в України?
показать весь комментарий
26.06.2021 12:29 Ответить
Негативний. Дуже негативний.
показать весь комментарий
27.06.2021 21:45 Ответить
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців. Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 3577
показать весь комментарий
26.06.2021 12:31 Ответить
Сам продажна іуда Юрій Костенко - найбільший вдар по іміджу країни. Бубонящій патріотичні промови Юрій взяв у Януковіча кругленьку суму грошей, щоб закликати своїх щирих прихильників голосувати противсіх у 2010му, і росписавсь за неї у чорній бухгалтерії ригів. Зараз закидує "камінці" фсбшна консерва, може українці вже забули? Може час вилазити з політичної домовини? Дивіться, мов, який я офігєнний патріотець!!!
показать весь комментарий
26.06.2021 12:35 Ответить
Взагалі то заяву зробив Роман Костенко, а не Юрій Костенко.

https://www.facebook.com/kostenko.roman83

Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців. Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 4775
показать весь комментарий
26.06.2021 13:17 Ответить
Зрозуміло. Але тим не меньш.
показать весь комментарий
26.06.2021 13:47 Ответить
До чого тут України її визнаним у Світі іміджем , яка сама голіруч стала супроти ОРДИ.
Мова йде про гнид пархатих що дорвадись до влади у незаконний шлях і у незаконний шлях представляють Україну.
Народ України повинен сказати своє слово - "імпічмент".
показать весь комментарий
26.06.2021 13:22 Ответить
Приведіть конкретні приклади , що Юрій Бутусов (гл.ред) :
- " підгавкування росіянам" ...
Або вважатимемо вас неадекватним .
показать весь комментарий
26.06.2021 13:53 Ответить
Я думаю, что Байден после такого выступления шмаркли откажется его приглашать. А о чём говорить? О выдаче Кломойского властям США ? О вступлении в НАТО после многих свидетельств предательства шмарклей интересов НАТО и США ? О том чтобы выдать Украине транш, после того как Украина прощает Коломойскому и др. олигархам многомиллиардные долги ?
показать весь комментарий
26.06.2021 14:11 Ответить
клоун будет смешить сокамерников в тюрьме.
показать весь комментарий
26.06.2021 14:14 Ответить
Як на мене,то знімати треба недолугого клоуна. А потім притягати до відповідальності разом зі всіма його шавками...
показать весь комментарий
26.06.2021 15:30 Ответить
імератриця Зеля Какаразница - зрадниця, барига на крові, як і особоупороті залишки з 73% дебілів-експериментаторів
показать весь комментарий
26.06.2021 17:23 Ответить
интересно, а шо сметуны думают за то шо буба вскрылся на ровном месте?
показать весь комментарий
26.06.2021 20:47 Ответить
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців". Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 9086
показать весь комментарий
26.06.2021 23:56 Ответить
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців". Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 1627
показать весь комментарий
27.06.2021 00:00 Ответить
Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців". Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко - Цензор.НЕТ 8413
показать весь комментарий
27.06.2021 01:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 