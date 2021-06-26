Зеленский хочет снять с ОП ответственность за провал спецоперации по "вагнеровцам". Это может сильно ударить по имиджу страны, - Костенко

Общество до сих пор ждет ответа на вопрос, была ли государственная измена в высшем руководстве государства в сливе спецоперации по "вагнеровцах".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Почему точка в вопросе срыва спецоперациии по задержанию "вагнеровцев" еще долго не будет поставлена? Несмотря на попытку президента снизить градус напряжения вокруг этого вопроса, после его комментариев по данной спецоперации у общества возникнет еще больше вопросов. Хотелось бы обратить внимание на ключевые тезисы из его ответа и предложить каждому проанализировать его слова", - пишет он.

Далее Костенко приводит свои тезисы по данному вопросу:

- Почему все это время отрицался факт существования спецоперации, а затем, почти через год, лично президент подтвердил, что она была? Можно сделать вывод, что это была сложная для ОП ситуация, которая требовала много времени для решения. Возможно, пытались затянуть, чтобы со временем общественный резонанс спал. Возможно, заметали следы? Однако, благодаря пристальному вниманию международных расследователей фокус не сместился. Все до сих пор ждут ответа на вопрос, была ли государственная измена в высшем руководстве государства, и благодаря чему "вагнеровци" избежали ответственности за преступления против Украины.

- Из ответа президента Зеленского не понятно, когда именно он звонил Лукашенко. После того, как "вагнеровцев" задержали, или перед этим, передавая соответствующую информацию? Это один из ключевых вопросов, на которые нужно людям знать ответ.

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- Президент заявил, что это была спецоперация не Украины, а других стран. Таким образом, он хочет снять с ОП ответственность за ее провал. Однако, такие заявления могут очень сильно ударить по имиджу нашей страны. Возможно, будут новые международные скандалы. И вообще, по правилам работы спецслужб и дипломатии это недопустимо. Людей, которые хотели помочь Украине задержать наших врагов, сейчас обвинили в том, что они хотели нас использовать для своей спецоперации. Члены ЧВК "Вагнер" в первую очередь были нужны нам, поскольку воевали против Украины, а не наших партнеров, которых обвиняют в ОП.

- Почему президент сравнивает посадку самолета для задержания террористов с посадкой самолета для ареста оппозиционера Протесавеча? Многие специалисты еще до подтверждения спецоперации прогнозировали, что ОП выберет такую ​​стратегию коммуникации для того, чтобы показать людям пример: смотрите что произошло в Беларуси, вы также хотите, чтобы международное сообщество так отреагировало на посадку самолета Украиной и мы были в международной изоляции?

"Только здесь нужно четко разграничивать, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" предусматривала посадку самолета, на борту которого были террористы в рамках спланированной спецоперации с иностранными партнерами, и проинформированным и подготовленным экипажем самолета. Это не угон самолета и его посадка для задержания одного человека ради политических расправ. Поэтому эти слова президента это просто манипуляция", - подчеркивает Костенко.

"Относительно перспектив узнать правду и поставить точку в этом вопросе. Созданная "Слугой народа" несколько месяцев назад Временная следственная комиссия, которая должна расследовать этот вопрос так и не заработала. Депутатов из оппозиционных политических сил, которые согласились на предложение войти в ее состав при условии в первую очередь расследовать дело "вагнеровцев", так и не включили, и неизвестно уже, включат ли. Опять начинаем борьбу за возможность узнать, была ли измена в высшем руководстве государства или не было. Ну хоть о спецоперации уже узнали, почти через год", - подытожил он.

Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.